Anita Krohn Traaseths siste prosjekt i Innovasjon Norge: Hedre kvinner

På kvinnedagen 8. mars kårer Innovasjon Norge årets kvinnelige gründer for tiende gang. Årets prisutdeling blir også en markering av ti år med kvinnelig entreprenørskap.

Her finner du de tre kvinnene som er finalister i år.

For administrerende direktør Anita Krohn Traaseth er dette et av de siste prosjektene hun er med på før hun forlater Innovasjon Norge.

– Jeg kommer til å savne dette arbeidet, og ikke minst teamet som har stått på for denne prisen i Innovasjon Norge de siste ti årene. Dette er femte og siste gang jeg videreutvikler og fronter dette arbeidet, men jeg vil alltid heie høylytt fra sidelinjen.

Traaseth forteller at prisen og arbeidet med den har vært en av hennes favorittoppgaver i Innovasjon Norge.

– Det er fortsatt behov for en rollemodellpris for å mobilisere flere kvinner til å velge å bli bedriftseiere og jobbskapere, sier Traaseth.

Vinnerne forteller om synlighet og anerkjennelse

Tilbakemeldingene hun har fått fra vinnerne, er at prisen har gitt dem verdi, synlighet og anerkjennelse som de kan benytte når de lanserer sine løsninger og henter kapital.

– Vi vet at rollemodeller er viktig for å inspirere flere kvinner til å starte bedrift, og at kvinner blir mer inspirert av kvinnelige rollemodeller enn mannlige. Derfor er rollemodellpriser som Female Entrepreneur viktig for å løfte fram kvinner som satser stort, sier Traaseth.

Hun peker på at synlighet er viktig i kampen om oppmerksomheten hos investorene.

Da fjorårets vinner, Grete Sønsteby fra N2Applied, fortalte new yorkere om hvordan de jobber, under prisutdelingen i New York, var det et stolt øyeblikk for Traaseth.

– Norske kvinnelige grundere imponerer der ute, og vi må vise dem frem.

En prosent kvinnelige teknologigründere

En fersk rapport Menon har laget for Innovasjon Norge kartlegger kvinnelig entreprenørskap i Norge. Andelen kvinner er lavere enn i mange land der likestillingen har kommet kortere på andre områder.

Rapporten viser at det blir gradvis færre kvinner jo tyngre oppstartsbedriften er preget av teknologi, skalerbarhet og finansiell risiko.

Blant teknologigründere er kvinneandelen bare en prosent.

Traaseth mener det er sammensatte årsaker til at andelen kvinnelige gründere er lav i Norge.

– Mange faktorer handler om tradisjon og kultur, oppvekst, utdanning og sosial status som påvirker kvinners valg fra tidlig alder.

– I Norge har vi dessuten hatt god vekst og lav arbeidsledighet, og gründerskap har ikke i samme grad som i en del andre land, vært styrt av nødvendighet, sier Traaseth.

Menn som støtter menn

Rapporten viser til at kvinner kan ha større utfordringer med å hente kapital enn menn.

– Dette tror jeg ikke er et spesifikt norsk fenomen, jeg kjenner igjen samme problemstilling når jeg er for eksempel er i Kina eller USA og diskuterer dette med kvinnelige vekstgründere, sier Traaseth.

Hun har sett at det er en trend i USA at kvinner med kapital etablerer fond som bare investerer i oppstartsbedrifter der kvinner er gründere og ledere.

– Det kommer nok til Norden i større grad fremover også, mener Traaseth.

Hun peker på at andre årsaker kan være at kvinner møter ubevisste fordommer i møte med investorene.

– Investor – og finansmiljøet er ofte preget av en tradisjonell, mannsdominert kultur som gjerne investerer mer i sine likemenn, sier Traaseth.

– De investerer gjerne også i næringer der kvinner er i mindretall på ledersiden, som finans, engineering og maritim teknologi.

Kort levetid for oppstartsbedrifter

Bare 27 prosent av nyetablerte foretak er fortsatt aktive etter fem år, ifølge tall fra SSB.

Traaseth peker på at gründere har et bedre tilbud enn for bare få år siden. Det er flere inkubatorer og møteplasser, mer statlig og privat kapital tilgjengelig i tidlig fase, og flere kompetanseprogram over store deler av Norge.

– Mange har bidratt til å bygge opp dette økosystemet de siste årene. Det kommer vi til å høste frukter av, sier Traaseth.

