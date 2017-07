– Jeg er mest bekymret for de teknologiske mulighetene som IKKE tas i bruk

– Hva er du mest fornøyd med å ha fått til det siste året?

– Abelia passerte 2000 medlemsbedrifter i år. I tillegg vokser organisasjonene på arbeidstakersiden. Det syns jeg er bra. I omstillingstider er det viktig med høy organisasjonsgrad og at vi holder på den norske modellen.



– Hvilke strategiske utfordringer kommer du til å gruble på i sommer?



– Valget. Uansett hvem som vinner, er det avgjørende at de tar aktive grep for å utnytte mulighetene teknologi gir – både for å tilby bedre offentlige tjenester og for å utvikle av nytt norsk næringsliv.