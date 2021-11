Stridsvogn-tilbud er levert til Norge: – Nå gleder vi oss til vinteren!

Fredag 26. november var det frist for å levere inn tilbud i den norske stridsvognkonkurransen.

To leverandører er invitert: Koreanske Hyundai Rotem og tyske Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Fra Sør-Korea reiste to mann ens ærend til Norge for å overlevere tilbudsmappa til Forsvarsmateriell (FMA).

Vintertest

– Vi er veldig stolte over å få anledning til å konkurrere om den svært viktige norske stridsvognanskaffelsen. Nå gleder vi oss til å demonstrere våre moderne K2 Black Panther-stridsvogner på Rena til vinteren, skriver Han-Soo Lee, som er en av sjefene for salg og markedsføring av forsvarsprodukter i Hyundai Rotem, i en e-post.

Joon Lee (t.v.) og Han-Soo Lee besøkte fredag Oslo for å overlevere sitt stridsvogntilbud til Forsvarsmateriell. Foto: Hyundai Rotem

Han opplyser at de nå har skipet av gårde to stridsvogner som skal delta i vintertestinga som etter planen skal foregå i Østerdalen i februar.

Teknisk ukeblad har også forsøkt å kontakte KMW om deres deltakelse i konkurransen der de tilbyr siste generasjon Leopard 2, det vil si A7, men har så langt ikke fått svar.

Eurotrophy

Den ene av stridsvognene som er på vei fra Sør-Korea, er en K2NO som Hyundai Rotem klargjorde for å kunne vises fram offentlig for første gang på forsvarsmessa Seoul Adex i oktober.

Foruten norsk fargeskjema/kamuflasje er vogna blant annet utrustet med en våpenstasjon (RWS) fra Kongsberg Defence & Aerospace på taket og aktiv beskyttelse (APS) av typen Trophy fra israelske Rafael.

Også Tyskland er i ferd med å integrere Trophy på sine Leo 2A7. Dessuten har KMW nettopp gått sammen med Rafael og General Dynamics European Land Systems (GDELS) og opprettet Eurotrophy, som skal stå for produksjon og salg av APS-teknologien for det europeiske markedet.

Dette er en modell vi kjenner igjen fra panservernvåpenet Spike, som i Europa selges av det tyske selskapet Eurospike, eid av Rheinmetall, Diehl og Rafael.

Minimum 72

På et foredrag i Oslo militære samfund i oktober understreket generalmajor Lars Lervik, sjef for Hæren, hvor viktig det er at politikerne bevilger nok penger til at de kan tilføres et tilstrekkelig antall moderne stridsvogner fra 2025.

Lervik viste til at hans forgjenger, nåværende forsvarssjef Eirik Kristoffersen, ba om 84 stridsvogner. Noe som vil gi rom for en fornuftig flåtestyring av den samlede vognparken.

Tysk Leopard 2A7 under Trophy-testing tidligere i høst. Foto: Rafael Advanced Defense Systems

Ifølge Lervik vil 72 stridsvogner være det absolutte minimumsbehovet for å realisere planlagt operativ struktur og møte operative krav.

De nye stridsvognene skal tilføres fire mekaniserte manøverbataljoner i Brigade Nord. Det vil si at den lettere oppsatte 2. bataljon omvæpnes og at det opprettes en ny 4. mekanisert bataljon.

I forslaget til neste års statsbudsjett ble kostnadsramma for prosjektet P9360 satt til 19,3 milliarder kroner inkludert merverdiavgift, usikkerhetsavsetning og gjennomføringskostnader.

Hærens nåværende stridsvogner ble produsert i årene 1983–1985 og kjøpt inn brukt fra Nederland tidlig i 2001 for cirka halvannen milliard kroner. Disse erstattet etter hvert Leopard 1 som Norge kjøpte i 1968.