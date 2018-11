Kongsberg-sjef Geir Håøy er årets teknologileder

Konsernsjef i Kongsberg Gruppen, Geir Håøy, vinner prisen Årets teknologileder ved Norwegian Tech Awards 2018.

- Dette var en svært hyggelig overraskelse først og fremst. Jeg syns dette er en anerkjennelse til Kongsberg som helhet, vi er jo et team, sier Håøy i forkant av prisutdelingen onsdag 28. november.

Siden han ble konsernsjef i juni 2016 har han måttet håndtere ettervirkningene av oljeprisfallet og en dramatisk nedgang i ordrene.

Brakt selskapet trygt inn i digital tidsalder

Nå har Geir Håøy trimmet selskapet og snudd det som var på vei mot å bli noen økonomisk krevende år til et bunnsolid selskap.

- Det har vært en veldig tøff tid for hele bransjen. Det viktigste man må huske på i tider med omstilling er å ikke vente med å ta tøffe beslutninger og prioriteringer, sier Håøy, og fortsetter:

- Det er ikke noe hyggelig å se kollegaer forlate selskapet eller å legge ned prosjekter en egentlig har tro på, men som ikke kan gjennomføres der og da. Men en kan ikke vente og tro at en vanskelig situasjon går over uten noen innsats. Det gjør den som regel ikke.

Juryen begrunnelse for valget av prisvinner begrunnes blant annet med at Håøy har bragt selskapet sitt inn i en digital og autonom tidsalder.

- Vi ser starten på en veldig spennende reise for bransjen, men på tross av alle de flotte ordene tror jeg det er viktig å påpeke at vi er i en veldig tidlig fase når det kommer til digitalisering og autonomi, sier Håøy.

- Autonomi handler ikke om å sette folk på land

Han mener det er viktig å skille hva vi legger i begrepet autonomi.

- Mange er redde for å miste jobbene sine. I den maritime bransjen er det mye fokus på ubemannede fartøy, slik som Yara Birkeland. Dette er et veldig interessant prosjekt for oss og Yara, men autonomi handler mest om å gjøre deler av skipsfarten autonom for å øke sikkerheten blant sjøfolk og effektiviteten i operasjoner - ikke for å sette folk på land, sier Håøy.

Det elektriske og autonome containerskipet Yara Birkeland skal leveres fra Vard Brevik i februar 2020. I 2021 vil det gradvis bli autonom seilas, overvåket fra et kontrollrom på land. Foto: Yara/Kongsberg/Marin Teknikk

I sommer sikret Kongsberg Gruppen og Håøy en avtale med Rolls-Royce om å overta den sivile maritime virksomheten. Et samlet storting godkjente at staten deltar i emisjonen som gjør det mulig. Oppkjøpet vil styrke konsernets posisjon som en verdensledende leverandør til den maritime industrien.

- Min rolle i dette var vel at jeg etter snart 26 år i maritim industri hadde et godt utgangspunkt for å se på hvilke områder vi kunne samarbeide. Det er jo ingen hemmelighet at Kongsberg Gruppen og Rolls-Royce har snakket sammen gjennom mange år, sier Håøy.

Milliardoppkjøp

Fra 1997-2006 jobbet han i forskjellige stillinger for Kongsberg Maritime i utlandet. Over alt møtte han på Rolls-Royce-team som jobbet på de samme prosjektene.

– Vi fant alltid sammen og hadde en god tone. Produktmessig hadde vi også godt sammenfall, uttalte Håøy om oppkjøpet tidligere i år.

Kongsberg Gruppen er ledende på automasjon, navigasjon og styringssystemer, mens Rolls-Royce Commercial Marine er komplementære med sine leveranser av propeller, fremdriftssystemer, dekkshåndteringsutstyr og skipsdesign.

Sammen har selskapene ledende posisjoner innen digitalisering, «ship intelligence» og konsepter for autonomi.

Ett av de få konkurrerende produktene er dynamisk posisjonering (DP). Kongsberg utviklet allerede på 70-tallet – med utgangspunkt i reguleringsteknikk fra NTH (nå NTNU) – de første DP-systemene. Rolls-Royce kom på banen med egen DP-teknologi først for noen få år siden.

Detaljene rundt en eventuell produktsammenslåing er foreløpig usikker, ifølge Håøy.

Drivkraften

Konsernsjefen forteller om hvor han finner mest drivkraft i arbeidet.

- Dette har blitt en livsstil. Det er kanskje et klisje-svar, men den største drivkraften er å jobbe med teknologier, og peke ut retninger og mål, sammen med en gjeng utrolig flinke mennesker, sier Håøy.

- Det å lykkes og gjøre en forskjell sammen er nok hovedgrunnen til at en legger ned en del timer i dette arbeidet.

Kongsberg Gruppen er i dag representert i mer enn 25 land.

Rolls-Royce Commercial Marine, som nå er kjøpt opp, har om lag 3600 ansatte og en omsetning på 8,9 milliarder kroner (2017), mens Kongsberg Gruppen har om lag 7 000 ansatte og en omsetning på 14,5 milliarder kroner (2017), hvorav Kongsberg Maritime genererer 7,5 milliarder kroner.

I fjor var det Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg som fikk prisen Årets teknologileder.