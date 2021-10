Etter nye beregninger er nye stridsvogner blitt enda mer kostbart

I løpet av det neste året blir det avgjort hva slags stridsvogner som skal erstatte dagens nærmere 40 år gamle Leopard 2A4.

I den pågående anbudskonkurransen står det mellom to kandidater: Leopard 2A7 fra Krauss-Maffei Wegmann (KMW) i Tyskland og K2 Black Panther fra Hyundai Rotem i Sør-Korea.

Forslaget til neste års statsbudsjett indikerer at beregningene for hva dette kan komme til å koste, hittil har vært noe forsiktige:

19,3 milliarder

Kostnadsanslaget for det såkalte prosjektet P9360 ble oppgitt til 10–15 milliarder kroner i dokumentet Framtidige anskaffelser til forsvarssektoren (FAF) 2021–2028 som ble lagt fram 22. april.

Et halvt år og en ekstern kvalitetssikring senere er den foreslåtte kostnadsramma på 19,3 milliarder kroner. Det er inkludert merverdiavgift, usikkerhetsavsetning og gjennomføringskostnader.

De nye stridsvognene skal tilføres fire mekaniserte manøverbataljoner i Brigade Nord. Det vil si at den lettere oppsatte 2. bataljon omvæpnes og at det opprettes en ny 4. mekanisert bataljon.

Myndighetsavtale er viktig

Regjeringen skriver i budsjettforslaget at leverandøren skal velges på grunnlag av det tilbudet som gir det samlet beste utfallet basert på blant annet operative, logistikkmessige, merkantile, industrimessige og sikkerhetspolitiske kriterier.

Etter det Teknisk Ukeblad kjenner til, er planen å gjennomføre en vintertest med de to stridsvognene på Rena i februar om fire måneder.

K2 Black Panther. Foto: Hyundai Rotem

Dersom prosjektet fortsatt følger tidsplanen, vil det pågå forhandlinger i andre kvartal med frist om å levere enn oppdatert tilbud i tredje kvartal og med sikte på å inngå kontrakt i desember 2022.

Samtidig forhandles det både med Tyskland og Sør-Korea for å få til en myndighetsavtale med eksempelvis logistikksamarbeid, operativt militært samarbeid, muligheter for myndighet-til-myndighetssamarbeid, åpning av leverandørlandets forsvarsmarked for norske våpensystemer og -produkter, strategisk samarbeid mellom norske industribedrifter og leverandørlandets industri.

– Innholdet i myndighetsavtalen vil danne en viktig del av beslutningsgrunnlaget for valg av leverandør. For anskaffelsen vil det bli inngått avtaler om industrisamarbeid tilsvarende verdien av anskaffelseskontrakten, skriver regjeringen.

Fra 2025

Etter endelig valg av leverandør skal det inngås én kontrakt for levering av stridsvogner, reservedeler og utdanningsmateriell. Det kan like fullt bli inngått mindre, separate kontrakter med norske og utenlandske leverandører om leveranser av del- og støttesystemer til vognene.

Dersom kontrakten signeres i 2022, kan det bli mulig å få levert nye stridsvogner fra 2025.

Leopard 2A4NO tilhørende Stridsvognseskadron 2 i Panserbatataljonen, Brigade Nord. Foto: Ole-Sverre Haugli / Forsvaret

Hærens nåværende stridsvogner ble produsert i årene 1983–1985 og kjøpt inn brukt fra Nederland tidlig i 2001. Disse erstattet etter hvert Leopard 1 som Norge kjøpte i 1968.

Nå nærmer de seg slutten av sin tekniske og operative levetid. Mange av dem er allerede bygget om til støttevogner eller kannibalisert for deler. For å opprettholde kapasiteten inntil nye stridsvogner blir levert gjennomføres det en levetidsforlengelse i form av anskaffelser av kritiske komponenter og reservedeler.

I budsjettet heter det at gjennomføringsplanen for leveransen av nye stridsvogner bli koordinert med utfasingen av Leo 2 for å opprettholde Hærens kontinuerlige operative evne i leveranseperioden.