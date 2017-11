Fagforeninger slår ring om Eni. Krever ro rundt Goliat

Flere fagforeninger slår nå ring rundt Goliat-operatør Eni Norge og ber om at selskapet får ro til å få Goliat-prosjektet inn på rett og trygt spor.

Teknisk Ukeblad jobbet før helgen med en sak om at flere fagforeninger ville be om at Eni skulle fratas operatørskapet på Goliat. Blant dem var fagforeningen Safe, som omtalte Eni som blant annet inkompetente og uten vilje til å etterleve krav.

Over helgen har Safes snudd i saken.

Etter en runde med blant annet hovedverneombudet på Goliat – som er Safe-medlem – snudde fagforeningen i saken sent på mandag etter at forbundsstyret behandlet saken.

– Vi vil stille oss bak ønsket fra vårt hovedverneombud på Goliat, og arbeide for at organisasjonen til Eni får arbeidsro til å rette opp manglene på Goliat, uttaler nestleder Roy Erling Furre nå.

Redaktør Moberg kommmenterer Goliat: «Myndighetene bør vurdere å hive ut operatører som undergraver det tillitsbaserte systemet»

Beklager for rask uttalelse

Han peker likevel på at det er alvorlige forhold som er avdekket på plattformen i Barentshavet. Han viser da til både Dagens Næringslivs avsløring om at Eni startet produksjonen på Goliat-feltet på tross av alvorlige feil og mangler, samt Ptils siste rapport der det kommer fram at operatøren skal ha rettet alvorlige feil på papiret, men ikke på plattformen.

Nestleder i fagforeningen Safe, Roy Erling Furre. Foto: Safe

– Det er alvorlige forhold, og departementene må støtte Ptil i sitt arbeid med å rydde opp. Vi vil arbeide for, og samarbeide med våre medlemmer på Goliat, for å få situasjonen på rett spor, uttaler Furre.

Han sier til Teknisk Ukeblad at han beklager at han uttalte seg for skarpt for tidlig.

– Vi vil støtte opp vårt hovedverneombud på Goliat og ikke lage mer støy i organisasjonen i den fasen de er i nå. Tvert i mot vil vi prøve å hjelpe dem uten å tilføre mer problemer enn det de står oppe i nå, sier han.

I tillegg til at Safe krevde avskilting av Eni Norge, tok El- og IT-forbundet til orde for noe av det samme.

– Dette tegner et bilde av en skandale. Hvis det som er påpekt fra tilsynsorganene har blitt ignorert så er det «skandale» som er det rette ordet å bruke, ifølge Jan Olav Andersen, leder i El- og IT-forbundet.

Han sier at dersom det finnes et oljeselskap som vil starte opp en plattform uten å utbedre det som har blitt påpekt fra tilsynsmyndighetene, burde det automatisk diskvalifisere dem fra å operere på norsk sokkel.

– Det burde være grunnlag for å frata dem hele operatørskapet, ifølge forbundsleder Andersen.

Ny knusende Goliat-rapport: Eni hevdet feil fra 2015 var rettet opp. Så fant tilsynet dem på nytt

- Kjenner oss ikke igjen

Denne uken sendte også fagforeningene Lederne og Industri Energi ut en felles uttalelse der de støtter Eni Norge.

De krever ro rundt prosjektet og tar sterk avstand fra krav om å frata selskapet operatørskapet.

– Det er skapt et bilde av situasjonen på Goliat som vi overhode ikke kjenner oss igjen i, skriver Øistein Olsen og Martha Skjæveland, klubbledere i henholdsvis Lederne og Industri Energi.

De har også med seg tidligere nevnte hovedverneombud og Safe-medlem Trond Arvid Larsen på laget.

– Det er etablert en god og konstruktiv dialog mellom ledelse, fagforeningene og vernetjenesten. Fagforeningene i Eni Norge, Industri Energi og Lederne, samt vernetjenesten stiller seg bak det arbeidet som man i felleskap med ledelsen nå gjennomfører for kontinuerlig sikker og stabil drift på Goliat, heter det i.

De understreker også at det ikke er grunnlag for å hevde at det ikke er tillit mellom ledelsen i Eni Norge og de tillitsvalgte.

– Vi tar sterk avstand fra krav om at Eni Norge fratas operatørskapet på Goliat, skriver de.

Ekspert om manglende Goliat-tall: – Hvis det finnes slike prognoser, har Søviknes et alvorlig problem

Eni: God dialog

Både Bellona og Naturvernforbundet krever at oljeselskapet fratas operatørskapet på plattformen. Også SV stiller spørsmål ved om selskapet er skikket til å operere på norsk sokkel.

Fagforeningene ber nå om at det blir ro rundt Goliat-prosjektet.

– Det viktigste for oss er at sikkerheten til de ansatte om bord ivaretas. Det er på tide å skape ro rundt prosjektet slik at det pågående arbeidet kan gjennomføres på en sikker, god og trygg måte, heter det.

Det går også fram at fagforeningene, vernetjenesten og ledelsen har inngått en slags kontrakt for å etterleve kravene fra Petroleumstilsynet og for å ivareta selskapets interesser.

– Denne avtalen og det pågående samarbeidet viser at Eni som selskap tar dette alvorlig, og at vi har en proaktiv tilnærming til dette som innebefatter alle ledd, heter det.

Andreas Wulff, kommunikasjonsdirektør i Eni Norge, sier til Teknisk Ukeblad at de er av samme oppfatning som Industri Energi og Lederne.

Kommunikasjonsdirektør i Eni Norge, Andreas Wulff. Foto: Eirik Helland Urke

– Vi har en god dialog og et godt samarbeid med fagforeningene og vernetjenesten. Vi jobber nå med et omfattende arbeidsprogram for systematisk gjennomgang og utbedringer, sier han.

Wulff sier at de ikke kommer til å gå i gang med produksjonen før de har gjennomført det nødvendige arbeidet og i enighet med de tillitsvalgte.

Han ønsker ikke å kommentere utspillet fra El- og IT-forbundet.

– De er ikke en del av topartssamarbeidet i Eni, og det synes jeg i så fall noen andre burde kommentere, sier kommunikasjonsdirektøren.