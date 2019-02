Ingen har kjørt lengre i en elbil

En tur fra Trondheim til Oslo kan være langt nok om du skal kjøre elbil. Det kan fort bli et par ladestopp underveis.

Da kan du kanskje tenke deg hvor lang tid det vil ta å kjøre fra Nederland til Australia – via Vestlandet og Nordkapp.

Det har nederlenderen Wiebe Wakker gjort, og reisen har pågått siden 15. mars 2016.

Reisen er gjennomført i en ombygd Volkswagen Golf stasjonsvogn, som har et litiumionbatteri på 37 kilowattimer.

Wakkers elektrisk Golf stasjonsvogn i Iran. Foto: Wiebe Wakker

Etter omtrent 90.000 kilometer fra Nederland til Italia, deretter gjennom Skandinavia, Finland, sørover igjen til Tyrkia, deretter India, Malaysia, og til slutt Australia, befinner den unge mannen seg nå i byen Adelaide.

Det hele uten en stor pengesekk. Ruten har i stor grad blitt til underveis, ved at han har stoppet hos folk som har tilbudt ham et sted å lade bilen, sove og en matbit.

Rundt 1700 mennesker hjulpet til så langt. Reisen er er prosjekt kalt «Plug Me In Project».

Første gang mange ser en elbil

Wakker mener at elbiler er en viktig del av løsningen på klimautfordringene, og målet er at flere skal få et positivt syn på elbiler gjennom dette prosjektet.

Han eksponerer folk som kanskje aldri har hørt om det før for konseptet elektrisk bil.

I India. Foto: Wiebe Wakker

– Folk blir veldig interesserte. Noen steder forstår ikke folk helt hva som foregår når det kommer en helt lydløs bil kjørende gjennom byen. Men de blir veldig interesserte, og ser ofte fordelene med en bil som ikke lager støy eller forurenser, og som er billig i drift, sier Wakker til TU Elektrisk på telefon fra Australia.

Han sier han har blitt kontaktet av folk i etterkant av møter, som har bestemt seg for å kjøpe elbil etter å ha møtt ham.

– Jeg var i Dubai, og ble invitert til en sjeik som hadde hørt om reisen min. Han var veldig interessert. Noen uker senere kontaktet han meg igjen og fortalte at han hadde blitt inspirert til å kjøpe en Tesla Model X på grunn av meg, sier Wakker.

Selv kjører han ikke noen toppmoderne elbil. Den ombygde Golfen stammer fra et forskningsprosjekt i regi av et nederlandsk kraftselskap, som konverterte 50 slike biler fra bensin til elektrisk drivline.

20 mil om gangen

Bilen har en rekkevidde på 200 kilometer, og har en 150 kilowatts elektromotor som gir en toppfart på 180 kilometer i timen. Bilen kan lades med maksimalt 6 kilowatt, så det har ikke vært mulig med noe hurtiglading.

I Australia. Foto: Wiebe Wakker

Batteriet består av 100 celler. Etter den lange reisen opplever Wakker i praksis ikke noen reduksjon i kapasitet eller ytelse. Men han kan ikke være helt sikker, ettersom han må teste den på en strekning i Nederland for å sammenligne. Og der er det noen år siden bilen har vært.

Bilen har fått redusert rekkevidde, men kanskje ikke først og fremst på grunn av at cellene blir dårligere.

– Jeg hadde et problem i Indonesia, hvor jeg kjørte på en oversvømt vei. Da kom det vann inn i batteripakken, og fire av cellene ble skadet, sier han.

Dette endte med at cellene ble tatt ut, og siden har han kjørt med 96 celler.

Knekte fjærer og kortsluttede ladere

Av andre problemer har han byttet dekk fire ganger, men siden han er sponset av en dekkprodusent har han skiftet disse dekkene for sikkerhets skyld, uten noen ekstra kostnad.

Australia. Foto: Wiebe Wakker

I India opplevde han noen mekaniske problemer, en knekt fjær, som ikke kunne byttes. Dette fordi denne fjæren ikke brukes i asiatiske modeller, og dermed ikke er tilgjengelig. Det endte med sveising av fjæren.

Senere oppsto det en kortslutning i ombordladeren i bilen, som gjorde at den ikke kunne kjøres. Det endte med at laderen måtte sendes til Nederland for reparasjon.

Likevel tror han at turen fort kunne blitt mer trøblete om han kjørte en bil med forbrenningsmotor med flere deler som kan ryke. Selv mener han at han ikke er i nærheten av å være bilmekaniker enda.

Den enkleste delen av turen var for øvrig Nederland og Norge spesielt, og Vest-Europa generelt, hvor det er god infrastruktur for elbiler.

Dubai. Foto: Wiebe Wakker

– I Norge kan du kjøre elbil langt på en dag. Det er ikke mulig i Asia. Da kan du kjøre 200 kilometer, så må du stoppe og lade over natta, og så gjøre det samme neste dag.

Snart i mål

Nå nærmer turen seg slutten. Målet har hele tiden vært å ende opp i Sydney. Ruten dit har vært bestemt av invitasjoner, så derfor endte han opp på Nordkapp før han satte kursen mot Asia.

Når han når Sydney, trolig i april, settes bilen på båt tilbake til Nederland, mens han selv tar fly hjem. Vel hjemme er planen å skrive en bok, og å jobbe med elektrisk mobilitet.

Hvordan en slik reise finansieres? Sponsorer, frivillige og arbeid.

– Noen ganger har jeg jobbet. Jeg jobbet to måneder i Dubai for å skaffe nok penger til å sende bilen med båt til India. I Malaysia måtte jeg arbeide for å få penger til ferger og transport videre til Australia, sier han.

Wakker legger til at han har brukt crowdfunding for å få hjelp til å dekke reparasjoner av bilen.

Du kan følge reisen på Plug Me In Projects nettside.