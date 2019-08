Det er en dårlig dag for hengerfesteglade nordmenn med hagen full i løv og garasjen full av skrot: Etter lang tids testing melder Kia nå at verken e-Niro eller e-Soul vil komme med hengerfeste.

“På grunn av Kias høye kvalitetskrav vil de ikke godkjenne e-Niro for bruk med henger. Dette vil også gjelder Kia e-Soul”, heter det i en uttalelse fra Kia Norge. Det har lenge vært usikkert om bilene vil bli levert med en hendig krok bakpå, men nå er det altså offisielt at dette ikke vil skje.

Det skal være muligheter for sykkelholder, om det er en trøst.

Hvis hengerfeste er et must, er det håp: Jaguar i-Pace, Audi eTron, Tesla Model X og Model 3 pluss Mercedes-Benz EQC har muligheter for hengerfeste på sine biler. Det samme har Nissan med sin elektriske varebil e-NV200.