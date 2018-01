Vi jakter Norges 50 fremste teknologi-kvinner

For andre år på rad samarbeider TU med Abelia og Oda-nettverk for å identifisere våre fremste teknologikvinner. Prosessen startes i dag - og du kan nominere dine kandidater her (du må registrere deg for å nominere).

Offentliggjøringen av Norges 50 fremste tech-kvinner skjer 8. mars.

Bakgrunnen for initiativet «Norges 50 fremste tech-kvinner» er åpenbar. Det finnes alt for få kvinner i norske teknologimiljøer. Mange av våre store felles utfordringer skal i høy grad løses med teknologi og av teknologer. Da er det spesielt viktig å øke kvinneandelen - slik at fremtidens løsninger utvikles med en høyere andel kvinner på laget.

For lav andel

Digitaliseringen av Norge og verden rundt oss pågår i stort tempo. Selv om enkelte sektorer og land henger etter, har vi her i Norge et godt utgangspunkt for å utvikle gode digitale og teknologiske løsninger for fremtiden. Det gjelder alt fra hvordan vi skal effektivisere offentlig sektor, digitalisering av helsetjenester, innføring av selvkjørende trafikkløsninger, overgang til bærekraftige energiløsninger og håndtering av enkeltmenneskets rettigheter i en akselererende utvikling.

Du trenger ikke doktorgraden i sosialantropologi for å forstå at det vil være både nødvendig og lurt å ha teknologer av begge kjønn representert for å utarbeide de nye løsningene.

Dessverre er kvinneandelen ALT for lav. Dette gjelder både innen IT-sektoren og i norsk teknologisektor for øvrig. Nettopp derfor omfatter også årets kåring mer enn bare IT-sektoren. For tech er mye mer enn bare IT.

Flere stemmer

Årets jury har sagt at kandidatene i årets kåring må arbeide i verdiskapende næringer, altså privat næringsliv, ikke organisasjonsliv eller offentlig sektor. Kandidatene må i tillegg jobbe med verdiskapende oppgaver, som salg og/eller produksjon, og ikke i stab. Kåringen er delt inn i tre: 10 lederkandidater, 10 gründere og 30 fagledere.

For TU er dette initiativet viktig også av en annen, men nærliggende grunn. Vi ønsker at flere stemmer slipper til i våre kanaler. Flere kvinner. Flere yngre (og gjerne flere seniorer, selv om det ikke er tema for denne kåringen).

Endringene vi kommer til å bli stilt overfor de kommende årene - enten det er robotisering, digitalisering eller innføring av kunstig intelligens - vil føre til endringer for alle, og ikke bare for noen utvalgte. Derfor trenger vi også å høre fra flere enn våre vante og tradisjonelle kilder. For vi nøler ikke med å erkjenne det - at vi er for mannsdominert. Vi satser på at årets kåring av «50 kvinner i tech» vil hjelpe oss på vei til å speile samfunnet riktigere.