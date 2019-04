Traaseth: Av og til tøffere enn til sitt eget beste

Innovasjon Norge får ny toppsjef. Håkon Haugli tropper på en gang over sommeren. Haugli var da også på vår liste over aktuelle kandidater til jobben – mye fordi Abelia i hans tid har vokst og blitt viktigere og mer relevant enn før.

Hauglie var, etter vår mening, også en strålende kandidat til toppjoben i NHO. Den jobben fikk han ikke. Dermed mener vi at det lå i kortene at han ville ende opp i en toppjobb et annet sted – utenfor NHO.

Når NHO nå har mistet både Kristin Skogen Lund og Håkon Haugli mener mange, med oss, at NHO er svekket. Neida, ingen er uerstattelige. Men inntil videre gjenstår det å se at etterfølgerne fyller posisjonene til de to.

Men nok om det – for nå.

Når Traaseth nå gir seg, skal hun ha honnør for å ha satt igang en helt nødvendig fornyelse av Innovasjon Norge

For Haugli blir det spesielt interessant å overta Innovasjon Norge etter det som må omtales som et omstridt lederskap og en håndfull turbulente år.

Den nye sjefen i Innovasjon Norge kommer ikke til å «hoppe etter Wirkola». Det er en altfor veik beskrivelse. Han «går heller inn i ringen etter Brækhus». Og det mener vi som et kompliment til forgjengeren.

For Anita Krohn Traaseth har hatt litt av en reise som toppsjef i Innovasjon Norge. Omstilling av en støvete organisasjon i virkemiddelapparatet ville ikke vært enkelt for noen. Og endring er skremmende for mange. Motstand og protester mot nødvendige endringer traff henne tidlig i jobben. Likevel kjørte hun på, og ga seg ikke. Når hun går av før sommeren, vil hun ha styrt IN-skuta i snaut fem stormfulle år.

Enkelte av stormkastene pisket hun opp til selv. Som i saken om ansettelsen av Ferd-arvingen. Det blir bråk av slikt.

En annen bråkesak var debattinnlegget i Aftenposten om at Norge står i spagaten som nasjon når vi fremstiller oss selv som en pådriver for å nå klimamålene samtidig som vi pumper olje til den store gullmedaljen. Da tok Norsk Olje og Gass tåkeluren fatt – og hylte høyt over såre tær.

Enda Traaseth bare sa høyt det alle tenker.

Les også: Det virker som om Innovasjon Norge enda en gang vil vise fingeren til Norsk olje og gass (kommentar)

Joda, hun har vært omstridt. Og har med det også blitt den mest omtalte sjefen Innovasjon Norge noen gang har hatt. Når Traaseth nå gir seg, skal hun ha honnør for å ha satt igang en helt nødvendig fornyelse av Innovasjon Norge.

Hun sparket liv i Innovasjon Norges eksterne profil. TIl tross for at det kostet noen relasjoner. Både internt og eksternt. Hun turte rett og slett å ta noen fighter andre ville ha feiget ut av.

Som en sentral kilde (som ønsker å være anonym) sier det til TU: – Det var tøft at hun stod i det. Og kanskje var hun av og til tøffere enn sitt eget beste.

Nå venter vi alle på hva Traaseth skal gjøre når hun tropper av i Innovasjon Norge. Men nei, vi tror ikke – slik noen lesere nå kanskje tenker at vi vil konkludere – at hun tropper på i Abelia etter Håkon Haugli. Hun sier selv at hun har skaffet seg en meget spennende jobb. Som vi alle venter på hva er.

Dessuten ville NHO-systemet i dag neppe hatt takhøyde stor nok for Traaseth.