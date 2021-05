Spike skapte bråk i Norge: Danmark monterer tysk-israelske missiler på sine nye norske våpenstasjoner

Det er ikke mange månedene siden panservernmissilet Spike LR2 fra israelske Rafael Advanced Defense Systems for første gang ble testskutt fra den fjernstyrte våpenstasjonen Protector fra Kongsberg Defence & Aerospace (KDA).

Nå er det klart at Danmark blir blant de første landene til å ta denne kombinasjonen i operativ bruk.

Danskene er i ferd med å kjøpe inn siste generasjon av dette missilet fra Eurospike, og i anskaffelsen ligger også integrasjon med Protector RS4 som de bestilte fra KDA for halvannet år siden.

Tyske Eurospike, som eies av Rheinmetall, Diehl og Rafael, var kandidat også da Norge skulle kjøpte nye panservernvåpen tidlig på 2000-tallet, og det skapte en del politisk rabalder på grunn av den israelske koblinga.

Konkurransen ble vunnet av det amerikanske Javelin-missilet fra Raytheon/Lockheed Martin.

Piranha V og Eagle V

I tillegg til bærbare Spike LR2 skal danskene montere panservernmissiler på Protector RS4, eller det de betegner som det nye «stabiliserede våbensystem» (STAVS).

Danmark bestilte disse våpenstasjonene fra Kongsberg i desember 2019. KDA er nå i full gang med å produsere dem og gjennomføre integrasjon på pansrede kjøretøy av typen Piranha V, som Danmark har bestilt 309 av fra General Dynamics European Land Systems – Mowag GmbH til erstatning for M113.

Danmark har bestilt Spike LR2 fra Eurospike. Inkludert i anskaffelsen er integrasjon på RS4-våpenstasjoner fra Kongsberg. Foto: Rafael/FMI

Våpenstasjonene skal også brukes på pansrede patruljekjøretøy av typen Eagle V, meldte Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) 15. mars.

Pål E. Bratlie, direktør for Land Systems i KDA, opplyser til Teknisk Ukeblad at de er i dialog med FMI, som tilsvarer norske Forsvarsmateriell, om integrasjon av Spike på RS4.

For den danske hærens del er det her snakk om gjeninnføring av en kapasitet de ikke har hatt siden de faset ut det amerikanske BGM-71 TOW-systemet for over ti år siden.

Ifølge FMI kjøper de Spike LR2 som et ledd i oppbyggingen av 1. brigade og lett infanteribataljon i 2. brigade. Anskaffelsen vil pågå i perioden 2021-2025. Målet er å oppnå første operative evne (IOC) i januar 2023 og at systemet er fullt implementert ett år senere.

Testet på CV90

Spike finnes i mange versjoner, og den første utgaven ble tatt i bruk tidlig på 80-tallet. LR2 kan gjøre danskene i stand til å bekjempe stridsvogner og andre harde mål på opp til 5,5 kilometers hold.

Dette er hva Rafael betegner som et femtegenerasjons multirolle-missil, som altså kan benytte ulike typer stridshoder, og i tillegg til økt rekkevidde skal missilet ha forbedret penetrasjonsevne i panser og bedre evne til å trenge gjennom aktive beskyttelsessystemer (APS) samt en ny og bedre søker.

Danmark kjøper panservernvåpen gjennom en eksisterende rammeavtale med Nato Support and Procurement Agency (NSPA). Ifølge FMI betyr dette kjapp leveranse, god pris og stor forsyningssikkerhet.

Fra før er det 14 Nato-land som bruker Spike LR/LR2. Våpnene leveres av Eurospike, som har flere produksjonsanlegg i Tyskland.

Videoen under fra FMI (demp gjerne lyden) har også med klipp fra testing av Spike LR på CV90 i regi av BAE Systems Hägglunds i Nord-Sverige sent i 2019. Enn så lenge er verken de norske eller andre stormpanservogner av samme type operative med panservernmissiler.

FMIs presentasjon av Spike LR2-anskaffelsen

Først demonstrert i Slovenia

Kongsberg Protector har i dag 25 brukernasjoner (se faktaboks). Når 2021 nærmer seg slutten, vil systemet trolig passere 21.000 produserte eksemplarer.

KDA har ei stund jobbet med en større oppgradering av elektronikk og software på både fjernstyrte våpenstasjoner og tårn (RS/RT). De er nå i avsluttende fase med kvalifisering av disse oppgraderingene.

Spike montert på en Protector RS4, som igjen er montert på en slovensk JLTV, i forbindelse med en test i desember 2020. Foto: Rafael Advanced Defense Systems

Danmark, Canada, Tyskland og Storbritannia er blant de store kundene som vil få levert den oppgraderte utgaven av RS4. Leveransene til alle disse kundene vil starte til høsten og gå fortløpende framover.

En annen protectorbruker er Slovenia, som bestilte slike våpenstasjoner til sine pansrede 8x8-kjøretøy av typen Patria AMV i 2009.

De skal også ha Protector på sine 38 nye amerikanske feltvogner av typen Oshkosh JLTV, som er i ferd med å leveres. Det var fra taket på en JLTV at Spike LR2 første gang ble testskutt med Protector RS4.

Denne demonstrasjonsfyringa foregikk i desember 2020, og det var Rafael som hadde regien på et arrangement med den slovenske hæren og forsvarsdepartementet.

Snart også Stinger

Fra før er det amerikanske panservernmissilet Javelin fra Raytheon/Lockheed Martin og franske MMP fra MBDA integrert på Protector.

Først var Javelin, som brukes på amerikanernes Stryker-vogner med M153 Crows.

Dette er et missil som også britene ønsker på RS4, som skal på Boxer 8x8. Like før jul i 2020 vant KDA en kontrakt verdt én milliard kroner med Thales UK om å levere rundt 500 nye våpenstasjoner til den britiske hærens program «Mechanized Infantry Vehicle» (MIV).

Slik KDA legger det fram, har de et konkurransefortrinn ved at Protector er klargjort for ulike missiler. Ifølge dem har en del av konkurrentene i større grad låst seg til ett av missilene.

Protector-brukere Det er per i dag 25 nasjoner som bruker eller er i ferd med å ta i bruk Kongsberg Protector fjernstyrt våpenstasjon («remote weapon station», RWS). Disse er: Australia, Canada, Danmark, Finland, Frankrike, Indonesia, Irland, Kroatia, Kuwait, Litauen, Luxembourg, Nederland, Nord-Makedonia, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovenia, Storbritannia, Sveits, Sverige, Thailand, Tsjekkia, Tyskland og USA.

Når det gjelder selve integrasjonen, er Javelin, MMP og Spike av tilsvarende størrelse og vekt. Derfor er mekanisk integrasjon en relativt enkel oppgave for KDA, ettersom de kan bruke tidligere utført arbeid med Javelin som utgangspunkt.

Missilleverandørene har alle sin egen elektronikk og software for å kontrollere missilet før avfyring. Disse missilene er tilgjengelige for integrasjon på en rekke ulike plattformer, og de benytter i stor grad standardiserte grensesnitt. KDAs åpne arkitektur på våpenstasjonen er derfor godt tilpasset for å kunne integrere nye missiler uten at det krever redesign eller noen stor jobb, ifølge produsenten selv.

Et annet eksempel på dette er at den nyeste versjonen av Protector, som er under utvikling for US Marine Corps, skal integrere luftvernmissiler av typen Stinger. I kombinasjon med en maskinkanon hentet fra angrepshelikopteret Apache (XM914 30x113 mm) skal dette brukes i marinekorpsets såkalte «Marine Air Defense Integrated System» (MADIS).

Nye Javelin og Carl-Gustaf

Som nevnt innledningsvis konkurrerte Eurospike også her til lands, før Norge i desember 2003 bestilte FGM-148 Javelin for 600 millioner kroner.

Leveransen startet rundt tre år senere og omfattet 90 utskytnings- og ildledningsenheter (CLU), 526 missiler, treningssystemer, reservedeler og vedlikehold.

Soldater fra 2. bataljon skyter Javelin under brigadeøvelsen Thunder Reindeer i Målselv i Troms i mai 2020. Foto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret

I mars i år ble det klart at Norge skal kjøpe inn flere Javelin-missiler. Denne gangen er det ikke konkurranse, men direkteanskaffelse gjennom FMS («foreign military sales») til en verdi av rundt 300 millioner kroner.

Det var Defense Security Cooperation Agency (DSCA), som er en del av forsvarsdepartementet, som kunngjorde at det amerikanske utenriksdepartementet har godkjent salg av 120 Javelin-missiler og 24 utskytningsenheter til Norge.

Leverandøren er Javelin Joint Venture (JVV) som er et partnerskap mellom Lockheed Martin og Raytheon. Produksjonen foregår i Orlandoi Florida og Tucson i Arizona.

I tillegg til flere nye Javelin-missiler, er Hæren i ferd med å motta nyeste versjon av Carl-Gustaf.

Forsvaret har i 50 år brukt 84 mm rekylfri kanon (RFK) i de fleste avdelinger, og tidligere i år ble den nyeste versjonen, Carl-Gustaf M4, bestilt gjennom en sjuårig rammeavtale med Saab.