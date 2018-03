– Møkklukta blir borte, det lukter sjokolade og saltvann

Innovasjon Norges pris Female Entrepreneur 2018 Prisen deles ut for 9. gang på kvinnedagen 8. mars i år.

Til og med 2015 het prisen Årets gründerkvinne.

for 9. gang på kvinnedagen 8. mars i år. Til og med 2015 het prisen Årets gründerkvinne. For å søke om prisen må bedriften representere en nyskapende forretningsidé eller verdikjede som kan vokse internasjonalt og som svarer på et eller flere av FNs bærekraftmål.

Det starter med en ku.

Kuer spiser gress, som inneholder nitrogen. 90 prosent av denne nitrogenen kommer ut i den andre enden, som kumøkk. Nitrogen er det beste planter vet, men likevel er ikke kumøkk godt nok som gjødsel alene.

Gründer Grete Sønsteby og selskapet N2 Applied jobber med å gjøre kumøkka til fullverdig gjødsel.

Natt til torsdag ble hun kåret til Female Entrepreneur 2018 i New York for et produkt som fjerner stanken av kumøkk på jordene, skåner miljøet for nitrogenutslipp fra jordbruket og gjør at bønder ikke trenger kunstgjødsel.

- Vi jobber med å sette verdens husdyrbønder i stand til å produsere sin egen nitrogengjødsel, forteller Grete Sønsteby på telefon fra New York, der hun i natt norsk tid ble kåret til årets Female Entrepreneur av Innovasjon Norge.

Hver bonde sin gjødselfabrikk

Nå bruker bøndene kunstgjødsel i tillegg til å legge møkk på jordene, fordi møkka ikke inneholder nok nitrogen etter at det både har fordampet og rent bort.

- Mange synes det nesten er for mye arbeid å spre møkk, i forhold til hvor mye veksthjelp du får. Du må uansett ha på kunstgjødsel, sier Sønsteby.

Løsningen er å tilføre nitrogen til kumøkka.

N2 Applied har laget plasmareaktorer (se faktaramme) på størrelse med litt store kjøleskap. Meningen er at hver bonde kan ha en plasmareaktor stående på gården. Reaktoren har kapasitet til møkk fra 200 kuer, og sørger for at møkka blir tilført nitrogen fra lufta og får den riktige balansen mellom fosfor, kalium og nitrogen.

Se også Abelia og ODA-nettverkets kvinnekåring: Dette er Norges 50 fremste tech-kvinner

Slik foregår prosessen: N2 Applied tar luft inn i en plasmareaktor med en lysbue. Plasmareaktoren er på størrelse med et kjøleskap og går på strøm. Denne plasmareaktoren spalter molekylene slik at det blir NO-gass. Når NO-gassen blir tilsatt den flytende husdyrmøkka reagerer den med amoniakk. Da dannes det et nitrat, et salt som er stabilt. Ph påvirkes også. Dermed elimineres bondens tap av næringsstoffer. Når møkka blir lagt ut på jordene, resirkuleres nitrogenet på gården. Det er en teknologi som kan brukes til flere ting, gjerne i kombinasjon med solkraftverk eller biogassanlegg til kloakkrensning og resirkulering av annet organisk avfall.

Møkka lukter sjokolade og saltvann

Avrenning av nitrogen utgjør et forurensningsproblem, mens møkka utgjør et luktproblem.

Men med N2 Applied dannes ikke den skarpt luktende ammoniakken.

- Lukta blir borte, det lukter sjokolade og saltvann, sier Sønsteby.

N2 Applied ble installert på en gård i Danmark med 95.000 griser for å teste effekten.

- Bonden vår på Jylland har vært mest overveldet over at det ikke lukter. Nå produserer vi for at han skal ha alt han trenger til våronnen, sier Sønsteby.

Vil bruke grønne energikilder

Produksjon av kunstgjødsel, som blant annet Yara gjør, belaster miljøet når det lages ved bruk av fossile energikilder. N2 Applied går på strøm, men Sønsteby mener at med deres teknologi er det lettere å bruke grønne strømkilder, som solenergi.

- Det vi jobber med nå, er energieffektiviteten på maskinen. Den skal bli lønnsom også i markeder hvor strømprisen er høy. Men prisen på distribuert fornybar kraft stuper, sier Sønsteby.

Samtidig mener hun at det er store muligheter for bønder som bruker solenergi i blant annet afrikanske land.

Artikkelen fortsetter under bildet.

N2 Applieds plasmareaktor. Foto: N2 Agri

Bruker Kristian Birkelands teknologi Forskeren Kristian Birkeland (1867-1917) utviklet en lysbueteknologi som henter ut nitrogen fra lufta. Teknologien ble brukt av Norsk Hydro for å fremstille kunstgjødsel. N2 Applieds med-gründer Rune Ingels har jobbet 30 i Yara, og oppdaget at Birkelands metode kunne brukes på en ny måte hundre år etter at Birkeland utviklet den.

- Med solenergi vil det jo være sånn at dersom du lager gjødsel når batteriene er fulle, er det en måte å lagre energi på, sier Sønsteby.

Mener at de har mulighet til å lykkes

- Dette har et veldig stort globalt potensiale. Men du bryter inn i en eksisterende verdikjede. Så det handler om å finne måter å komme inn i den på, sier Sønsteby.

Hun mener teknologien er så intiutiv at det kommer til å skje en skifte i hvordan gjødsel produseres.

- Vi tror noen kommer til å lykkes med denne måten å få det til på, sier Sønsteby.

Og hun regner med at de som lykkes, er N2 Applied.

- Det handler om å eksekvere. Vi er et hestehode foran og har god driv, med ti ansatte og partnere rundt i verden. Vi skal ha solgt 25 kommersielle enheter innen utgangen av 2018 for installasjon i første kvartal 2019, sier Sønsteby.Og hun regner med at de som lykkes, er N2 Applied.