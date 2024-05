Den batterielektriske elbilen ser ut til å ha vunnet kampen om kundene i sitt segment. Innen tyngre nyttekjøretøy og anleggsbransjen er imidlertid hydrogen fortsatt en åpen mulighet.

I ukens episode av podkasten Teknisk Sett snakker vi med daglig leder Jan Carsten Gjerløw i Evig Grønn og generalsekretær Ingebjørg Telnes WIlhelmsen i Hydrogen Norge om status for hydrogen i omstillingen til et samfunn basert på nullutslipp.

100 lastebiler

Gjerløw er prosjektleder for H2Truck og kunne nylig feire at den tyske tungbilprodusenten MAN i løpet av 2025 skal levere 100 hydrogendrevne lastebiler (trekkvogner) til norske kunder.

– Det er en verdensnyhet at MAN kommer med disse hydrogenlastebilene som første store lastebilaktør, forteller han.

Wilhelmsen lar seg selvfølgelig også rive villig med i feiringen av initiativet fra MAN, men oppdaterer oss i tillegg om alle de andre områdene der hydrogen vil ha muligheter til å redusere fossile utslipp i industrier og næringer.

Sjekk status

– Dette er viktig industribygging og verdiskapning for Norge, påpeker hun.

For det er langt fra bare tungtransporten og anleggsbransjen som er aktuell for bruk av hydrogen for å nå krav om nullutslipp. Industri, jernbane, skipsfart og luftfart er noen slike områder.

– Hydrogen kommer til å spille en nøkkelrolle i de sektorene der vi ikke kan bruke direkte elektrisitet eller batterier, sier Wilhelmsen. – Vi trenger hydrogen i kraftintensiv industri.