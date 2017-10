Goliat akutt stengt: – For å si det litt banalt, det kan ikke være gnister i områder med olje og gass

Produksjonen på Goliat ble i går akutt stengt ned, etter Petroleumstilsynet varslet om svært alvorlige mangler på elsikkerheten.

Ptil var på tilsyn, på bakgrunn av blant annet bekymringsmeldinger, hvor de fant svært bekymringsverdige forhold knyttet til kontroll på tennkilder i de eksplosjonsfarlige områdene.

– Dette er feil som går inn i kategorien for storulykkerisiko. Usikre tennkilder og olje- og gassproduksjon er to ord som ikke bør inngå i samme setning. For å si det litt banalt; det kan ikke være gnister i områder med olje og gass, sier Inger Anda i Ptil til Teknisk Ukeblad.

Eni Norge har nå fått varsel om pålegg med svært kort frist, som etter all sannsynlighet blir et formelt pålegg klokken 13.00 i dag. Et pålegg blir sett på som en sterk reaksjonsform fra norske myndigheter.

Høye feilrater

Etter at en rekke feil og mangler har blitt avdekket på Goliat, har Petroleumstilsynet hatt det de beskriver som en uvanlig tett oppfølging av Goliat i 2017.

Tilsynet med elsikkerheten ble gjennomført i slutten av september i år, og Anda påpeker at det ble funnet feil i store deler av utstyret som ble sjekket.

– Feilratene på dette utstyret anser vi som høye. I tillegg har våre folk kun gått gjennom cirka femti prosent av det, understreker hun.

For to dager siden kalte Ptil inn til møte med Eni i Stavanger. Her kom det frem at Eni i etterkant av tilsynet har gjennomgått alle inspeksjonsrapportene tilhørende aktuelt utstyr.

«Eni fremla at den totale feilraten på aktuelt utstyr etter reparasjon i forbindelse med inspeksjon, var 38 prosent. Det fremkom videre at 3,5 prosent av disse representerte alvorlige feil utfra Enis egen vurdering».

Ptil anser disse feilratene til å være høye. Eni informerte på møtet at de til nå hadde undersøkt cirka 50 prosent av Ex-motorene. Det er derfor uklart hva som er tilstanden på ikke-inspiserte Ex-motorer, skriver Ptil.

Ikke første gang

Det er ikke første gang Eni har hatt problemer med det elektriske anlegget på Goliat. i 2015 måte Eni rydde opp i 42 kilometer med uønskede, elektriske kabler. Også den gang var problemene knyttet til potensielle tennkilder i eksplosjonsfarlige områder.

Det er heller ikke første gangen at myndighetene har mottatt bekymringsmeldinger om det elektriske anlegget.

Anda poengterer at det er en isolert sak rundt problematikken med tennkilder.

– Dette er en akutt, alvorlig situasjon, med storlykkerisiko, som krever at det ikke produseres olje og gass før det er kontroll på tennkildene. Så har det vært utfordringer her før også, og det er nettopp derfor vi har hatt ekstra tett oppfølging av Goliat i år, sier hun.

Pålegget som Eni nå er varslet om krever at oljeselskapet fullfører en systematisk kartlegging av potensielle tennkilder knyttet til elektriske motorer i Ex-utførelse.

Med bakgrunn i kartleggingen skal det også settes i gang nødvendige tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak for å redusere faren for antennelse så langt som mulig for alle feil som utgjør en tennkilde.

Anda understreker at det er et stort stykke arbeid Eni må gjennomføre før de kan starte opp produksjonen igjen.

– Akselererer utbedringene

Teknisk Ukeblad har vært i kontakt med kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff i Eni Norge, som viser til et skriftlig svar.

– Vi tar pålegget til Ptil til etterretning og vil etterkomme tilsynets krav, skriver han i en e-post.

Eni Norge opplyser videre at de denne høsten gjennomfører en omfattende vedlikeholds- og modifikasjonskampanje på Goliat, som også har omfattet en planlagt produksjonsstans.

– Ptil gjennomførte sitt tilsyn samtidig med denne stansen. Under kampanjearbeidet og ved tilsynet ble det avdekket behov for ytterligere vedlikehold og utbedringer knyttet til det elektriske anlegget ut over det som opprinnelig var planlagt.

– Som følge av pålegget fra Ptil vil nødvendig verifikasjonsarbeid og utbedringer akselereres og fullføres før produksjon gjenopptas. I brevet fra Ptil påpekes det at 3,5 prosent av aktuelt utsyr hadde alvorlige mangler. Dette utstyret er enten tatt ut av drift eller utbedret. Produksjonsstansen forlenges inntil nødvendig arbeid er gjennomført. Dette vil kunne ta noen uker, opplyser selskapet.