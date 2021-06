Test: Ioniq 5

Elbil – Teknisk sett: Episode 28 Vil du bare høre deler av podkasten? Her er tidene i podkasten hvor vi snakker om: 00:50: E-GMP-plattformen og spesifikasjoner

03:00: Inntrykk etter prøvekjøring av demobil

05:00: Seter og interiør

06:45: Infotainmentsystemet

08:15: Ladeplanlegger med forbedringspotensial

11:20: Kjøreopplevelse

15:10: Forbruk og rekkevidde

17:30: Lading

21:20: Oppsummering

Det har bare gått fire måneder siden Hyundai viste frem sin første elbil på E-GMP-plattformen. Nå er nye Ioniq 5 allerede på vei ut på markedet, og vi har testet nyheten.

Det var bare en liten hindring: Hyundai krever at vi ikke skriver hva vi synes om testbilen før i juli, og hvis vi ville låne bilen til test, måtte vi vente til juli med å skrive om hva vi synes om den. Dette fordi de har sperrefrist for tester i påvente av at internasjonal presse skal få tilgang til testbiler.

Forbruk, rekkevidde og lading fikk vi likevel lov til å skrive om, siden dette allerede er omtalt i NAFs rekkeviddetest.

Det er jo merkelig, all den tid bilen er ute hos mange Hyundai-forhandlere og fritt kan prøvekjøres.

Så vi gjorde like greit noe av testingen i en demobil hos en forhandler, slik at vi holder oss innenfor Hyundais krav om at vi ikke kan mene noe om en bil som allerede er levert ut til kunder.

I denne ukens podkast snakker vi derfor om hvordan vi opplevde å kjøre forhandlerens demobil en halvtimes tid, og hvordan forbruk, rekkevidde og lading er på testbilen vi kjørte i flere dager.

Elbil – Teknisk sett

I podkasten Elbil – Teknisk sett tar Teknisk Ukeblads journalister Mathias Klingenberg og Marius Valle opp ulike temaer knyttet til elbiler. Vi snakker om bilmodeller vi tester, intervjuer mennesker som jobber med elbil, og dykker ned i tekniske detaljer og konsepter.

Du kan forvente en upolert, entusiastisk podkast i uformelle settinger. Vi filmer alle podkastene, slik at du kan velge om du kun vil høre eller også se oss og bilene.

Vi er svært glade for alle tips og innspill: Kontakt gjerne Marius eller Mathias med kommentarer, kjeft, eller forslag til temaer og/eller intervjuer.

Elbil – Teknisk sett vil vanligvis publiseres hver tirsdag ettermiddag, og er tilgjengelig både som rent lydopptak og med video på TU.no.

Her finner du Elbil – Teknisk sett:

Vil du høre mer? Lytt også til vår ukentlige podkast Teknisk sett – Moberg & Valmot: