Slik vil nye norske stridsvogner se ut – dersom de bestilles fra Sør-Korea

Dersom koreansk forsvarsindustri på nytt vinner fram i en norsk anbudskonkurranse, er dette stridsvogna som om fire års tid skal erstatte dagens Leopard 2A4 i den norske hæren.

Hyundai Rotem benytter anledningen på hjemmebane til å vise fram K2 Black Panther i norske farger/kamuflasje for første gang. Det skjer på forsvarsmessa Seoul Adex som startet tirsdag.

Det er en drøy måned til fristen går ut for å levere inn tilbud i den norske stridsvognkonkurransen der koreanerne kjemper mot tyske Krauss-Maffei Wegmann (KMW) og deres Leopard 2A7.

Aktiv beskyttelse

Det er en stor delegasjon fra norsk forsvarsindustri samt fra Forsvarsdepartementet til stede på Adex i Sør-Korea denne uka. Det er en del å snakke om ved siden av stridsvogner, blant annet utestående gjenkjøpsforpliktelser til en verdi av cirka 3,8 milliarder kroner.

Dette er knyttet til Norges kjøp av K9 Vidar-artilleri fra Hanwha Defense og logistikkskipet KNM Maud fra Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME).

K2 Black Panther Produsent: Hyundai Rotem i Uiwang, like sør for Seoul i Sør-Korea Stridsvekt: 56–58 tonn (avhengig av konfigurasjon) Størrelse: (lengde/bredde/høyde): 10,8/3,6/2,4 m Motor: MTU/Doosan 12-sylindret diesel, 1.100 kW/1.500 hk Effekt/vekt-forhold: 26,8 hk/t Topphastighet: 70/50 km/t (landevei/terreng) Rekkevidde: 450 km på vei Akselerasjon 0–32 km/t: 9 s Bakkeklaring: 15–55 cm Klatre/sidehelling: 60/30 prosent Grøftebredde: 2,74 m Vertikalt hinder: 1 m Maks vadedybde: 4,1 m (m/ 16 min forberedelse) Besetning: 3 (vognkommandør, vognfører, skytter) Bestykning: Glattboret 120 mm L/55 kanon, automatlader, 40 skudd kapasitet, pluss 12,7 og 7,62 mm Beskyttelse: Komposittpansring, reaktiv pansring (ERA) og aktiv beskyttelse (APS), softkill og mulighet for hardkill

Adex arrangeres hvert andre år på en flystasjon like sør for hovedstaden. Men også hærfolk som ikke har reist til Seoul kan om fire måneders tid se stridsvogna i aksjon på nært hold.

Etter det Teknisk Ukeblad får opplyst, vil dette være én av to stridsvogner som Hyundai Rotem snart skal sende til Norge slik at de kan delta på vintertesting på Rena i februar.

Vogna er mer eller mindre klargjort til K2NO-konfigurasjon, iallfall utvendig. Blant annet kan vi se en våpenstasjon (RWS) fra Kongsberg Defence & Aerospace på taket. Vogna er også utrustet med aktiv beskyttelse (APS) av typen Trophy fra israelske Rafael, men det er for tidlig å si om dette eventuelt blir bestilt av Norge.

Forhandlinger

I forslaget til neste års statsbudsjett ble kostnadsramma for prosjektet P9360 satt til 19,3 milliarder kroner inkludert merverdiavgift, usikkerhetsavsetning og gjennomføringskostnader.

Tilbudene skal leveres i løpet av november. Dersom prosjektet følger tidsplanen, vil det pågå forhandlinger i andre kvartal med frist om å levere enn oppdatert tilbud i tredje kvartal og med sikte på å inngå kontrakt i desember 2022.

Samtidig forhandles det både med Tyskland og Sør-Korea for å få til en myndighetsavtale med eksempelvis logistikksamarbeid, operativt militært samarbeid, muligheter for myndighet-til-myndighetssamarbeid, åpning av leverandørlandets forsvarsmarked for norske våpensystemer og -produkter, strategisk samarbeid mellom norske industribedrifter og leverandørlandets industri.

– Innholdet i myndighetsavtalen vil danne en viktig del av beslutningsgrunnlaget for valg av leverandør. For anskaffelsen vil det bli inngått avtaler om industrisamarbeid tilsvarende verdien av anskaffelseskontrakten, het det i budsjettforslaget.

Produksjon i Norge i 2027

Da Teknisk Ukeblad traff Hyundai Rotem-ledelsen i sommer, fikk vi opplyst at dersom de vinner fram, planlegger de å produsere det første partiet stridsvogner i Sør-Korea for å sikre kortest mulig ledetid slik at de kan leveres fra 2025.

Ifølge selskapet vil andre parti bli serieprodusert i Norge fra 2027. Det vil si at produksjon av chassis, skrog og kanontårn samt sluttmontasje foregår på tre norske fabrikker, mens andre komponenter som drivlinja, kanonen, siktemidlene, autoladeren og det hydropneumatiske hjulopphenget skipes inn fra Sør-Korea.

Hærens nåværende stridsvogner ble produsert i årene 1983–1985 og kjøpt inn brukt fra Nederland tidlig i 2001. Disse erstattet etter hvert Leopard 1 som Norge kjøpte i 1968.

Nå nærmer de seg slutten av sin tekniske og operative levetid. Mange av dem er allerede bygget om til støttevogner eller kannibalisert for deler. For å opprettholde kapasiteten inntil nye stridsvogner blir levert, gjennomføres det en levetidsforlengelse i form av anskaffelser av kritiske komponenter og reservedeler.