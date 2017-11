Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg er Årets teknologileder

Brandtzæg får prisen med bakgrunn både i selskapets oppnådde økonomiske resultater og deres miljøambisjoner.

Prisen, som består av et trofé og et diplom, ble delt ut på Gardermoen under Norsk Industris store arrangement Industri Futurum.

Teknisk Ukeblad deler hvert år ut tre priser, Årets teknologileder, Årets hederspris, samt Norwegian Tech Award – årets teknologibragd.

Administrerende direktør og ansvarlig redaktør Jan M. Moberg i Teknisk Ukeblad Media, sa under utdelingen at Brandtzæg fortjener prisen for å ha ledet selskapet gjennom tøffe markeder og omstilling.

Svein Richard Brandtzæg Konsernsjef Hydro ASA siden 2009

Årets teknologileder 2017

Født i Haugesund i 1957

Doktorgrad i uorganisk kjemi fra NTNU

Bedriftsøkonomi fra BI

Styreleder ved NTNU

Styremedlem i The Bilderberg Conference

Medlem av European Round Table of Industrialists der han er leder for Climate Committee and the Steering Committee

Verdensmester

– Brandtzæg har 30 års erfaring fra Hydro og ble konsernsjef i 2009, mens finanskrisen skapte problemer for industri og handel. Hydro ble loset gjennom krisetider og har samtidig ekspandert internasjonalt. Nå er Hydro verdensledende, sa Moberg.

Han viste til den banebrytende teknologiutviklingen med pilotanlegget på Karmøy.

Der er Hydro i gang med å produsere aluminium med vesentlig lavere energibehov enn med dagens teknologi.

Verdensgjennomsnittet er i overkant av 14 kilowattimer strøm for å produsere 1 kilo aluminium. På Karmøy vil HAL4e-cellene kun bruke 12,3 kWh per kilo.

Hydro Pilot på Karmøy har 48 HAL4e-celler og skal ha 12 celler hvor målet er å presse energibruken ytterligere ned.

– Vi setter verdensrekord med HAL4e-teknologien på Karmøy. Men vi strekker oss enda litt lenger. Vi skal ned i 11,5 kWh/kg med 12 HAL4e Ultra-celler, sa Svein Richard Brandtzæg til TU tidligere i år.

Sommerjobb og data

Årets teknologileder har lang fartstid i Hydro, og vært leder lenge. Han har vært alt fra opplæringsleder og teknisk sjef, til støperi- og markedssjef.

Få kjenner bedriften og produksjonsprosessene så godt som han. Brandtzæg er fra Haugesund der foreldrene drev dagligvarehandel. Da var det ikke så unaturlig at han startet sin Hydro-karriere på «gølvet» med sommerjobb i 1979.

Der lærte han seg hvor mye produksjonen kunne variere i kvalitet ut fra hvilken formann som hadde vakt. Nå er han en varm talsmann for digitalisering.

Moderne sensorteknologi og analyse av «big data» og maskinlæring erstatter «feelingen» til de tidligere formennene.

(TU Ekstra) Denne medisinen er radioaktiv: Det krever en helt spesiell produksjonslinje

Forbilde

I sin begrunnelse for å gi prisen til Brandtzæg, sier Moberg at selskapet han leder også lever som det predikerer.

– Hydro har satt ambisiøst mål om å bli karbonnøytrale innen 2020. Selskapet er på god vei til å klare målet. Samtidig vet vi at aluminium er en del av materialløsningen for framtida, sier Moberg.

I år overtok Hydro de resterende aksjene i Sapa. Dermed dekker Hydro hele verdikjeden, fra utvinning av bauxitt til produksjon av alumina og aluminium, til å produsere ferdig produkter for en rekke andre bransjer og industrier.

– Aluminium er 100 prosent gjenvinnbart, og da behøver man kun 5 prosent av energien. Aluminium er et lett og sterkt materiale og kan erstatte stål og tyngre materialer som også krever mer energi til framstilling. Når Hydro produserer aluminium i Norge med grønn kraft og 15 prosent mindre energi, er det et miljøprodukt. Det er eksport av ren norsk energi i fast form.

I tillegg til å være toppleder i Hydro, er Brandtzæg også styreleder ved NTNU.

(TU Ekstra) Volkswagens elbilsjef: Har lært fem ting av Tesla

Fra trussel til toppjobb

Til bladet Prosessindustrien fortalte Brandtzæg at foreldrene «truet» med at han måtte gjøre lekser dersom han ikke skulle havne på Hydro Karmøy.

– Nå sier jeg til ungene mine at hvis de gjør leksene sine, kan det hende at de greier å få seg jobb i Hydro!

Det er ikke tvil om han gjorde leksene sine.

Brandtzæg har doktorgrad i uorganisk kjemi fra NTNU, det vil si NTH, som det het den gangen.

Som så mange andre NTH-studenter, ble han ivrig orienteringsløper. Det er en hobby han fortsatt dyrker.

– Orientering er en viktig motivering for å holde meg i fysisk form. I denne idretten må man fortsatt ha litt energi for å tenke. Er du i så dårlig form at du ikke greier å tenke, har du et alvorlig problem, sa han til bladet og mente det var klare paralleller til jobben:

– Også i industrien må du ta kjappe veivalg.