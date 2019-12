Ventelista var full for ett år siden. Nå kommer endelig flere Kia e-Niro til Norge

Kia kan ha løst de største batterimangel-problemene selskapet meldte om i juni.

Bilprodusenten varsler nå kunder på venteliste for e-Niro og e-Soul at produksjonen øker. De kan dermed levere flere biler fremover.

Informasjonsansvarlig i Kia Bil Norge Mette Simonsen Sauge sier til TU at de forventer å kunne levere totalt 200–300 e-Niro og e-Soul per måned i starten av 2020. Selskapet ønsker ikke å gå spesifikt inn på fordelingen av de to modellene, men sier de trolig vil få noen flere e-Soul i januar og februar.

– Produksjonen har økt betydelig de siste tre månedene. På grunn av lang fraktetid fra fabrikken i Korea øker leveringene fra desember og fremover, sier Sauge.

I juni sendte selskapet ut varsel om lengre leveringstid for bilene til kundene. Årsaken var stor etterspørsel i hele Europa og for lav tilgang på batterier. Da reduserte Kia sitt opprinnelige anslag på e-Niro-leveringer i 2019 fra 2000 til 750–800 biler. I månedene etterpå ankom bare rundt 100 biler Norge.

Nå regner importøren med å levere opptil 100 biler i desember alene, slik at de treffer sitt nedjustert årsanslag. Det innebærer i så fall omtrent en tredobling av leveransene fra månedene før.

Vil kvitte seg med e-Soul-venteliste

Bilprodusenten sender ut tilbud om kontrakt når de har en aktuell forsendelse på et antall biler fra fabrikken. Det tar da rundt to måneder før kunden får bilen.

– Vi forventer at alle de rundt 800 kundene på venteliste for e-Soul vil få tilbud om å skrive kontrakt i første kvartal 2020, fortsetter Sauge.

I løpet av denne uka og neste uke vil alle med e-Niro-reservasjonsnummer opp til RESKIA002600 få tilbud om å skrive kontrakt.

Sauge har ikke anslag på hvor mange biler som ankommer Norge utover året. I Storbritannia lover Kia at alle de 3000 kundene på e-Niro-venteliste får bil i løpet av første halvår 2020. De melder videre om enda større leveringer i andre halvår av 2020.

Lang ventetid

I e-posten til kundene takker Kia Norge for tålmodigheten. Rundt 3900 norske kunder står på venteliste for e-Niro. Kia stengte reservasjonslisten for den kompakte SUV-en mot slutten av fjoråret. Sauge forteller at de ønsker å komme gjennom listen før de åpner opp for nye bestillinger.

Hvis vi anslår at e-Niro står for rundt halvparten av leveringene, får Norge 100–150 e-Niro-er de neste månedene. Dersom produksjonstakten fortsetter, tar det ifølge anslaget flere år før alle på reservasjonslista får tilbud om kontrakt. Kundene har allerede ventet i minst ett år – ventelistene åpnet januar 2018.

Ikke tilhengerfeste

I august offentliggjorde Kia at verken e-Niro eller e-Soul får tilhengerfeste, til tross for at Kia Norge året før antok at e-Niro ville få krok. Rundt 1200 av de 4900 e-Niro-reservasjonene i august var med hengerfeste. Nå er antallet reservasjoner som nevnt krympet til 3900. Det kan tyde på at flere hundre personer har avbestilt bilen etter nyheten ble kjent, ettersom Kia har levert under hundre e-Niro i samme periode.

Samtidig kan ikke ventelistereduksjonen nødvendigvis tilskrives fraværet av hengerfeste. Folk kan ha bestemt seg for å avbestille før, men ikke effektuert avbestillingen. Kia tok opprinnelig 7777 kroner for en plass i køen, men refunderte senere beløpet til alle.

Sauge går ikke ut med et konkret antall avbestillinger.

– Det har vært en del kanselleringer på e-Niro etter at det ble kjent at den ikke kan leveres med hengerfeste, men faktisk ikke så mange. På e-Soul var det færre avbestillinger enn på e-Niro grunnet hengerfeste, sier hun.

Kortere leveringstid på flere modeller

Neste år innfører EU strengere utslippskrav. Transport & Environment meldte tidligere i år at Kia i Spania har lagt føringer om å utsette elbilsalget til neste år, før å møte disse kravene. Noe av det samme ble rapportert at skjedde i Sverige, ifølge Recharge. Sauge sier at de ikke har fått liknende føringer og at hun ikke kan svare på om de økte leveransene har sammenheng med EU-kravene.

Hyundai Kona electric til venstre, Kia e-Niro til høyre. Foto: Per Erlien Dalløkken

– Vi ber hele tiden om flest mulig biler og registrerer nå flere biler i desember, sier hun.

Leveranseøkningen kommer kort tid etter at Kia-deleier Hyundai kuttet leveringstiden på Kona electric fra rundt to år til mellom seks og åtte måneder. Samtidig oppdaterte Hyundai Konas infotainmentsystem og tilførte mulighet for raskere hjemmelading i 2020-modellen, ifølge en pressemelding.

Tesla estimerer på sin side at man får Model 3 i februar 2020 dersom man bestiller i dag. Informasjonssjef Knut Arne Marcussen i Nissan sier at noen forhandlere har Nissan Leaf 62 kwh på lager, mens at det ellers er snakk om uker eller få måneders leveringstid.