Tok uvanlig grep om Goliat: I forrige uke fløy myndighetene for å sjekke plattformen

Petroleumstilsynet fløy i forrige uke til Goliat-plattformen for å sjekke sikkerhetstilstanden om bord.

Eni mener nemlig at de har gjort det de skal for å få tillatelse til å starte produksjonen igjen.

Dette er en høyst uvanlig situasjon: Goliat-plattformen i Barentshavet ble nemlig stengt ned av Petroleumstilsynet etter at det ble kjent at plattformen har produsert med alvorlige sikkerhetsmangler.

I verste fall kunne manglene ha ført til en storulykke.

Var på Goliat torsdag og fredag

Derfor ble Goliat-operatøren – det italienske oljeselskapet Eni – pålagt å gjøre utbedringer på plattformen. Dette er i og for seg vanlig.

Det uvanlige var at myndighetene ikke ville ta for god fisk at alle problemene var fikset opp i da oljeselskapet eventuelt skulle melde tilbake om det.

Derfor bestemte myndighetene seg altså for å fly ut til plattformen for å sjekke.

– Vi var ute på plattformen torsdag og fredag i forrige uke, opplyser pressetalskvinne i Petroleumstilsynet, Eileen Brundtland til Teknisk Ukeblad.

Hun kan dog ikke si noe om tilstanden ennå, og opplyser at de nå venter på at Eni skal ta initiativ til et møte mellom dem som operatør, Statoil som partner og Ptil som tilsynsmyndighet.

Som Teknisk Ukeblad tidligere har omtalt fikk Eni den 6. oktober et pålegg om å fullføre en systematisk kartlegging av potensielle tennkilder knyttet til elektriske motorer i EX-utførelse, samt det på basis av denne kartleggingen skal iverksettes nødvendige tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak for å redusere faren for antennelse så langt som mulig for alle feil som utgjør en tennkilde.

Andreas Wulff, kommunikasjonsdirektør i Eni Norge, bekrefter overfor Teknisk Ukeblad at Ptil har vært på Goliat-besøk.

Han ønsker foreløpig ikke å si så mye om veien videre, men bekrefter at de som oljeselskap nå har gjort det de skal ifølge pålegget fra myndighetene.

– Vi har meddelt Ptil at vi anser pålegget som lukket. Ut over det er det en prosess som går mot Ptil som jeg ikke kan kommentere, sier Wulff.

Goliat kunne eksplodert: Statoil velsignet likevel oppstarten

Stengt siden

Produksjonen har vært stengt lenge på Goliat nå. Ifølge Dagens Næringsliv stanset produksjonen den 6. september i forbindelse med en revisjonsstans.

Men ifølge DN startet Eni opp produksjonen på tross av både bekymringsmeldinger fra ansatte og advarsler fra sikkerhetsmyndighetene.

Dette skjedde den 3. oktober.

Deretter sørget Petroleumstilsynet for at produksjonen igjen ble stanset av sikkerhetsmessige årsaker. Dette var den 5. oktober.

Produksjonen har vært stengt siden.

I tillegg ble det kjent gjennom et nytt tilsyn fra Ptil at flere feil oljeselskapet hadde fikset på papiret, visstnok ikke skulle være fikset i virkeligheten.

I etterkant av dette har det blitt stilt spørsmål ved om Eni er skikket til å være operatør på norsk sokkel, blant annet av SV.

Bellona og Naturvernforbundet har krevd at Eni mister operatørskapet på Goliat.

Ville starte tidlig november

Det har også vært andre som har stilt spørsmål ved om Eni burde operere Goliat. På en analytikerkonferanse i forbindelse med resultatene fra 3. kvartal, ble spørsmålet stilt til Antonia Vella, en av toppsjefene i Eni.

Dette skjedde den 27. oktober i år.

Vella fortalte at de fortsatt ønsket å operere Goliat.

Han fortalte også at Goliat da mest sannsynlig ville være klar til å produsere hvert øyeblikk.

– Vi forventer å være tilbake i full produksjon på Goliat i løpet av første uken i november, sa Eni-sjefen til analytikerne.

Fire dager senere ble det klart at Ptil hadde ytterligere pålegg å komme med til det italienske oljeselskapet.

Produksjonen har altså ikke fått starte igjen, og det må altså ytterligere et møte til mellom myndighetene og oljeselskapene.