Trønderenergi satser stort på vind

Trønderenergi øker vindkraftporteføljen sin med 257 prosent når de i dag annonserer at de tar over operatørskapet på Roan Vindpark, den nest største vindparken i storprosjektet Fosen Vind.

Roan Vindpark har en forventet produksjon på 900 GWh.

– Per i dag opererer Trønderenergi fire vindparker på til sammen 350 GWh, så dette er vesentlig for oss. Vi er i en opptrappingsfase på vind. Vindkraft er i sterk vekst, og den veksten vil vi ta del i, sier kommunikasjonsdirektør i Trønderenergi Bengt Eidem til Teknisk Ukeblad.

Vil bygge mer

Trønderenergi skriver i en pressemelding at de øker bemanningen innen vindkraft. Det handler både om å forberede seg til operatørskapet på Roan, men selskapet har ikke tenkt å stoppe der:

– Det ligger lønnsomhet i vind framover. Det er gitt flere konsesjoner i Norge som vi sitter og regner på, og som vi håper blir lønnsomme, sier Eidem.

Roan Vindpark Er én av seks vindparker i den store Fosen Vind-utbyggingen i Trøndelag. Alle turbinene er nå satt opp.

Produksjon: 900 GWh

Installert effekt: 255,6 MW

71 turbiner (Vestas V117-3,6 MW)

Byggestart: 2016.

Satt i drift: 2018.

70 km veier, inkl adkomstveier Trønderenergi tar over driften av prosjektet 1. januar 2021. Frem til da er Statkraft operatør sammen med turbinleverandør Vestas. Fra før er Trønderenergi operatør på fire vindparker: Valsneset (Bjugn), Skomakerfjellet (Roan), Bessakerfjellet (Roan) og Ytre Vikna (Vikna kommune). Disse hadde i 2017 en samlet produksjon på ca 350 GWh. Fosen Vind-utbyggingen omfatter vindparkene Harbaksfjellet, Roan, Storheia og Kvenndalsfjellet på nordsiden av Trondheimsfjorden (ca. 780 MW), samt vindparkene Geitfjellet og Hitra 2 sør for Trondheimsfjorden (ca. 275 MW). Kilde: Trønderenergi

For 2017 var totalproduksjonen fra norske vindkraftverk rundt 2,85 TWh. I sin nyeste kraftmarkedsanalyse spår NVE at produksjonen vil øke til rundt 25 TWh innen 2030.

– Myndighetene i Norge og andre land har satt svært offensive mål for energi- og klimapolitikken i årene fremover. Derfor jobber vi nå langs flere akser for å bidra til en lønnsom og bærekraftig vekst på vindkraft i Norge. Det innebærer videreutvikling av vårt operatørkonsept, utvikling av nye vindprosjekter, og finansielle, teknologiske og industrielle partnerskap både i og utenfor Trøndelag, sier konsernsjef i Trønderenergi, Ståle Gjersvold, i en pressemelding.

278 Vestas-vindturbiner

Konserndirektør i Trønderenergi, Ståle Gjersvold. Foto: Åge Hojem/Trønderenergi

I dag eier Trønderenergi 7,9 prosent av joint venture-selskapet Fosen Vind DA. Statkraft (52,1 %) og Nordic Wind Power (40 %) eier resten. Den samlede investeringen er på rundt 11 mrd kroner.

Roan vindpark er én av seks store vindparker i Fosen-prosjektet, som skal få en samlet effekt på 1057 MW. Vindparkene bygges kystnært på Fosenhalvøya, Hitra og i Snillfjord. Området sies å ha blant de beste vindkraftforholdene i Europa.

Utbyggingen består totalt av 278 Vestas-vindturbiner, hver med en effekt på 3,6 MW. Hver vindturbin får en tårnhøyde på 87 meter og en rotordiameter på 117 meter. Når vindparkene står ferdige i 2020 vil de produsere rundt 3,4 terawattimer elektrisitet i året. Det tilsvarer 170 000 norske husstander.

I 2016 inngikk Hydro en langsiktig avtale om å kjøpe rundt en tredjedel av totalproduksjonen fra Fosen Vind, opptil 1 TWh kraft årlig, fram til år 2039.

Muligheter i Midt-Norge

Lave priser og mer effektive turbiner har gjort vindkraft til et hett tema blant kraftaktører i Norge i dag. Det skaper både lokale konflikter og press på ny nettutbygging.

Innen april 2019 skal NVE gi sine anbefalinger til regjeringen hvor de peke ut de mest egnede områdene for vindkraft i Norge. I Statnetts innspill til NVE er de tydelige på at Sør-Norge er best egnet for ny vindkraft, mens Nord-og Midt-Norge er mindre gunstig - til tross for bedre vindforhold i nord. Det tar ikke motet fra Trønderenergi.

– Det betyr ikke at det ikke er muligheter i Midt-Norge. Det er bygget ut mye her, men vi regner på flere nye prosjekter her i Midt-Norge, sier Bengt Eidem i Trønderenergi.

Etter den billige strømmen

Selskapet har hele veien hatt en opsjon på å ta over Roan vindpark uten omkostninger når parken står ferdig. Trønderenergi vil dermed overta operatørskapet 1. januar 2021. Roan vindpark skilles da ut i eget selskap.

– Vi har hele tiden hatt som ambisjon å innløse denne opsjonen. Nå er vi i den posisjonen at vi kan gjøre det, sier Eidem.

"Vi har bak oss noen år med svært lave strømpriser. De årene har vi brukt på å strømlinjeforme et godt og kostnadseffektivt vindkraft-operatørskap. I tillegg har vi solid og lang erfaring fra å eie og operere vannkraft. Vi er derfor godt posisjonert til å ta på oss flere oppgaver innen vindkraft", heter det i Trønderenergis pressemelding.