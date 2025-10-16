Så mye mer vil de ti mest kjøpte elbilene koste deg

Blir det slik regjeringen ønsker, blir det store endringer i bilavgiftene for elbiler registrert fra 1. januar 2026. Det er økninger både for personbiler og varebiler, men det er store forskjeller, basert på hvilket merke og modell man kjøper.

– De billigste, som Volkswagen ID. 3, prises til under innslagspunktet for merverdiavgift (moms) på 300.000 kroner og får derfor ikke noe merverdiavgift, kun en liten endring på øvrige avgifter, mens de dyrere modellene får i tillegg merverdiavgift på det over 300.000. Dette vil endre seg fra 1 januar 2027. Da er forslaget merverdiavgift fra første krone. Når det gjelder de bilene som ikke er helelektriske, så får de store økninger i avgifter, sier direktør Geir Inge Stokke i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) i en epost til NTB.

At elbiler får senket momsgrense til fra 500.000 til 300.000 kroner, innebærer at alle elbiler i praksis blir dyrere neste år. En elbil som koster 500.000, og i dag er fritatt for moms, blir eksempelvis 50.000 kroner dyrere neste år.

Kan bli over 50.000

Registreringsstatistikken fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) viser de mest solgte bilmodellene hittil i år.

Tall NTB har fått tilsendt, viser at de ti mest solgte modellene utgjør 40 prosent av elbilsalget per 12. oktober.

Mest populær er Tesla Model Y. Hver sjette elbil solgt i år er en eller annen variant av Tesla Model Y. Disse koster mellom 465.154 og 596.459 kroner, avhengig av rekkevidden. Ifølge OFV s avgiftskalkulator vil Tesla Model Y koste mellom 36.563 og 50.347 kroner mer i moms og avgifter neste år enn i 2025.

– Avgiftskalkulatoren er et viktig verktøy for dem som lurer på hvordan avgiftene endrer seg. Kalkulatoren viser de endringene som er foreslått fra 1. januar 2026, sier Stokke.

Kan bli noen hundrelapper

På topp ti-lista ligger det også tre personbiler fra Volkswagen, modellene ID. 4, ID. 7 og ID. 3 på henholdsvis 3., 5. og 6. plass.

Den billigste varianten av Volkswagen ID. 3 vil kun få en moms- og avgiftsøkning på 327 kroner sammenlignet med i år, mens den mest eksklusive ID. 3-typen vil koste kjøper drøyt 50.000 kroner mer.

Den eneste varebilen på topp ti-lista er Volkswagen ID. Buzz Cargo, som vil ikke få noen moms- og avgiftsøkning, ifølge kalkulatoren til OFV. Full moms for elektriske varebiler ble nemlig innført i 2023.

Rammer vanlige bilkjøpere hardest

Stokke sier OFV er svært overrasket og forslagene i statsbudsjettet.

– I Norge finnes det fortsatt over to millioner fossilbiler. Mange av disse burde vært byttet ut – ikke bare av hensyn til klimaet, men også for å få en nyere og tryggere bilpark som kan redusere antall skadede og drepte i trafikken.

Stokke sier hovedproblemet er at mange ikke har råd til å bytte til en nyere bil.

– De foreslåtte avgiftsendringene gjør situasjonen enda vanskeligere for folk flest. Dersom endringene blir stående, vil for eksempel en elbil til 500.000 kroner øke med rundt 125.000 kroner fra 1. januar 2027 – en prisøkning på rundt 25 prosent. Til sammenligning vil en dyr elbil til 1 million kroner få en økning på 12,5 prosent. Dette er en skjevhet som rammer vanlige bilkjøpere hardest. I tillegg savner vi insentiver for varebiler, som er viktige for næringslivet og utslippsreduksjon, sier han.

Her er topp ti-lista:

Her er de ti mest solgte bilene hittil i år, med differansen i avgifter fra 2025 til registrering i 2026. Antall solgte biler per 12. oktober i parentes.

1. Tesla model Y (18.382): 36.563–50.347 kroner

2. Toyota bZ4X (5444): 24.490–50.330 kroner

3. Volkswagen ID. 4 (5382): 26.799–50.364 kroner

4. Volkswagen ID. Buzz Cargo varebil (4495): 0 kroner

5. Volkswagen ID. 7 (4238): 48.971–50.381 kroner

6. Volkswagen ID. 3 (4101): 327–50.308 kroner

7. Nissan Ariya (3767): 4991–49.783 kroner

9. Tesla Model 3 (3384): 6503–50.275 kroner

10. Volvo EX30 (3047): 340–36.523 kroner