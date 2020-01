Spennende norske teknologiselskaper eksporterer alt de gjør. Kan vi få flere slike vinnere?

Riktignok var de norske engasjementene få på verdens største teknologishow (CES) i Las Vegas i januar. Men en håndfull norske aktører tiltrakk seg bra med oppmerksomhet på det gigantiske showet.

Felles for et knippe av disse, er at bortimot alt de selger er på eksport. Slik er det med Vewd, som lager operativsystemer for TV-er og set-top-bokser: Selskapet er det som tidligere het Opera TV, og er nå faktisk verdens fremste frittstående leverandør på sitt område. Bare 13 personer sitter ved hovedkontoret i Oslo. Resten er ute i verden, der markedet er.

Nesten slik er det også med Airthings, som leverer sensorer til å måle radonnivå og generell luftkvalitet. Selskapet hadde tidlig suksess med distribusjon via Amazon, og stormer nå videre mot nye høyder. Hjemmemarkedet utgjør kun en pinglepott av den årlige omsetningen som nå nærmer seg 150 millioner kroner.

Nordic Semiconductor er selve ankeret i det norske laget på CES: De har vært der i årevis, og møter eksisterende og nye kunder for å promotere sine nye versjoner av lavenergi radiokommunikasjon. Med sin høye internasjonale markedsandel, har selskapet en skyhøy eksportandel.

Ikke bare for forbrukerprodukter

En norsk nykommer på CES, var CondAlign. Selskapet produserer ingenting, men lisensierer ut sin banebrytende teknologi for fleksible membraner som leder elektrisitet vertikalt (gjennom membranen), men ikke i horisontalt nivå. Condaligns patent gjør det mulig å fortsette militariseringen og omfanget av utviklingen av elektronikk over alt.

Mest oppmerksomhet av de norske, fikk Wheel.me, da selveste BBC tok kontakt for å lage et innslag om den norske startupen som vil flytte møbler, sykehussenger og annet på autonomt vis.

Nordic BBQ på CES hadde 800 interessenter. Kun 200 slapp inn på arrangementet. (Foto: Jan M. Moberg).

Den morsomste norske nykommeren på CES 2020 var uten sammenligning Lagarhus Products fra Vestfold. Den 21-årige sønnen i familien, Tobias Lagarhus, har designet grafikkakselleratoren «Black Beast Pro» til bruk med bærbare PC-er. Hele (!) familien Lagarhus var representert i første etasje på Sands Expo, der de hadde leid seg en av de små standene i Eureka Park. Familien på fem – Tobias med mor, far, søster og lillebror – jobbet på gulvet for å promotere selveste Black Beast Pro til verdensmarkedet. Bestemor og bestefar var også i Las Vegas og involvert i den enestående familieinnsatsen.

Lagarhus har også fått kritikk for produktet, og har siden trukket Kickstarter-kampanjen.

Stor interesse for nordisk teknologi

De siste årene har miljøet rundt Nordic Innovation Huse i Palo Alto bidratt til å arrangere et treff for nordiske selskaper som er til stede på CES.

De par foregående årene har den nordiske samlingen foregått i en «sportsbar» i Las Vegas. Et arrangement der vi har truffet mange norske og nordiske kontakter. Ikke overraskende har Norge vært lillebror i dette selskapet. Svenskene, finnene og danskene har hatt mange flere initiativ, selskaper og deltakere på CES enn oss nordmenn.

Historisk er ikke det så rart. Her hjemme har vi hatt mer enn nok med olje og fisk. Hjemmemarkedet er ikke stort nok til at vi noen gang har vært spesielt gode på innovasjon og produksjon av forbrukerprodukter. Det er lenge siden Tandberg og Radionette var vanlige merkenavn i norske hjem. Vi tror heller ikke på en fornorsking av merkevarene du finner på Elkjøp.

Den mest prominente nordiske deltageren på CES i år var muligens denne karen. Kygo. (Foto: Jan M. Moberg)

I år samlet CES 175.000 besøkende. Blant disse er det et betydelig antall teknologifokuserte individer fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. De er ikke nødvendigvis utstillere på messegulvet på CES 2020, men interesserte som reiser over for å være til stede, få inspirasjon og ideer – og skaffe seg kontakter.

Vår enkle gjennomgang av årets norske initiativer på CES, viser at det slett ikke er nødvendig å ha oppmerksomheten rettet mot forbrukermarkedet for å ta turen dit. De norske selskapene viser tvert imot at CES er det perfekte stedet for å få oppmerksomhet også for løsninger og produkter lengre nede i verdikjeden. Kan vi møte enda flere slike selskaper på CES i 2021?

.