Rammes av batterimangelen: Kia varsler lang ventetid på e-Niro og e-Soul

Kia har sendt ut varsel til kunder som står på venteliste for elbilene e-Niro og e-Soul om at leveringstiden blir lenger enn forventet.

Resten av året venter bilprodusenten å kunne levere ut et sted mellom 150 og 250 e-Niro til norske kunder.

For e-Soul er tallet 200 til 250 biler.

Det skyldes ifølge Kia at etterspørselen er stor i alle land i Europa, og langt større enn det fabrikken hadde forventet.

Kias norske importør har anslått at det ville være mulig å få 2000 e-Niro og 1500-2000 e-Soul til Norge i år.

Fasit blir trolig 750-800 e-Niro dersom det går slik de forventer.

For e-Soul forventer de 200 til 250 ytterligere biler ut året.

Hovedgrunnen til at de ikke klarer å produsere nok biler er at de ikke har tilgang på nok batterier til å bygge biler til å dekke etterspørselen.

Samtidig blir elbilinsentivene bedre i Europa, slik at flere enn bare nordmenn er interessert i å kjøpe elbil. Etterspørselen skal imidlertid være størst i Norge, skriver Kia.

Laber levering kan fortsette i 2020

Det er ikke sikkert at situasjonen for e-Niro blir så veldig mye bedre i 2020. I verste fall får de like mange biler som i 2019.

Kia åpnet for forhåndsresverasjon av e-Niro i 2017. De tok 7777 kroner for en plass i køen, og beløpet ble senere ført tilbake til reservasjonsholderne.

Så langt har reservasjonsholdere med kønummer opp til 960 fått tilbud om å skrive kontrakt på e-Niro. For e-Soul er tallet 220.

Det er imidlertid færre enn dette som faktisk har signert kontrakt. De som har trukket reservasjonen, eller venter på å få tilbud om tilhengerfeste og appløsning på e-Niro har nødvendigvis ikke signert kontrakt.

I kunde-eposten til e-Niro-kundene skriver Kia at leveringssituasjonen i 2020 kan endres. Etter hvert som biler blir tilgjengelig vil forhandlere kontakte de neste på reservasjonslisten for tilbud om å signere kontrakt.

Tilhengerfeste tidligst neste vår

For de som venter på e-Niro med tilhengerfeste, skriver de at dette tidligst blir godkjent av Kia til 2020-modellen.

Det vil si at en eventuell e-Niro med typegodkjenning for tilhengervekt tidligst blir levert i 2020.

Fra kundenes ståsted er det neppe å ta hardt i å kalle leveringssituasjonen en fiasko, for det ligger an til lang ventetid for mange.

Andre har slitt

Opel Ampera-e har en rufsete leveringshistorie. Foto: Per Erlien Dalløkken

Situasjonen er på mange måter ikke helt ulik den Opel opplevde med Ampera-e. Denne bilen var ventet å bli en skikkelig folkemodell, med stort batteri og lang rekkevidde. Ikke rart at mange ønsket å sette seg på liste for bilen.

Leveransene var imidlertid små, og Ampera-e ble slett ikke det vanlige synet i trafikken en skulle tro den ville bli. Leveringssituasjonen ble etter hvert så utfordrende at Opel i 2018 sluttet å ta nye bestillinger. Først i februar i år ble det åpnet for bestilling igjen.

Prisen på bilen hadde dessuten gått opp siden introduksjon. Først skulle prisen være 289.900 kroner. Deretter steg den til noe over 330.000 kroner, før den ved steg til omlag 400.000 kroner da Opel igjen åpnet for bestilling i år. Senere ble den redusert til nær 368.000 kroner.

Hyundai Kona er i likhet med e-Niro (bak) en bil med lang leveringstid. Foto: Per Erlien Dalløkken

Og mens vi er inne på Kia, skal selvsagt konsernsøster Hyundais elektriske Kona nevnes. Den hadde på et tidspunkt to års ventetid, som nå er redusert til omtrent ett år. Så Kia er ikke alene om å ha utfordringer.

Kort ventetid for Model 3

Blant bilene med kortest leveringstid finner vi Tesla Model 3, som med hengerfeste kan leveres på en måned eller to.

Det er nok en medvirkende årsak til at det så langt i juni er registrert 2855 Model 3 i Norge, ifølge Teslastats.no.

Så langt i år er det registrert 10.404 Model 3 i Norge. Altså omtrent 17 ganger flere Model 3 enn Kia e-Niro.

Artikkelen eroppdatert med informasjon om levering av e-Soul.