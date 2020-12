Toyotas faststoffbatteri skal være klart neste år

Toyota har lenge hevdet å sitte på batteriteknologi som skal gjøre at elbiler får lang rekkevidde og kan lades raskt. Nå er det klart at de vil sette teknologien i produksjon neste år.

Det er et såkalt faststoffbatteri det her er snakk om, altså et batteri som ikke inneholder flytende elektrolytt. Det kan i stor grad eliminere faren for batteribrann, og gjøre det mulig å ta i bruk anoder med svært høy lagringskapasitet. I praksis kan anoden være rent litiummetall.

Selv har Toyota omtalt sin teknologi som revolusjonerende for elbiler. Nå er planen at de skal være den første bilprodusenten som selger en bil med slike batterier tidlig dette tiåret, skriver Nikkei.

En prototyp av denne bilen skal være klar i 2021, og det hevdes at bilen vil ha mer enn dobbelt så lang rekkevidde som en tilsvarende elbil med et konvensjonelt litium-ionbatteri.

Et batteri med høyere energitetthet vil gjøre det mulig å tilby biler med rekkevidde som i dag med lettere og mindre batterier. Samtidig skal de være mulig å lades raskere. En full opplading skal kunne gjennomføres på ti minutter.

Støttes av japanske myndigheter

Det jobbes nå med å få på plass produksjonsinfrastruktur. En pilotfabrikk som skal produsere faststoffelektrolytt er under planlegging av Mitsui Mining and Smelting, og skal kunne levere flere tonn elektrolytt neste år skriver avisen.

Andre industribedrifter skal være i gang med lignende prosjekter.

Nå går japanske myndigheter inn med støtte til denne teknologiutviklingen. De setter av et fond tilsvarende 169 milliarder kroner som skal støtte utvikling av nullutslippsteknologi. Det vil antakeligvis tas store summer fra dette fondet for å finansiere batteriutvikling.

Det overordnede målet er at produksjonen skal foregå i Japan, så myndighetene vil også bidra til at aktørene i markedet skal få tilgang til litium.

Mange jobber med faststoff

Toyota og Japan er ikke alene om å jobbe med denne teknologien. Koreanske Samsung har presentert en prototyp av et faststoffbatteri som skal ha potensial til å gi elbiler med 800 kilometer rekkevidde.

Modell av QuantumScapes faststoffcelle. Foto: QuantumScape

Volkswagen har også investert i slik teknologi. Nylig ble det klart at QuantumScape mener å ha løst problemet med fast elektrolytt i stedet for flytende.

Selv om mange hevder de har løsningene, er det trolig lenge til serieproduserte biler blir tilgjengelige på markedet. Det kan gå mange år mellom tidspunktet Toyota viser frem en prototyp-bil til de er klare for å sette den i produksjon.

I 2018 anslo Nissan at faststoffteknologien ikke vil være klar for bred produksjon før rundt 2025. Den spådommen virker fremdeles realistisk. Og da Samsung presenterte sin siste forskning i vår, sa Daniel Brandell, professor i materialkjemi ved Uppsala universitet, at han ikke hadde tro på at denne batteriteknologien ville finne veien til et bredt utvalg elbiler med det første.