Toyotas første el-SUV kommer neste år: Firehjulsdrift, styrestikke og solcellelading

Toyota lanserte natt til mandag konseptet for Toyotas første batterielektriske personbil. Dette blir den første bilen på den dedikerte elbilplattformen e-TNGA.

E-TNGA er en modulær elbilplattform utviklet i samarbeid med Subaru. Innen 2025 skal Toyota ha 15 helelektriske modeller på markedet.

Nattens lansering, døpt Bz4x (skrives "bZ4X" ifølge Toyota), er det første steget mot å overbevise verden om at Toyota ikke bare satser på hybrid- og hydrogenbiler, men også batteribiler.

Firehjulsdrift og solceller

Toyota overøser oss ikke med tekniske spesifikasjoner, så vi vet enda ikke batteristørrelse, rekkevidde, motor, eller hurtigladeegenskapene til bilen. Noe får vi likevel vite:

Firehjulsdrift : Bilen får firehjulsdrift, med to motorer fordelt på for- og bakakselen. Systemet utvikles i samarbeid med Subaru og skal ifølge pressemeldingen gi ekte offroad-egenskaper.

Solceller: Den har sitt eget solcellesystem. Dette skal bidra til å øke rekkevidden, men hvor mye sies ikke.

Styrestikken ligner på hva Tesla presenterte for de oppdaterte utgavene av Model S og X. Foto: Toyota

Romslig : Bilen skal ha stor akselavstand og kort overheng, i likhet med mange andre elbiler. Dette skal bidra til å skape en romslig kupé. Toyota skriver at benplassen i baksetet skal være like god som en stor sedan.

: Bilen skal ha stor akselavstand og kort overheng, i likhet med mange andre elbiler. Dette skal bidra til å skape en romslig kupé. Toyota skriver at benplassen i baksetet skal være like god som en stor sedan. Styrestikke : Bz4x får styrestikke i stedet for et vanlig, sirkelformet ratt. Du skal ikke behøve å endre grep på styrestikken. Årsaken kommer i neste punkt:

: Bz4x får styrestikke i stedet for et vanlig, sirkelformet ratt. Du skal ikke behøve å endre grep på styrestikken. Årsaken kommer i neste punkt: «Steer-by-wire»: Styresystemet i bilen tar vekk den mekaniske linken mellom styrestikken (rattet) og resten av styrefunksjonene. Styringen gjøres elektronisk, og skal ifølge Toyota fjerne påvirkning fra humper og dumper i veidekker, samt bremsing. BIlprodusenten mener dette gjør en mer presis respons tilpasset bilens hastighet og hjulvinkel.

Trolig ikke faststoff-batterier

Vi får svært få detaljer om bilens drivverk, annet enn at den skal levere «klasseledende effektivitet og konkurransedyktig rekkevidde». Vi ser frem til å teste hva det innebærer i praksis.

Toyota har tidligere sagt at de skal vise fram et bilkonsept med faststoffbatteri, altså et batteri som ikke inneholder flytende elektrolytt, i 2021. Toyota gir ikke informasjon om batteriet i denne omgang, bekrefter informasjonssjef Espen Olsen i Toyota Norge til TU. Vi forventer at Bz4x kommer med prismatiske litium-ion-baserte batterier, produsert i samarbeid med Panasonic.

Ifølge Toyota skal batteriet være konstruert slik at bilens rekkevidde også opprettholdes i kaldt klima. Det nevnes ikke om bilen kommer med varmepumpe.

I salg neste sommer

Selv om Toyota var en pionér på hybridbiler, kan ikke det samme sies når det kommer til batterielektriske kjøretøy. I dag tilbyr selskapet ingen batterielektriske personbiler, kun varebilen Proace kommer i batteriversjon. Søsterselskapet Lexus har så vidt kommet på markedet med sin UX300e.

BZ-betegnelsen i Bz4x står for «beyond zero». Bilen er den første i en serie beyond zero-biler som ikke skal forurense under kjøring, men også tilby andre verdier. Eksempler på slike verdier er at bilene skal være enklere og morsommere å kjøre enn konvensjonelle biler med forbrenningsmotor. 7 Bz-modeller skal komme på markedet innen 2025. 4x-delen av navnet kan trolig tilskrives at bilen har firehjulstrekk.

Bilen vises fram i forbindelse med Shanghai Motor Show som arrangeres i disse dager.

Toyota forventer å ha produksjonsversjonen av Bz4x i salg fra midten av 2022, altså om litt over ett år. I Europa forventer Toyota at 10 prosent av salget vil bestå av batterielektriske biler eller hydrogenbiler.

Her kan du se en 360-omvisning av bilen: