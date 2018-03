Her er lista: Dette er Norges 50 beste tech-kvinner

Kristine Hofer Næss, leder i ODA-nettverk, sier formålet er å løfte fram kvinner i en bransje der de er i mindretall.

- Vi vet at det er masse dyktige teknologikvinner der ute. Vi ønsker flere kvinner som kan være rollemodeller, og de ulike karrieremulighetene, både for unge jenter og for voksne kvinner som vurderer en karriere innen tech. Jobber du med teknologi får du virkelig være med på å drive samfunnet videre, sier Næss.

Kategori gründer Anne Lise Waal, CEO gründer Attensi Christine Spiten, Co-founder BluEye Robotics Karen Dolva, CEO/Co-founder NoIsolation Laila Danielsen, CEO Elliptic Labs Kathrine Molvik, gründer FeC AS Kristil Erla Håland, CEO og gründer JodaCare AS Marianne Bratt Ricketts, CEO og grunnlegger Vibbio Sigrid Petersson Nedkvitne, daglig leder Friskus AS Ingrid Oline Ødegaard, CEO Appear.in Åste Einn, Co-Founder & Chief Design Officer Payr

Vil ha frem kvinnelige toppledere

Næss forteller nominasjonsprosessen har vært ekstra spennende i år fordi målgruppen er utvidet fra kvinner i IT-bransjen til også å inkludere kvinner i teknologi.

- Vi ser at IT, digitalisering og teknologi er tett forbundet. Det har vært en nominasjonsprosess der vi har fått inn mange gode forslag, og fordi målgruppen er større, sier Næss.

I den anledning er juryen utvidet med Walter Qvam, tidligere konsernsjef i Kongsberg-Gruppen, nå styreleder i SINTEF og Digital Norway.

Kategori leder: Anette Ottar, salgsdirektør EVRY Anne-Sofie Risåsen, leder Global Business Services IBM Norge Camilla Amundsen, CEO Talkmore Christel Borge, CEO Dipper Ellen Dahler Tuset, leder Kongsberg Norspace Hanne Rønneberg, konserndirektør SINTEF Byggforsk Hege Støre, administrerende direktør TeleComputing Ingjerd Blekeli Spiten, konserndirektør for personmarkedet DNB Kjersti Jamne, leder for privatmarkedet Telia Lena Lundgreen, Public Sector Lead Microsoft

- Innenfor ledelse er det de som kanskje ikke har vært mest framme i media som virkelig er kvinnelige toppledere, som vi tenker at vi må må gjøre mer synlige, sier Næss.

At det er hele 50 vinnere av prisen, skyldes nettopp at bredde er formålet.

- Det har rett og slett med at hele formålet med kåringen er å synliggjøre en bredde, og kåre alle disse som rollemodeller, sier Næss.

Hun forteller at hun får telefoner fra rekrutterere som sliter med å finne kvinnelige kandidater til en stilling innen teknologi.

Prisen ble delt ut for første gang i fjor, og noen av erfaringene er at flere av vinnerne opplever at bedriftene de jobber i har hatt lyst til å skryte av at de har en prisvinner hos seg.

- Det er flere som opplever at egen arbeidsgiver også får litt øynene opp for hva de gjør. Det er også positivt for de firmaene de jobber for, sier Næss.

- Kommer prisen til å bli utdelt neste år?

- Vi håper i hvert fall det, sier Næss.

Kategori fagledere: Anette Beckstrøm Holtedahl, Program Manager Powel.net Powel Anette Dahlstrøm Ståløy, VP Business of marketing Dirtybit Annelene Næss, Head of Smart Digital Telenor Astrid Hvattum, avdelingsleder utvikling Geodata Astrid Undheim, VP Analytics and AI Telenor ASA Bente Lønnquist Busch, Chief Advisor AI & Cognitive Tech EVRY Elisabet Line Haugsbø, Cybersecurity Engineer DNV GL Elisabeth Birkeland Kvalheim, teknologidirektør Statoil Gina Burøy-Olsen, leder salg og marked Komplett Mobil Guro Emilie Næss Sverreng, gruppeleder samfunnsplanlegging Sweco Gøril Rønning,Head of Nordic Digital CRM Capgemini Hanne Granum, IT-sjef Compello Hanne Tangen Nilsen, Chief Security Officer Telenor Norge Hemdan Bezabih, Network Radio Coverage Specialist Telia Inger Mjøseng Johansen, Senior Manager and Technology Architect Accenture Ingvild Næss, Group Privacy Officer Schibsted Media Group Karoline Klever, Cloud Solution Architect Microsoft Norge Katharina Mosheim ,VP Head of Business transformation Telia Kristin Margrethe Flornes, administrerende direktør IRIS, et selskap i NORCE Laila Dahlen, Chief Product Officer Schibsted Marketplaces Lillan Røstad avdelingsleder informasjonssikkerhet Sopra Steria Marianne Styrman, Director IOT Webstep Marie Moe, forskningssjef SINTEF Mounia Fennefoss Benarbia, Head of Business Governance & Project Delivery EVRY Norway Rebecca Razulis, Chief of Customer Operations Gelato Group Tina M. Skagen, direktør, Energy Markets & City eSmart Systems Tone Merete Hansen, SVP Maritime Simulation Kongsberg Digital Tonia Pedersen, CTO/Solution architect Draga AS Tonje Foss, regiondirektør Atea Wenche Kvalvaag, Service Center Manager Stavanger Zalaris