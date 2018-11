Zivid er vinner av Norwegian Tech Award 2018

Zivid leverer en banebrytende teknologi med stort anvendelsesområde. De er unike i teknologiverden er foreløpig i front uten reelle konkurrenter.

Mange oppstarter er på FoU-stadiet, men svært få klarer å kommersialisere, slik Zivid har gjort.

Slik lyder juryens begrunnelse da de onsdag 28. november tildelte selskapet Norwegian Tech Award 2018.

- Stor boost

- Dette var en stor overraskelse. Jeg er sikker på at teamet vårt hjemme i Nydalen opplever dette som en stor boost, sa gründer Henrik Schumann-Olsen fra scenen.

I august fikk Zivid Forskningsrådets innovasjonspris. Da uttalte næringsminister Torbjørn Røe Isaksen følgende:

- Med langsiktig satsing på forskning og innovasjon har Zivid utviklet et 3D-kamera som gir helt nye muligheter i industrien. Vi trenger flere slike bedrifter i Norge.

Mer om Zivid sin teknologi: Dette kameraet gir roboter dybdesyn

Fra tre til 30 på tre år

Zivid AS ble etablert av gründerne Henrik Schumann-Olsen og Øystein Skotheim i 2015. Begge kom fra forskning på robotsyn i Sintef.

For tre år siden var de tre ansatte og etablerte seg i Startuplabs lokaler i Forskningsparken i Oslo. Nå er de på plass i nye lokaler Nydalen med 25 ansatte som vil bli rundt 30 i løpet av året.

- Produktet vårt er ganske unikt i måten vi kan gi roboter syn som er både tredimensjonalt, i farger og med helt eksepsjonell nøyaktighet. Det er millioner av blinde roboter i verden og det blir stadig flere av dem. Vi selger rundt hundre kamera til 15.000 euro i år, og to-tredobler salget neste år, uttalte markedsdirektør i Zivid, Øyvind Borgan, til TU i august.

Ifølge Borgan er det fire fremtredende utviklingstrekk på robotsiden. Det er utvikling av selve robotarmen, av gripeenhetene, introduksjonen og utviklingen av robot-AI, og selvfølgelig syn.

Zivid-kameraet er utviklet av i samarbeid med NX Tech i Fredrikstad som har stått for industrialiseringen. Eker Design har utformet kameraet.

Utspring i Sintef

Forskningen på tredimensjonalt syn for bruk i roboter begynte på Sintef i Oslo tidlig på 2000-tallet, etter at de to NTNU-studentene Henrik Schumann-Olsen og Øystein Skotheim fikk seg jobb der i 2001.

Øystein hadde spesialisert seg på fysikk og matematikk og begynte å jobbe med 3D teknologien strukturert lys. Henrik studerte robotikk og kybernetikk, og deltok sammen med flere andre med sin egenutviklede robot i robotkonkurransen Eurobot. Henrik jobbet med robot-synet og -hjernen. Det gav mersmak og etter studiene lette han etter det ideelle arbeidstedet, som han fant på Sintef.

Mjøstårnet vant den nye byggprisen på Tech Awards: - Utrolig gledelig, spesielt for en som ikke har peiling på teknologi

Nøyaktighet på 0,1 millimeter

I 2011 hadde de jobbet fram ideen til hvordan et slikt kamera skulle se ut. Det skulle kunne se ved hjelp av en bildesensor hvor synsfeltet ble belyst av en projektor med såkalt tidskodet strukturert lys.

Det er mønstre som skifter i stor hastighet, og gjør at kameraet kan regne ut avstanden til alle pikslene i synsfeltet med en nøyaktighet på 0,1 mm. I motsetning til de kameraene som ble brukt i industrien hadde dette kameraet også fargesyn.

Kameraer som det Zivid har utviklet, er ikke noe man kjøper i butikk. I hvert fall ikke på mange år ennå. Kundene er systemintegratorer som jobber for å sette sammen utstyr og programvare på oppdrag av selskaper i produksjonsindustrien.