Volkswagen frykter ikke batterimangel

Mange elbiler leveres sent, og det er lange ventelister. Det er mange årsaker til det, men en viktig faktor er hvor mange batterier bilprodusenten har sikret seg.

Har de ikke nok batterier, så får de heller ikke bygget nok biler. Audi skal for eksempel ha satt ned produksjon ved sin elbilfabrikk i Belgia på grunn av mangel på tilgang til batterier.

Produksjonen av E-Tron Sportback skal være noe forskjøvet på grunn av det, ifølge Brussels Times.

Dette skal Volkswagen ha sikret seg mot, skriver Automotive News. I 2021 skal Volkswagen bygge 330.000 elbiler i året ved fabrikken i Zwickau i Tyskland.

Disse bilene skal bygges for bilmerkene Volkswagen, Seat og Audi.

I tysk presse har det gått spekulasjoner som Volkswagens nylig annonserte investering i den svenske batterifabrikanten Northvolt har gjort at leverandører av celler til batterier har trukket seg.

Det avviser Volkswagen kontant.

Sikret

Forsyningen av batterier frem til 2023 er sikret med kontrakter, sier Thomas Ulbrich, styreleder med ansvar for elektrisk mobilitet, til Automotive News.

Han sier at eksisterende produsenter antakeligvis håpet på å beholde sitt oligopol enda lenger, men at signerte kontrakter gjør at de ikke kan nekte å levere.

Det er imidlertid tegn som tyder på at Volkswagen ikke klarer å få så mange celler som planlagt. 20 gigawattimer fra Samsung SDI skal være redusert til 5 gigawattimer.

I tillegg til kommende produksjonskapasitet har Volkswagen inngått avtaler med LG Chem, SK Innovation og Samsung SDI i Europa, og CATL i Kina. Volkswagens behov for celler vil være over 300 gigawattimer de neste ti årene.

Gir åtte års garanti

Volkswagen ID.3. Illustrasjon: Volkswagen AG

Mye av dette vil gå til selskapets ID-modeller. Den første bilen ut er ID3, som skal leveres til kunder fra neste år. Volkswagen har planlagt en produksjon på 30.000 biler av førsteutgaven ID3 1ST, og i mai ble det kjent at halvparten av denne produksjonen var solgt.

ID3 kommer med rekkevidde på 420 kilometer, med batteri på 62 kilowattimer. Volkswagen gir en batterigaranti på åtte år eller 160.000 kilometer.

Det er samme garanti som Tesla gir for sin Model 3, og bedre enn Kias 7 år eller 150.000 kilometer.