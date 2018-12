8 kandidater som kan fylle stolen etter Anita Krohn Traaseth

Anita Krohn Traaseth sa, overraskende for mange, opp jobben sin som toppsjef i Innovasjon Norge. Hennes kritikere håpet nok at hun endelig hadde blitt bedt om å forlate stillingen. Slik var det ikke. Oppsigelsen var helt ordinær. Og hun vil, i hvert fall i utgangspunktet, stå i jobben gjennom de seks månedene oppsigelsen tilsier.

Da Krohn Traaseth stilte opp under TUs egen Norwegian Technology Award i slutten av november, fremstod hun både rolig og avklart om valget hun hadde tatt. På spørsmål om hva etterfølgeren bør ha av bakgrunn og kompetanse, svarte hun riktignok rundt og politisk korrekt. Men selvironien satt løst da hun avsluttet med å forsikre om at "stillingen blir i hvert fall utlyst".

Har utrettet mye

Vi tror Krohn Traaseth er lettet og fornøyd med å forlate Innovasjon Norge nå. Hun har utrettet mye. Og havnet på kant med mange. Omstillingsjobben i vårt statlige virkemiddelapparat er på ingen måte ferdig.

Og vi ser ikke bort fra at Krohn Traaseth faktisk selv tror på eget utsagn om at omstillingsledere har sin avmålte tid.



På direkte spørsmål fra TU avviste den avtroppende Innovasjon Norge-sjefen å svare på hvor hun skal begynne. Bare at det er et norsk vekstselskap. Motviljen mot å avsløre ny arbeidsgiver har også blitt kritisert. Vi synes derimot at det er innafor. Vi tror faktisk at hun er ryddig nok til ikke å blande kortene. Svaret får vi når ny arbeidsgiver blir kjent.

Jan M. Moberg: Eierne bør vurdere å splitte opp Innovasjon Norge

Åpenbare kandidater

Spekulasjonene om hvem som tar over i Innovasjon Norge har startet. Her er noen åpenbare kandidater som kan være aktuelle, i alfabetisk rekkefølge:

Alexandra Bech Gjørv: Toppsjef i Sintef og en alltid tilbakevendende kandidat til slike jobber. Om hun ikke havner på topp i NHO, kan dette være jobben som får henne tilbake til Oslo.

Benedicte Schilbred Fasmer: Ansvarlig for bedriftsmarkedet i DNB. Har markert seg som pådriver for både startups og verdiskaping i privat næringsliv. Er i tillegg en kandidat utenfra Oslo-gryta, noe som vil være en fordel i denne jobben.

Berit Svendsen: Blir også ofte nevnt når slike jobber skal fylles. Og det med rette. Gikk fra Telenor til Vipps, men har format til enda større jobber - som for eksempel å ta over Innovasjon Norge.

Håkon Haugli: Sjef i Abelia. Har utrettet mye på kort tid der. Bør også være kandidat til toppjobben i NHO. Men om det ikke skjer, er han åpenbart en å regne med som ny sjef i Innovasjon Norge.

Ivar Horneland Kristensen: Det samme gjelder tidligere sjef i Nordic Innovation og ex-generalsekretær i Tekna (tidligere styreleder her i TU Media AS). Han troppet nylig på som toppsjef i Virke og lar seg nok ikke lokke derfra på en god stund ennå.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen: Tapte for Krohn Traaseth sist sjefsstolen i Innovasjon Norge skulle fylles. Utvilsomt kvalifisert, men vi tror egentlig ikke han når opp nå heller. I sin jobb i Norsk olje og gass har han markert seg som Norges ukronede petroleumskonge. Trolig bærer han nå på en altfor oljetung ryggsekk til å få jobben.

Kristin Skogen Lund: Nylig avgått sjef i NHO. Hun ville vært en opplagt kandidat til jobben, men har nettopp tatt over i Schibsted - og går neppe derfra nå.

Preben Strøm: Sjef i Subsea Valley. Har gjort en strålende jobb de siste årene, og landet tidligere i år avtalen om å gjøre SSV til NCE (Norwegian Center of Expertise) innen energi.

Dette er noen mulige kandidater. De interne kandidatene har vi i denne omgang hoppet over. Likeledes har vi hoppet over ytterligere kandidater fra politikken. Fordi vi tror det er klokt - også denne gang - å fiske i andre farvann enn i politikken.

Det aller viktigste, er at den nye IN-sjefen fortsetter omstillingen i virkemiddelapparatet. Den mest lavthengende frukten for Innovasjon Norges del, må være å skille ut reiselivssatsingen. La reiselivet få sitt eget virkemiddelapparat. Det vil gavne både reiselivet og fokuset vi trenger på å bygge opp teknologi-Norge og skape industriell vekst.