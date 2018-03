Abelia og ODA-nettverk kårer for andre gang 50 gode kvinnelige ledere i teknologi og IT. Alle de 50 er vinnere. Målet er å vise bredde, derfor kåres det ingen enkeltvinner.

Listen med de 50 navnene offentliggjøres på kvinnedagen 8. mars.

I fjor var disse 50 kvinnene på vinnerlista.

Trekker fram de nye navnene

Hensikten med kåringen er å trekke fram kvinnelige ledere, gründere og fagpersoner i bransjen og å synliggjøre kvinner som ikke er kjente fra før.

- Dette er personer som uavhengig av kjønn gjør en god jobb for norsk næringsliv, understreker administrerende direktør i Abelia Håkon Haugli.

Ansvarlig redaktør i Teknisk Ukeblad sitter i juryen og ønsker seg flere kvinner som kilder i Teknisk Ukeblads kanaler.

Bekymringsfullt med bare 26 prosent kvinner

Ifølge ODA-nettverkets tall er andelen kvinner i IT-bransjen 26 prosent totalt. Det er 17 prosent kvinner i toppledelsen.

Abelia og ODA-nettverks kvinner i tech-kåring Kåringen av Norges 50 fremste tech-kvinner er delt inn i tre kategorier:

Ledere - 10 kandidater med direkte budsjett- og/eller personalansvar.

Gründere - 10 kandidater som har startet eller vært med å starte en teknologibasert bedrift.

Fagledere - 30 kandidater som prosjektledere, fageksperter og rådgivere. Kriterier: Alle kandidater må arbeide i verdiskapende næringer, altså privat næringsliv, ikke organisasjonsliv eller offentlig sektor. Årsaken er at det er i privat næringsliv kjønnsbalansen er skjevest.

Alle kandidater må jobbe med verdiskapende oppgaver, som salg eller produksjon.

- Det er bekymringsfullt. Det må vi jobbe for å endre, både samfunnet som helhet og enkeltbedrifter. Når kvinner ikke velger teknologi, er det først og fremst et samfunnsproblem, sier Haugli.

Les også: Kvinnelige ingeniørers lønn er lavere fra dag én

Han peker på at det må skje en utvikling av teknologi innenfor for eksempel klima og helseteknologi.

- Det er et tankekors hvis bare halvparten av befolkningen er med på det, og også at bare halve befolkningen er interessert, sier Haugli.

Han mener at bedriftene må være med og ta ansvar for mangfold og kjønnsbalanse.

- I kjølvannet av Me too er spørsmålet om det er mannsdominerte IT-bedrifter som må endre kultur for at kvinner skal trives?

- Det er ikke min opplevelse. Nå er jeg ikke kvinne i en IT-bedrift, men det jeg opplever er at bedriftene anstrenger seg veldig for å skape et inkluderende og godt arbiedsmiljø med plass til alle, sier Haugli.

Juryen består av: Berit Svendsen, konserndirektør i Telenor Skandinavia, Anne Grethe Solberg, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, Jan M Moberg, administrerende direktør i Teknisk Ukeblad Media AS, Walter Qvam, styreleder i SINTEF og Digital Norway, Kristine Hofer Næss, styreleder i ODA-Nettver og Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia.

Hans inntrykk er at en stor andel tech-kvinner opplever det som uproblematisk å være i mindretall.

- Mange sier at kjønn er et underordnet tema, mens andre sier at det kan være krevende å være eneste kvinne blant for eksempel 30 menn. Det er viktig med en kritisk masse. Det er forskjell på å være den eneste og å være en av tre-fire, sier Haugli.

- Kjønn er bare en del av det menneskelige mangfoldet.

Han understreker også at kjønnsbalanse ikke er alt som skal til.

- Kjønn er bare en del av det menneskelige mangfoldet. Vi har ulik etnisitet, religion, alder og seksuell legning. Er man først bevisst på kjønn, er det kanskje en nøkkel til større mangfold på flere områder, sier Haugli.

Pris til kvinner i det private næringsliv

I fjor gikk prisen til 50 kvinner i IT-bransjen, mens den i år går retter seg mot hele det norske næringslivet.

Alle på listen er kvinner i det private næringslivet. Årsaken til det er at kvinneandelen i det private næringslivet er lav, mens det er flere kvinner i offentlig sektor.

Juryen vurderer navn som er foreslått gjennom en åpen nominasjonsprosess. Det er fullt mulig å foreslå navn som ikke nådde opp i år, til neste års pris.