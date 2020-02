Toyota og Panasonic går sammen om elbilbatterier

Toyota har planer for elbiler, og trenger batterier. Det er et år siden de offentliggjorde at de skulle danne et fellesforetak med Panasonic for å utvikle batterier.

Nå har de japanske industrigigantene meldt at de går sammen i selskapet Prime Planet & Energy Solutions. Fellesforetaket skal produsere prismatiske batterier. Det vil si batterimoduler bestående av flere prismatiske celler.

Prismatiske celler er vanlig i de fleste elbiler, siden de kan pakkes tett sammen. Motsetningen er batterier bestående av sylindriske celler, som ikke nødvendigvis kan pakkes like tett, men som kan ha andre fordeler.

Toyota og Panasonic har som mål å utvikle kostnadseffektive batterier, som skal ha god ytelse og høy kvalitet.

Skal levere til alle som vil kjøpe

Planen er ikke å utelukkende levere batterier til Toyota. De skal produsere batterier til alle som måtte ønske å bli kunde. I pressemeldingen skriver Toyota at de kan tilby stabil produksjon til flere.

Selskapet starter formelt opp 1. april i år, og eies 51 prosent av Toyota og 49 prosent av Panasonic. Produksjonen skal foregå i Japan og Kina.

Panasonic samarbeider allerede tett med Tesla, ved at de produserer celler til Teslas biler i Teslas Gigafactory i USA. Her lager de sylindriske celler.

Tesla er imidlertid ikke gift med Panasonic. De har inngått samarbeid med celleprodusenten CATL i Kina, og sørkoreanske LG Chem, om leveranse av celler til sine biler.

Elbilkonsepter Toyota viste frem i : Toyota

For Panasonics del betyr Toyota-samarbeidet at de kan vokse innenfor prismatiske celler. Panasonic produserer allerede slike batterier.

Samarbeid mellom Toyota og Panasonic er ikke nytt i seg selv. Allerede i 1996 startet de et fellesforetak som utviklet batterier til hybridbiler.

Toyota har fokus på elbil

I november inngikk Toyota et samarbeid med kinesiske BYD, også dette et fellesforetak. Dette selskapet skal drive forskning og utvikling på elbiler. Det betyr i praksis at de skal utvikle en elbilplattform sammen. BYD er en av de største elbilprodusentene i Kina, og fokus er først og fremst det kinesiske markedet.

I hvilken grad dette vil lekke over i Toyotas øvrige elbilsatsing er uklart. Toyota har allerede utviklet elbilplattformen eTNGA sammen med Subaru, Suzuki og Daihatsu.

Toyota skal lansere en rekke mellomstore elbiler på plattformen, blant annet sedaner og SUV-er. Plattformen er ifølge Automotive News fleksibel, og skal brukes på biler med batteri fra 50 til 100 kilowattimer, med ulike motorer fra 80 til 150 kilowatt. Toyotas første masseproduserte elbiler lanseres i Kina i år.