Tesla skrur opp ladeprisen

Fredag ettermiddag sende Tesla Norge ut en pressemelding om at prisene for tirsdag 2. februar økes.

Prisen skal opp fra 1,70 kroner per kilowattime til 2,57 kroner per kilowattime. Det er en prisøkning på 51 prosent. Teslas priser er videre gjennomsnittspriser, så i noen tilfeller kan prisen være både høyere og lavere, som i dag.

– Prisendringen gjennomføres for å gjenspeile den betydelige investeringen Tesla gjør for å sikre tilgjengelig, pålitelig og brukervennlig ladeinfrastruktur langs alle viktige reiseruter. Fremover vil Tesla evaluere Supercharger-prisene kvartalsvis for å sørge for rettferdig prising i hele Supercharger-nettverket, skriver Even Sandvold Roland, kommunikasjonssjef i Tesla Norge i meldingen.

En prisøkning er ikke overraskende i seg selv. Vi vet at flere som jobber med hurtiglading i Norge mener at prisen Tesla har tatt høyst sannsynlig er lavere enn kostprisen. En økning på 50 prosent vil trolig ikke endre dette ut fra de anslagene vi har hørt.

Hvorvidt økningen også har en sammenheng med den kommende åpningen av Supercharger-nettverket er ikke kjent.

Sandvold påpeker i pressemeldingen at prisen fortsatt er lavere enn hos andre hurtigladeroperatører.

Så mye koster det hos forskjellige tilbydere

Vi har satt opp en enkel sammenligning for å se hvordan kostnadene endrer seg, og hvordan Supercharger-prisene er sammenlignet med hos andre operatører.

Med utgangspunktet at en Model 3 har 74 kilowattimer tilgjengelig batterikapasitet, og bruker 33 minutter på å lade fra 10 til 80 prosent på en Supercharger V2 (150 kW), lader den nær 52 kilowattimer med en snitteffekt på 94,2 kilowatt.

Grafen viser at Tesla fremdeles tilbyr sine kunder en prisfordel, men at avstanden opp til de nest billigste aktørene minker.

Ionity har fremdeles klart høyeste pris. Sammenligningen er litt urettferdig, ettersom prisene hos alle andre aktører er for registrerte kunder, og ikke såkalt drop-in-pris. Ionitys forretningsmodell er å selge tilgang til nettverket via bilprodusent og andre ladeoperatører. Derfor vil faktisk pris på lading hos Ionity kunne være betydelig ladere.

Ford-kunder får lavere ladepris enn Tesla-kunder

Ford-kunder kan nyte godt av lavere ladepriser enn Tesla-kunder en stund. Foto: Mathias Klingenberg

For eksempel kan Ford Mach-e-kunder lade for 1,88 kroner per kilowattime hos Ionity så lenge de har ladeavtale gjennom Ford. Dermed er det ikke lenger Tesla-kunder som kan skryte av å ha laveste ladepris.

For ordens skyld; tjenesten FordPass med Ionity-tilgang er inkludert i ett år for Mach-e-kunder. Etter det første året øker prisen til normalt 0,31 euro per kilowattime (ca. 3,20 kroner).

Teknisk sett er det billigere å lade Audi hos Ionity, men det krever et abonnement som koster 2159 kroner i året. Da får kundene lade for 1,85 kroner per kilowattime hos Ionity. I realiteten er det altså dyrere enn energiprisen.

Det skal også sies at Teslas ladenettverk er betydelig større enn Ionitys i Norge. Tesla opererer 72 Supercharger-stasjoner helt opp til Finnmark. 30 nye stasjoner skal åpnes i år.

Til sammenligning består Ionity-nettverket av 20 ladestasjoner, med en til under bygging. Ingen av disse finnes nord for Trondheim.

Jevnt over er det ikke veldig store prisforskjeller hos de fleste ladeoperatørene. De som har biler som kan lade raskt vil ha en fordel hos operatørene som har tidskomponent i tillegg til kWh-komponent.