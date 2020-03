Test av MG ZS EV: Du store kineser, så mange rariteter

Det er ikke så altfor ofte vi får nye bilprodusenter på markedet. Den statseide kinesiske bilprodusenten SAIC kjøpte for noen år siden opp bilmerket MG.

De har i noen år solgt modellen MG ZS, som nå er lansert som elbil her i landet. Og det til lavpris: 240.000 kroner er en attraktiv pris for en elektrisk SUV.

Vi skal la diskusjonen om hva som egentlig kan kalles en SUV ligge i denne omgang. Men det ser på papiret ut til å være en svært god pakke for det norske markedet.

Interiøret er klassisk, det stikker seg ikke særlig ut hverken positivt eller negativt. Foto: Mathias Klingenberg

Vi har nylig vært ute på testtur, hvor vi kjørte blant annet MG ZS EV en sløyfe fra Oslo til Geilo via Numedal, og deretter Hallingdal tilbake.

I tillegg har vi kjørt bilen i det daglige, og dannet oss et inntrykk av hvor attraktiv den faktisk er.

Det er åpenbart både positive og negative sider å trekke frem. Noe av det negative er kanskje ikke så overraskende. Andre ting får oss til å klø oss i hodet.

Ganske normal

ZS er en litt stuttjukk bil. Hvor vakker den er kommer selvsagt an på øyet som ser, men vi skal driste oss til å påstå at den ikke har en spesielt oppsiktsvekkende design.

MG ZS EV Maks motoreffekt: 105 kW (204 hestekrefter, 353 Nm dreiemoment). Rekkevidde (WLTP): 263 km Batterikapasitet (brutto): 44,5 kWh Drivverk: Forhjulsdrift Maks ladeeffekt: 80 kW Vekt: Fra 1491 Lengde/bredde/høyde (mm): 4314/1809/1644 Bagasjerom (liter): 448 Taklast/hengerfeste: Ja, 75 kilo/ Nei Pris: fra 239.890 kroner (pris testbil: 265.090 kroner)

På innsiden er det heller ikke så veldig mye som inviterer til oppsperrede øyne. Den er ikke like spartansk som for eksempel en VW e-Up, men har heller ikke et interiør som oser av luksus. Det er kunstskinn i setene og på dashbordet.

Plassen er ganske god. Selv folk på 196 centimeter kan sitte oppreist i forsetet. Bilen oppleves mer romslig enn Hyundai Kona, og omtrent på nivå med Kia e-Niro.

Bilen er kort oppsummert en helt normal bil. Helt til vi starter den.

Plong plong plong plong plong

Det første vi legger merke til er at bilen støyer. Den har en varslingslyd som piper om det meste som vises i skjermen, for eksempel når skiltleseren misforstår og varsler om betingede fartsgrenser, eller at cruisekontrollen skrus av. Et høyt og tydelig «plong». Altfor høyt og altfor ofte.

Vi er vant til at biler plinger og plonger litt, men noe som dette har vi aldri vært borti.

MG ZS EV på fjellet ved Geilo. Foto: Marius Valle

Det er ikke mulig å justere ned eller skru av lyden. Dette må man bare leve med. Importøren sier at det jobbes med en programvareoppdatering som skal eliminere de fleste (u)lydene, men forteller også at sikkerhetshensyn gjør at ikke alle lydene vil kunne slås av. Kunder skal få tilbud om denne oppdateringen i løpet av mai, sier importøren.

Det andre vi la merke til umiddelbart var at bilen også er lite – om i det hele tatt – støyisolert. Første kjøretur ble vi usikre på om det var et vindu eller en dør som var åpen, da det var påtakelig med suselyder. Releer og lyder fra drivlinjen er enkle å høre. Her kunne nok kineserne jobbet litt mer med lydisoleringen.

Dette er selvsagt ikke noe MG-en er alene om. Dårlig støyisolasjon får du også med på kjøpet om du blar opp flere hundre tusen mer for en Tesla. Men fullt så merkbart som dette er det selv ikke i en Tesla.

Det er nok noe man raskt lærer seg å leve med, og med tanke på prisen er det nok mange som vil mene at det er til å leve med.

Bilen kjennes greit sprek ut. Den er ingen sportsbil, men har tilfredsstillende akselerasjon. Vi opplever at det ikke skal så veldig aktiv kjøring til før stabilitetskontrollen slår inn, og vi hadde nok ikke våget å kaste oss inn i en sving uten denne aktivert.

Midtkonsollen har blant annet justering av regenerering via KERS-knappen. Bokstavene står for kinetic energy recovery system. Foto: Mathias Klingenberg

Forbruk

Vi registrerte et relativt høyt forbruk. Det har antakeligvis noe med å gjøre at det var kjølig, rundt null grader, under store deler av kjøringen.

Småkjøringen var nokså energikrevende, særlig i starten av turene. Vi så gjerne at snittforbruket lå på rundt 25 kWh/100 km, før bilen krøp ned mot 20 kWh/100 km etter hvert som vi kjørte lengre. Det kan ha sammenheng med at bilen skal varmes opp. MG ZS EV har ikke app eller mulighet til å forvarmes. Den norske forhandleren forteller at europeiske GDPR-regler gjør at bilen per nå ikke har app, selv om den har det i noen andre markeder.

Forbruket er ikke katastrofalt, men likevel nok til at dette er en bil som vinterstid kanskje ikke er blant dem som er best egnet til langkjøring. Den norske importøren forteller oss også det samme – at forbruket er en del høyere om vinteren.

Det skyldes nok delvis også at bilen ikke har varmepumpe. Klimaanlegget er dessuten ikke automatisk, og du må belage deg på å selv stille hvor luften skal gå. Temperatur stiller du ved å velge noe på en skala mellom blått og rødt.

Til sammenligning får du både varmepumpe og automatisk klimaanlegg på den billigste utgaven av Renault Zoe. En betydelig mindre bil, selvsagt.

Regenererer ikke om du bruker fartsholder

MG-en er særdeles sær når det kommer til regenerering. Du kan justere hvor kraftig bilen skal regenerere ved å justere på en bryter kalt «KERS», en forkortelse kjent fra motorsportens verden (kinetic energy recovery system).

Regenerering kan justeres mellom svak og sterk, men ikke skrus av.

Unntaket er hvis du skrur på cruisekontrollen. Da regenerer ikke bilen i det hele tatt. Når bilen skal bremse ned vil den enten rulle i fri, eller bruke friksjonsbremsene.

Det siste er litt katastrofe for en elbil. Det betyr tross alt at den energien du kunne puttet tilbake i batteriet heller dumpes som varme.

Kjører du langt kan det være snakk om ganske mye tapt energi, og dermed redusert rekkevidde.

Vi mistenker at SAIC har tatt cruisekontrollsystemet fra fossilutgaven av MG ZS og skrudd den rett inn i elbilutgaven.

Når vi spør importøren, forteller de imidlertid at dette er gjort av sikkerhetsmessige årsaker. Når bilen bremser ved hjelp av regenerering, vil ikke ABS- eller antiskli-systemet slå inn. Dersom bilen hadde begynt å skli på glatt underlag, hadde man da hatt færre hjelpemidler. Når man har på fartsholderen, og dermed ikke har foten på gasspedalen, har MG altså valgt å benytte friksjonsbremsene i stedet.

Kanskje det er sikrere, men det er i alle fall første gangen vi har opplevd noe lignende.

Ladeinntaket er foran på bilen. Beskyttelsen er ikke like lett å ta av som en del andre elbiler vi har prøvd. Foto: Mathias Klingenberg

Lading

Nykkene fortsetter når du setter i ladekabelen for vekselstrøm. Bilen vil rett og slett ikke lade om du ikke har låst dørene. Så setter du bilen til lading uten å huske å låse bilen, får du ikke strøm.

Men bilen gjør ikke dette konsekvent. Setter du bilen til hurtiglading spiller det ingen rolle om døren står på vidt gap eller er låst.

Importøren er for øvrig svært klar over disse annerledeshetene, og forteller oss om dem allerede når vi henter bilen.

Bilen har mulighet for hurtiglading med maksimalt 80 kW effekt. Vi kom imidlertid aldri i nærheten av slike hastigheter på vår langtur til Geilo.

Her ser du ladeprofilen for hurtigladingen på Lampeland, etter drøyt halvannen times kjøretur fra Oslo:

I hurtigladingen på Geilo var i oppe i 40 kW effekt en kort stund, men konklusjonen vår er at bilen uansett sliter med å komme opp i nærheten av 80 kW på vinterstid.

Enkelte andre elbiler forvarmer batteriet før hurtiglading, slik at det skal være mulig å få høyere hastigheter når man lader. Den norske MG-importøren sier at mai-programvareoppdateringen også vil gi mulighet til å manuelt forvarme batteriet, slik at man skal kunne oppnå høyere hurtigladehastigheter.

Infotainment

Vi lot oss for øvrig imponere over hvor tregt og tungvint infotainmentsystemet i bilen er. Her får du en 8-tommers berøringsskjerm som kjører noe vi tipper er basert på Android.

Det skal være støtte for Android Auto og Apple Carplay, men vi fikk ikke dette til å fungere på vår testbil.

Bilen kommer med GPS-navigasjon. Problemet er at det er tregt. Å starte opp GPS-navigasjon tar lang tid. Å skrive inn adresse er en prøvelse, da systemet bruker lang tid på å prosessere tastetrykk.

Her ser du en fortfilm av prosessen med å plotte inn Grensen 3, vår arbeidsplass, som destinasjon i bilens navigasjonsverktøy. Vi har kanskje litt pølsefingre, men det får være måte på hvor vanskelig inntastingsprosessen skal være. Systemet misforstår og henger seg opp slik at vi gang på gang må skrive inn adressen på nytt:

Når du først har lagt inn en destinasjon fungerer ruteveiledning fint.

Med mindre du vil ta en telefon. Åpner du telefonen og ringer ut, er det ingen måte å komme tilbake til navigasjonen på, så vidt vi klarte å finne ut. Langt fra optimalt om du trenger å følge med på GPS-en mens du snakker i telefonen.

Om du blir oppringt mens GPS-navigasjon er aktivt, får du imidlertid se ruteveiledningen. Men du kan ikke interagere med navigasjonsappen.

Det kjennes tungvint og gammeldags.

MG ZS EV har god plass. Foto: Eirik Helland Urke

Nei da, det er ikke krise

Vi forstår om inntrykket nå er at vi misliker MG ZS. Men det er egentlig ikke så enkelt.

Det er klart at høyt forbruk, dårlig støyisolering, tungvint programvare, og energisløsing for i sikkerhetens tegn ikke kommer på plussiden. Hadde denne bilen kostet 100.000 kroner mer hadde vi rynket fryktelig på nesa.

Men så er dette en bil med en særdeles hyggelig inngangspris. Du får rett og slett veldig mye elektrisk familiebil her, særlig om du ikke har behov for å fyke på hytta på Filefjell hver helg.

I det daglige vil dette være en elbil som fungerer helt supert for veldig mange. En elbil som komfortabelt frakter fem personer til under 250.000 kroner er rett og slett et aldri så lite kupp.

Så får vi håpe SAIC følger opp, og kommer med programvare som løser de verste nykkene.