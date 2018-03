Midt i havgapet på Andøya står det en ensom vindmølle. Den har en normalårsproduksjon på 1 GWh, men produserte bare halvparten i året som gikk. Den gikk for full effekt i 1225 av årets 8760 timer. Gjennomsnittet for landets vindparker var 2856 timer i løpet av året og den gjennomsnittlige produksjonen per vindturbin lå på 6,1 GWh.