Skrinlegger begrepet «Hydrogensamfunnet» – men mener H2 blir enda viktigere

Steffen Møller-Holst er krystallklar på at elektrisitet er og forblir vår viktigste energibærer.

- Men vi ser nå at hydrogen blir et enda viktigere supplement til elektrisitet i framtidens energisystem.

Steffen Møller-Holst har tatt sin doktorgrad på brenselceller og vært en predikant og profet for «hydrogensamfunnet» i nær 20 år. Nå er han markedsdirektør i Sintef med ansvar for en portefølje av hydrogen-prosjekter på over 60 millioner i året.

- Det er enormt fokus og et veldig stort driv rundt hydrogen internasjonalt, med store investeringer av tunge aktører. Vi snakker om mer enn et titalls milliarder kroner per år, sier Møller-Holst.

En av de viktigste faktorene er at prisen på brenselceller har gått ned og ytelsene opp. Spesielt har Toyota og Hyundai lyktes etter å ha jobbet hardt med teknologiutvikling de siste to tiårene.