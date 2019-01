Faktisk helt feil: Klimautslippene fra elbiler i Norge er ikke dobbelt så høye som fra «fossilbiler»

Det stemmer ikke at elbiler i Norge - som disse nyimporterte Teslaene på havna i Drammen - gir dobbelt så store klimautslipp som fossilbiler. Påstanden er basert på et premiss om at alle norske elbiler utelukkende forsynes av vannkraft, som ellers ville erstattet kullkraft i andre land. Det er ingenting som tyder på at dette premisset stemmer.

(Foto: Ole Berg-Rusten/NTB Scanpix)