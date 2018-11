Vestlands-klynge kan få opp til 2 millioner til å utvikle skipsfart på hydrogen

Klyngen Ocean Hyway Cluster på Vestlandet er tatt inn i varmen som del av Innovasjon Norges klyngeprogram. Klyngen jobber for at flere skip skal bygges med hydrogen framdrift.

Det er fortsatt usikkert hvor mye støtte de får, men Stein Kvalsund i Sogn og Fjordane Maritime forening, som leder klyngen, sier det kan bli om lag to millioner kroner.

– Ved hjelp av klyngen kan bedriftene dra veksel på kunnskap hver enkelt sitter på. Vel så viktig er forsyningslinjene, som må etableres langs hele kysten om dette skal bli realisert. Det tror jeg er ganske nært forestående, sier Kvalsund.

Fortsatt dyrere enn fossilt

Produksjon av hydrogen fra elektrisk strøm er allerede etablert som næring i Norge. Fordelen med hydrogen framfor batteridrift er at hydrogen er mer lagringsdyktig enn elektrisitet. Dermed er det mer anvendelig som framdrift i på skip og større fartøyer.

Problemet er at kostnadene med hydrogenframdrift er mye høyere enn fossilt brennstoff siden produksjonsvolumet er mye mindre.

Hydrogenteknologien for passasjerferger er ifølge klyngen i en sluttfase. Neste steg er å kommersialisere teknologien. På Vestlandet, der det enkelte steder er overskudd på fornybar energi, har maritim næring jobbet i flere år for å bruke hydrogen som bidrag til å kutte utslipp.

Japansk interesse

Arena-programmet Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd Arena-program er myntet på regionale grupperinger av bedrifter og kunnskapsmiljøer som ser muligheter for en felles innsats for utvikle både miljøet og den enkelte bedrift.

Klyngene i programmet får finansiell støtte til langsiktig utvikling av klynger.

Arena-programmet består av 22 klynger.

Et 20-talls bedrifter har signert intensjonsavtale og skal delta aktivt i klyngen. Flere internasjonale selskaper har også vist interesse, blant andre japanske Toshiba.

– Det kom en henvendelse fra dem for snart ett år siden. De har allerede landbaserte hydrogenanlegg, men vil se på maritim næring og om de kan utvikle brenselceller spesielt tilpasset skip, sier Kvalsund.

Toshiba har blant annet utviklet hydrogenstasjoner som både kan lade elbiler og fylle på brenselceller på biler. Systemet kalles H2One, og er en kommersialisering av hydrogenteknologien i Japan.

Flere prosjekter

I første omgang satser klyngen på å realisere prosjekter for hydrogenframdrift i hurtigbåter. Hurtigbåter er blant fartøyene med størst klimagassutslipp per passasjer, og flere hurtigbåtprosjekter med hydrogendrift er under utvikling. Dette gjelder blant annet hurtigbåtstrekningen Bergen-Florø-Måløy i Hordaland, som skal få hydrogenframdrift i 2021.

Klyngen favner også om oppdrettsservicebåter, oppdrettsanlegg uten klimagassutslipp, offshore hydrogenproduksjon med leveranse til plattformer og hydrogenproduksjon koblet opp mot landbasert oppdrett.

Noen av prosjektene involvert i Ocean HywayCluster. Illustrasjon: Maritim Forening Sogn og Fjordane. Foto: Sigmund Frøyen

Også i Trøndelag er det planer om hydrogenframdrift på hurtigbåtstrekningen Flakk-Rørvik. Der skal fem utviklingsgrupper legge fram planer om nullutslippsløsninger for hurtigbåtene til sommeren 2019.

For cruiseskip er ikke hydrogenteknologien klar ennå. Kystruteskipene skal kunne gå bruke hydrogenframdrift i framtiden, men ikke innen 2021. Havila-sjef Per Sævik sa tidligere i høst at brenselcelle- og hydrogenteknologien ikke er klar ennå, men at de setter av plass om bord i de nye skipene slik at de skal kunne legge om til hydrogendrift når teknologiene er moden.

Norwegian Innovation Clusters lanserer nye klyngenettverk 2018 på Det Gamle Museet i Oslo. Foto: Tom Hansen/Innovasjon Norge. Foto: TOM HANSEN

Dette er kjernemedlemmene i Ocean Hyway Cluster:

Fjord1

Brødrene Aa

Florø Skyssbåt

The Fjords

INC-Fjord Base

Equinor

Shell/Gasnor

Havyard Group

Toshiba

Skipskompetanse

Sogn og Fjordane Energi

Sunnfjord Energi

Milti Maritime

Ervik Havfiske

Osland havbruk

TechnipFMC

Mancraft

Greenstad

Westcon Power an Automation

Nel

Hyon

Sparebanken Sogn og Fjordane

Vestlandsforsking

Gas Tech

Høgskolen på Vestlandet

GCE Subsea

Norwegian seaweed production

Fiskerstrand holding

Naval Consult