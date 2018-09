Tyskland får snart sitt første batteritog

Mens Danmark elektrifiserer jernbanen sin, forsøker Tyskland seg med en nesten uprøvd togtype: det batteridrevne toget.

Batteritoget skal settes i prøvedrift neste år i Bodensjø-området i Sør-Tyskland, og blir det første batteritoget på skinner i Tyskland. Toget kommer til å kjøre med passasjerer, og prøvedriften vil vare i 12 måneder.

Batteritoget er en prototyp av togprodusenten Bombardiers Talent 3-tog, som har en rekkevidde på 40 kilometer. Produsenten forventer å ha utviklet neste generasjon av batteritoget neste år, og det skal kunne kjøre opptil 100 kilometer per lading.

Ikke det første batteritoget på skinner

Bombardier skriver i en pressemelding at Talent 3-toget blir det første batteridrevne tog som kjører med passasjerer på rundt 50 år. Men det stemmer ikke helt. I 2015 testet den samme bedriften batteritoget Class 379 Electrostar som kjørte mellom Stansted og London i Storbritannia med passasjerer.

Electrostar-toget hadde en rekkevidde på 50 kilometer, og kunne komme opp i en hastighet på 120 km/t. Testen foregikk over noen uker, men etter det ble batteriene tatt ut, og batteritoget ble aldri satt i kommersiell drift.

Tenker langsiktig

Historien blir kanskje en annen for Talent 3-toget som er bestilt av Deutsche Bahn. Det tyske togselskapet har, ifølge Bombardier, allerede gitt uttrykk for at de gjerne vil fortsette driften etter de 12 månedene med prøvedrift.

