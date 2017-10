Storfjorden blir nytt testområde for autonome skip

I fjor ble Trondheimsfjorden som verdens første testområde godkjent av myndighetene for utprøving av fjernstyrte og autonome fartøy.

Nå har Sjøfartsdirektoratet og Kystverket godkjent også Storfjorden med tilhørende sidefjorder for testing av teknologi for ubemannet seilas.

Det er GCE Blue Maritime som har tatt initiativet og signerte avtalen med myndighetene.

Administrerende direktør Per Erik Dalen i GCE Blue Maritime sier at Storfjorden-området er ideelt.

- Her har vi nærhet til hele 14 skipsverft og 20 rederier hvorav flere allerede benytter dette området til å foreta prøveturer for nybygde skip. I tillegg er området viktig med tanke på fullskalatesting for internasjonale og nasjonale bedrifter som ligger langt framme i den maritime og marine teknologiutviklingen, sier Dalen i en pressmelding.

I området det også åtte fergestrekninger, en rekke oppdrettsanlegg, nærskipsfart samt fjordturisme som til sammen gjør at trafikkbildet er godt egnet når ny teknologi skal prøves ut i det virkelige liv.

Forenkler samarbeid

Containerskipet MV Yara Birkeland blir verdens første kommersielle autonome skip og skal seile i Grenlandsområdet. Foto: Yara/Kongsberg Maritime

Det er allerede utplassert en rekke sensorer for måling av vind og strømforhold som er knyttet til planarbeidet for bro mellom Sulesund og Hareid.

Testarenasamarbeid I konsortiet inngår Rolls-Royce Marine AS, Vard Group AS, Ulstein Group ASA, Fiskerstrand Verft AS, Skipsteknisk AS, Kleven Maritime AS, Havyard Group ASA, Inmarsat Solutions AS, Ålesundregionens Havnevesen, Stranda Hamnevesen KF, Offshore Simulator Centre AS, Havila Shipping ASA, Fjord 1 ASA og NTNU i Ålesund.

Rolls-Royce Marine har vært blant pådriverne for å få på plass den nye avtalen om testfjord. Selskapet er opptatt at av å få nye ideer raskt fra tegnebrettet til sjøen.

– Å kunne teste her blir viktig når vi sammen med andre aktører i den maritime klyngen på Møre skal få nye ideer raskt fra virtuell virkelighet til ekte sjø, jeg tror også det er en viktig brikke i arbeidet med å opprettholde Møre og Romsdal som Norges største eksportfylke, sier Skaro i en pressemelding.

Tre testfjorder

Norge kan også få en tredje testarenaer innen kort tid.

Modelltesting av Yara Birkeland i havbassenget til Sintef Ocean i Trondheim. Foto: Tore Stensvold

Maritime Robotics har testet autonome fartøy i Trondheimsfjorden i mange år allerede. Adm.dir. Vegard Evjen Hovstein med Otteren og en ROV på flytebrygga ved Brattørkaia i Trondheim. Foto: Tore Stensvold

Det er også sendt inn søknad om godkjennelse av Grenlands-området som testarena. Her står Grenland Havn, Brevik sjøtrafiksentral og Lostjenesten/Skagerrak losoldermannskap bak. Det er også i dette områder Yara Birkeland, verdens første kommersielle autonome skip skal seile fra 2020.

Norsk forum for autonome skip (NFAS) er glad for at flere områder gjøres tilgjengelig og dermed gjør det lettere for flere selskaper å utvikle og teste teknologi.

Noen utfordringer må imidlertid løses for at de ulike arenaene skal bidra til felles framskritt, påpeker Ørnulf Jan Rødseth, daglig leder i NFAS og senioringeniør ved Sintef Ocean.

- Det er veldig fint om vi får standardisert testarenaer. Vi trenger også harmonisering og standardisering av datasystemer for informasjonsutveksling, sier Rødseth til TU.

NFAS vil opprette en arbeidsgruppe som skal jobbe med dette.

Rødseth opplyser at Sør-Korea også er opptatt av de norske testområdene og ønsker samarbeid.

- Det er selvsagt en avveining om vi skal konkurrere eller samarbeide, men det vil uansett være behov for internasjonal harmonisering og standardisering, påpeker Rødseth.