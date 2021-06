Tesla åpner Oslos største hurtigladestasjon – prøver å berolige bileiere før laderne åpnes for andre

Oslo sentrum: Tirsdag 29. juni åpner Tesla 18 Supercharger-ladestolper i Sentrum P-hus i Oslo. Det er selskapets nye V3-ladere som settes opp, hvor hver enkelt har inntil 250 kW tilgjengelig effekt.

Onsdag fikk norske medier ta en titt på laderne sammen med mannen som er ansvarlig for Teslas ladeinfrasturktur i Norden, Ole Gudbrann Hempel.

Dette blir hovedstadens største ladestasjon, både med tanke på antall ladeplasser og tilgjengelig effekt. Foreløpig er det imidlertid bare Tesla-eiere som får benytte seg av dem. Hempel kan ikke kommentere når laderne vil åpnes opp for andre bilmerker.

– Jeg må henvise til Elon Musk kommentarer, svarer Hempel når vi spør om åpning av laderne for andre bilmerker.

Tesla-sjef Musk twitret i desember at de jobber med å åpne ladestasjonene for andre enn Tesla-eiere, og gjentok beskjeden under presentasjonen av fjerdekvartalsresultatene i januar.

Med andre ord: Ladestasjonene vil åpnes for andre bilmerker, men når og hvordan er usikkert.

I kommentarfelt og i sosiale medier har flere Tesla-brukere ytret seg skeptiske til en slik åpning i frykt for ladekø når laderne opptas av biler fra for eksempel Volkswagen, Peugeot eller Hyundai. Hempel prøver å berolige Tesla-eierne ved å si at kundeopplevelsen er selskapets viktigste parameter.

– Ladekøer er vi veldig sensitive til. For oss er rask, enkel lading svært viktig, og vi ser ikke for oss at det kommer til å endres drastisk, sier Hempel til TU.

Enklere med elbil i storbyen?

De 18 laderne kan på sikt utvides til 40, men da må Tesla sette opp en til transformator utover den som i dag supplerer laderne med to megawatt.

Ole Gudbrann Hempel, ansvarlig for Teslas ladeinfrastruktur i Norden. Foto: Mathias Klingenberg

Det er kun Model 3 som kan utnytte makskapasiteten på 250 kW. Den skal ifølge Tesla da kunne lade 120 kilometer på fem minutter. Selskapet sier de håper ladestasjonen vil gjøre det enklere å være Tesla-eier i hovedstaden. Eldre Model S og X kan benytte seg av en adapter som struper hastigheten til 142 kW.

Likeretterne kan levere fra null til 500 volt og 631 ampere. Her skiller Tesla seg fra for eksempel Ionity-nettverket, hvor laderne leverer opptil 350 kW ved hjelp av høyere spenning (800-1000 V).

Biler med et 800-voltsystem, per i dag hovedsakelig Hyundai Ioniq 5, Porsche Taycan og Audi e-tron GT, kan dermed lade med høyere topphastigheter (inntil 270 kW for de to sistnevnte).

Billigere enn de fleste andre

Tesla har på sin side lavere spenning, og har flere ampere for å kunne levere 250 kW på sine stasjoner. Dette er fordi bilene bruker et 400-volt system. Det er også grunnen til at du ikke får ladet Tesla Model 3 med 250 kW makseffekt når du lader på en Ionity-stasjon.

Forkjemperne for 800-volt-løsninger, blant annet Porsche, sier at ladetapet blir større når man dytter gjennom flere ampere i stedet for å ha høyere spenning. Hempel i Tesla sier han ikke kan gå inn på den diskusjonen. Han kan heller ikke si noe om Tesla etterhvert vil gå over til 800-volt.

Prisen for å lade på Supercharger-stasjonen i Oslo sentrum blir 2,25 kroner per kilowattime. I tillegg kommer det man betaler for å stå i P-huset. Til tross for at Tesla satt opp gjennomsnittsprisen på ladestasjonene sine i januar, er de fortsatt billigere enn de fleste andre operatørene.

Teslas første Supercharger-stasjoner kom i 2013. I dag har de 78 ladestasjoner med 1101 ladestolper. Gjennomsnittsprisen er 2,9 kroner per kWh, men som Sentrum P-hus-eksempelet viser varierer prisen fra sted til sted.

– Når kan Volkswagen ID.4-eiere lade på denne stasjonen?

– De kan jo bare prøve nå, sier Hempel lurt, vel vitende om at det ikke vil skje noe.