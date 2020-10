Ti elbiler til under 300.000 kroner

En ny elbil kan være en real sparegris sammenlignet med en konvensjonell bil. Mindre utgifter til bompenger, fergebilletter, vedlikehold og ikke minst drivstoff er forlokkende.

Samtidig er det slik at en elbil ikke nødvendigvis er billig selv om du ikke betaler merverdiavgift.

Ta Volkswagen ID. 3 som eksempel. Selv om den er romslig innvendig er og blir den en småbil. Med en startpris som i skrivende stund ligger på 352.000 kroner, er den i utgangspunktet ganske kostbar. Skal du har den i topputgaven må du legge 100 tusenlapper på toppen.

Selv om totalregnskapet likevel kan gi mening, er det mange som ikke er komfortable med å legge så mye penger på bordet for en bil.

Det finnes imidlertid et knippe elbiler til under 300.000 kroner som kan være aktuelle for deg som ikke vil bruke veldig mye penger på ny bil.

Citroën ë-C4

PSA-konsernet lanserte i sommer nok en bil på sin CMP-plattform, i form av Citroën ë-C4. Bilen hevdes å være en komfortabel bil med progressive hydrauliske dempere som skal absorbere ujevnheter i veibanen.

Citroën ë-C4 får en attraktiv startpris. Foto: PSA

Citroën ë-C4 Rekkevidde: 350 km

Batteri: 50 kWh, ca. 46 kWh tilgjengelig

Motor: 100 kW, 260 Nm, forhjulstrekk

Toppfart: 150 km/t

0–100 km/t: 9,7 sekunder

Lading: Inntil 100 kW hurtiglading

Bagasjerom: 380 liter Pris: Fra 285.000 kroner

Rekkevidden oppgis til 350 kilometer, og bilen kan hurtiglades med inntil 100 kilowatt.

Med en startpris på 285.000 kroner fremstår den også som mye bil for pengene. Riktig nok er dette innstegsmodellen «Feel», som kommer uten navigasjonssystem, head up-display, nøkkelløs tilgang, og automatiske fjernlys for å nevne noe, men du får likevel en rimelig greit utstyrt bil til en okay pris.

Vi skal understreke at vi aldri har sittet i denne bilen, men ettersom den er bygget på samme plattform som Peugeot e-208 og e-2008, og DS 3, og har samme motor og batteripakke som disse, antar vi at opplevelsen av bilen i stor grad er ganske lik. Det vil i tilfelle være positivt.

Om du ønsker litt mer utstyr, er det også mulig å bestille. For eksempel koster ryggekamera 2300 kroner, og oppvarmet ratt 1500 kroner. Så selv etter å ha lagt til ett og annet tilvalg kan du fortsatt havne under 300.000 kroner.

Så vil vinterhjul komme i tillegg, men det må man uansett regne med.

Nissan Leaf

Gode gamle Leaf er en åpenbar kandidat for en ny elbil til under 300.000 kroner. Nå er det riktig nok ikke noe problem å spesifisere bilen så den koster godt over dette, og i praksis må du nok regne med å bikke 300.000 når du har lagt til vinterdekk.

Foto: Mathias Klingenberg

Nissan Leaf Rekkevidde: 270 km

Batteri: 40 kWh, ca. 37 kWh tilgjengelig

Motor: 110 kW, 320 Nm, forhjulstrekk

Toppfart: 144 km/t

0–100 km/t: 7,9 sekunder

Lading: Inntil 50 kW

Bagasjerom: 420 liter Pris: Fra 298.000 kroner

Innstegsvarianten «Acenta» koster 298.000 kroner forutsatt at du vil ha den i hvitt eller rødt, og har et batteri på 40 kilowattimer. Det skal holde til 270 kilometer rekkevidde, ifølge Nissan.

Vi skal nevne at dette ikke er en bil som er spesielt godt egnet til lange turer hvor du må hurtiglade mange ganger på rad, noe våre tester fra 2018 bekrefter. Dette fordi bilen mangler aktiv kjøling av batteripakken, noe den er ganske alene om som moderne elbil i dag.

Vi skal i rettferdighetens navn understreke at Nissan selv pitcher denne bilen som en bybil på sine nettsider.

I skrivende stund er det for øvrig mulig å få varianten med 62 kWh batteri og 378 km rekkevidde til 300.000 kroner, og versjonen med det minste batteriet for 245.000 kroner, men dette er et tidsbegrenset tilbud (til 31.10.2020). Dog et godt et, vil vi hevde, for Leaf er en god elbil på mange måter.

Renault Zoe

Renaults nye Zoe koster fra 285.000 kroner, men er i likhet med Leaf på kampanjetilbud. Den koster nå fra 250.000 kroner.

Det er selvsagt uten vinterdekk, og det er en innstegsmodell hvor du ikke får med ladeutstyr som lar deg lade i en hvilken som helst vanlig stikkontakt.

Renault Zoe er fortsatt prisgunstig. Foto: Mathias Klingenberg

Renault Zoe Rekkevidde: 395 km

Batteri: 52 kWh tilgjengelig

Motor: 80 kW, 225 Nm, forhjulstrekk

Toppfart: 135 km/t

0–100 km/t: 11,4 sekunder

Lading: Inntil 50 kW

Bagasjerom: 338 liter Pris: Fra 285.000 kroner (ofte på kampanjepris)

Likevel; dette er en småbil med 52 kWh batteri. Det skal ifølge Renault gi en rekkevidde på inntil 395 kilometer. Det er mye rekkevidde for pengene.

Du får en ganske effektsvak motor, men basert på våre erfaringer med eldre utgaver av Zoe er den sprek nok. Innstegsmodellen «Life» kommer med LED-hovedlys, automatisk klimaanlegg, trykkskjerm, og støtte for Apple Carplay og Android Auto.

Oppvarmet ratt og nøkkelløs tilgang er også standardutstyr. Kun hvit lakk er inkludert i laveste pris.

Og ja – alle utgaver av Renault Zoe kan nå hurtiglades på en vanlig CCS-ladestasjon, men kun med 50 kilowatt. Ikke lynraskt, men i det minste dobbelt så raskt som tidligere utgaver.

Vi testet for øvrig Zoe i vinter, dog i et høyere utstyrsnivå.

MG ZS

Dette er elbilen som i aller høyeste grad beviser at folket kommer når prisen blir attraktiv. For dette er en ganske romslig «SUV» med rimelig god rekkevidde til en oppsiktsvekkende lav pris.

MG ZS er mye elbil for pengene. Foto: Mathias Klingenberg

MG ZS Rekkevidde: 263 km

Batteri: 44,5 kWh brutto

Motor: 105 kW, 353 Nm, forhjulstrekk

Toppfart: 140 km/t

0–100 km/t: 8,2 sekunder

Lading: Inntil 80 kW

Bagasjerom: 448 liter Pris: Fra 240.000 kroner

240.000 kroner må du ut med for å få denne elbilen med 263 kilometer rekkevidde. Batteriet har en kapasitet på 44,5 kilowattimer.

Inkludert i prisen er både førerassistentsystemer, automatiske langlys, ryggesensor, tilkobling for Android Auto og Apple Carplay, og mye annet.

Legger du på 20.000 kroner får du panoramasoltak, ryggekamera, setevarme og en del annet utstyr.

Vi opplevde denne kinesiske elbilen som ganske sær da vi testet den i vinter, men en programvareoppdatering har gjort den bedre.

Kort oppsummert får du mye for pengene. Uansett hvilket utstyrsnivå du velger havner du komfortabelt under 300.000 kroner.

Peugeot e-208

Som Citroën ë-C4 er Peugeot e-208 bygget på PSA-konsernets CMP-plattform. Den deler dermed mange egenskaper med sin konsernslektning.

Med en startpris på 276.000 kroner er det ikke så rart at denne etter hvert har blitt et vanlig syn på norske veier.

Peugeot e-208 er en liten og artig elbil. Foto: Marius Valle

Peugeot e-208 Rekkevidde: 340 km

Batteri: 50 kWh, ca. 46 kWh tilgjengelig

Motor: 100 kW, 260 Nm, forhjulstrekk

Toppfart: 150 km/t

0–100 km/t: 8,1 sekunder

Lading: Inntil 100 kW

Bagasjerom: 265 liter Pris: Fra 276.000 kroner

Vi testet bilen i vår, og syns den var artig å kjøre, med et oppsett som kanskje heller mer mot det sporty enn det komfortable. Ikke at vi på noen som helst måte hevder at dette er en sportsbil.

E-208 er en småbil. Det vil si at det ikke er all verdens plass i baksetet, og kanskje ikke bilen du skal velge om du har et stort bakovervendt barnesete eller to. Men om familiens yngste har begynt å sitte i kjøreretningen er det plass.

Bagasjerommet er ikke all verden, så en bør nok velge sin barnevogn med omhu. Men så er ikke dette bekymringer enhver bilkjøper trenger å forholde seg til heller.

Innstegsmodellen, kun tilgjengelig i en sprek gulfarge uten pristillegg, har stoffseter, sju tommers trykkskjerm, og leveres med stålfelger. Men du får skinnratt, nøkkelløs start, og flere førerassistentsystemer.

Du kan gå opp et utstyrsnivå, og havne på 290.000 kroner. Det gir deg blant annet elektriske vinduer bak, ryggekamera- og sensor og annet.

Opel Corsa-e er bygget på samme lest som Peugeot e-208. Foto: Opel Automobile GmbH

Opel Corsa-e

Vi har ikke testet denne bilen selv, men i og med at den er bygget på samme plattform som Peugeot e-208, og praktisk talt er like stor, regner vi med at den i stor grad oppleves ganske lik.

Opel Corsa-e Rekkevidde: 337 km

Batteri: 50 kWh, ca. 46 kWh tilgjengelig

Motor: 100 kW, 260 Nm, forhjulstrekk

Toppfart: 150 km/t

0–100 km/t: 8,1 sekunder

Lading: Inntil 100 kW

Bagasjerom: 267 liter Pris: Fra 268.000 kroner

Prisen begynner på 268.000 kroner, og alle varianter koster under 300.000 kroner. Innstegsmodellen byr på stålfelger, flere førerassistentsystemer, nøkkelløs start, klimaanlegg, men ikke for eksempel ryggesensor, eller tåkelys foran.

Det meste man trenger, i grunn. Men du kan få mer utstyr i høyere utstyrsvarianter uten å bikke 300.000 kroner uten vinterhjul.

Så dette fremstår som et interessant kjøp i denne prisklassen.

VW e-Up/Seat Mii-e/Skoda Citigo-e

Tre navn på det som egentlig er samme bil med litt ulik design foran og bak. Bilene på Volkswagens NSF-plattform er alle fremdeles høyaktuelle biler for deg som er ute etter en rimelig elbil.

De koster langt under 300.000 kroner. Det har gjort dem såpass populære at det er lange ventelister, og Volkswagen har satt strek for nye bestillinger av e-Up på ubestemt tid.

Seat Mii Electric er en liten og billig elbil. Foto: Marius Valle

NSF-trillingene Rekkevidde: 259 km

Batteri: 36,8 kWh / 32,3 kWh tilgjengelig

Motor: 61 kW, 210 Nm, forhjulstrekk

Toppfart: 130 km/t

0–100 km/t: 12,3 sekunder

Lading: Inntil 40 kW

Bagasjerom: 250 liter Pris: Fra 268.000 kroner

Det er rause elbilinsentiver i Europa som er hovedgrunnen til at disse bilene nå er vanskelige å få tak i.

Lav pris til tross; Her får du en skikkelig småbil med mye rekkevidde. Da vi testet Seat Mii Electric i vinter klarte den drøyt 200 kilometer på én lading. Tilgjengelig batterikapasitet er noe over 32 kilowattimer.

Bilen har oppgitt rekkevidde på 259 kilometer, som burde være mulig å få til en varm sommerdag. NSF-tvillingene kan hurtiglades, men er begrenset til 40 kilowatt. Det gir en ladetid på over en time om du begynner på nær tomt batteri.

Dette er ikke en bil for en stor familie. Ikke bare fordi den kun har fire seter, men også fordi bagasjerommet er knøttlite. Men om du ikke har behov for stor bil, eller dette behovet kun melder seg en sjelden gang, kan disse småbilene være et godt valg dersom du har anledning til å leie større bil når du trenger det.

Den billigste varianten er Seat Mii Electric, som tidligere i år kostet 180.000 kroner. Vi registrerer at den kun tilbys med leasing i dag. Skoda Citigo-e koster 209.000 kroner. Volkswagen e-Up koster fra 225.000 kroner. Om du får tak i dem, da.

Mazda MX30

Mazda MX30 er kanskje ikke landets mest ettertraktede elbil. Ikke fordi vi tror at den er en dårlig bil, men mest fordi den har en rimelig beskjeden rekkevidde på 200 kilometer. Batteriet har en kapasitet på 35,5 kilowattimer, og bilen lades med maks 50 kilowatt.

Mazda MX-30 Rekkevidde: 200 km

Batteri: 35,5 kWh

Motor: 107 kW, 271 Nm, forhjulstrekk

Toppfart: 140 km/t

0–100 km/t: 9,7 sekunder

Lading: Inntil 50 kW

Bagasjerom: 341 liter Pris: Fra 250.000 kroner

Når det er sagt; bilen kan være attraktiv for mange. Denne lille SUV-en koster fra 250.000 kroner, og om du ikke har behov for en bil til mange langturer, kan dette være et interessant valg.

Grunnutgaven kommer med 18 tommers lettmetallfelger, adaptiv fartsholder, automatiske fjernlys, parkeringssensor i akter og baug, og ryggekamera for å nevne noe.

Vi har ikke testet bilen i skrivende stund, så vi skal ikke mene så mye mer enn at prisen i alle fall er nok til å gjøre den verdt å vurdere. Så får du selv ta en avgjørelse etter prøvekjøring.

Mini Cooper SE. Foto: Alberto_Martinez

Mini Cooper SE

Mini Cooper SE Rekkevidde: 234 km

Batteri: 32,6 kWh/ 28,9 kWh tilgjengelig

Motor: 135 kW, 270 Nm, forhjulstrekk

Toppfart: 150 km/t

0–100 km/t: 7,3 sekunder

Lading: Inntil 50 kW

Bagasjerom: 311 liter Pris: Fra 286.000 kroner

For 286.000 kroner får du en Mini i innstegsmodellen «Essential». Den inkluderer en del nyttig utstyr som nøkkelløs tilgang, parkeringssensor og ryggekamera, og trykkskjerm.

Rekkevidden er litt som på Mazda MX30 – ikke den heftigste. Batteriet har knapt 29 kilowattimer tilgjengelig energi, som skal gi nok til 234 kilometer. Hurtiglading gjør du med 50 kilowatt.

I tillegg er dette en bil registrert for fire personer, så den havner på et vis i samme kategori som VW E-Up. Faktisk er bagasjerommet på 211 liter mindre enn på den bilen.

Siden vi ikke har testet bilen selv skal vi ikke mene noe om hvorvidt den er et godt kjøp.

Honda e

Dette er en småbil, men spør du oss er det den kuleste småbilen med elmotor. Og så koster den «bare» 266.000 kroner.

Okay, det er en anselig sum for en så liten bil som dette – den har fire seter, 171 liter bagasjerom og går kun 222 kilometer. Men den skiller seg ut. Om du føler at den er verdt pengene, og du i all hovedsak trenger en bil til kjøring i bynære strøk, får du en stilig bil.

Honda E Rekkevidde: 222 km

Batteri: 35,5 kWh, 32 kWh tilgjengelig

Motor: 100 kW, 315 Nm, forhjulstrekk

Toppfart: 145 km/t

0–100 km/t: 8,3 sekunder

Lading: Inntil 60 kW

Bagasjerom: 171 liter Pris: Fra 266.000 kroner

Vi prøvekjørte den i vår, og opplevde den som kvikk og rask nok, men ikke akkurat noen familiebil. Her er baksetet trangt, men til gjengjeld er det riktig så hyggelig i førersetet.

For prisen får du skinnratt, dobbel skjerm i dashbordet, nøkkelløs tilgang og start, soltak, varme i setene, og kamera i stedet for sidespeil.

Det er ikke noen tvil om at dette først og fremst er en bil for spesielt interesserte. Men det trenger jo ikke å være en ulempe.