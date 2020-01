Her er noen av de spennende og rare nyhetene fra verdens største elektronikkmesse

Se også bildekarussel nederst i saken.

Endelig blodtrykk

De siste årene har vi vært innom det japanske selskapet Omron og testet deres smartklokke, som i tillegg til de vanlige funksjonene, har en innebygget blodtrykksmåler. Nå er den endelig godkjent og på markedet i flere land. Når den kommer til Norge kunne de ikke svare på.

Smartere smartklokke: Etter flere år på CES er Omrons smartklokke med innebygget blodtrykksmåler endelig i salg. Foto: Omron

Prinsippet er ikke ulikt det som gjøres med vanlige blodtrykksmålere. Man bruker trykkluft inn i et belte som spennes rundt overarmen og så måler man når blodet stoppes og når det strømmer tilbake når trykket slippes. Forskjellen er at i klokka er det reima som blåses opp og stopper blodstrømmen. Det betyr at det sitter en ørliten kompressor i klokka, uten at den er blitt særlig større enn en vanlig, litt røslig smartklokke.

Siden vi er blitt vant med å betale det hvite ut av øyet for slike toppmodeller, fremstår Omrons klokke nesten billig med en pris på 499 dollar.

Du kan selvfølgelig se resultatet av målingene på skjermen, men appen på telefonen gjør det mulig å få et mer finmasket inntrykk av hvordan det står til med blodpumpa.

Laser mot ryggsmerter

Laserdispril: Røde laserdioder kan brukes til så mangt. For eksempel til å dempe smerte i ryggen, Foto: Odd Richard Valmot

Laser kan brukes til mer enn hårtap, eller hårfjerning for den del. Selskapet Curavi lager et belte som kurerer ryggsmerte. 200 laserdioder sender rødt laserlys ned i nervelaget som skal ifølge entusiastiske folk på standen redusere smerter og muskelspasmer. Til og med muskelbetennelse skal blir bedre om du har 3000 dollar og avse. Kanskje en Dispril er et bedre kjøp?

Sjekker om du er gravid

Selskapet AVA har utviklet en graviditetssensor i form av et lite klokkeliknende armbånd. Fertility Tracker 2.0 har mange sensorer som plukker opp ni ulike parametere. De settes sammen til et resultat i nettskyen, og selskapet påstår det er minst like nøyaktig som elektrokjemiske målere.

Graviditetstest: AVA armbåndet er ifølge produsenten like nøyaktig som en test du kjøper på apoteket. Foto: Odd Richard Valmot

Da var det jo det naturlig å spørre om de ikke hadde tenkt motsatt også. Kunne ikke dette brukes som et prevensjonsinstrument også. Sikre dager er som kjent ikke veldig sikre, men med kontroll på så mange biologiske parametere burde det være mulig å regne ut dette veldig mye bedre.

Jo da. Det var akkurat det de jobbet med. Prevensjonsinstrumentet kommer på markedet på slutten av året.

Ikke helt Apple Watch

Nesten AppleWatch: Utseende stemmer, men resten er det nok så som så med. Foto: Odd Richard Valmot

Vi tittet innom et lite kinesisk selskap som produserte smartklokker. Noen så mistenkelig ut som Apple Watch. De hadde pulsmåler, veldig god skjerm og mye annet som kjennetegner en slik klokke. Men en ting manglet den; prisen. Da vi spurte hva den kostet, svarte damen 16 dollar.

– 160?

– No, sir. 16. Men da er den i plast. Vil du ha den med metallkasse koster den 17. Men da er den også vanntett, sa hun.

Det er mulig denne prisen krevde et kjøp på hundre- eller tusenvis av eksemplarer, men uansett.

Polsk oversetter

Nok en dings, tenke vi da vi gikk forbi en polsk stand, som hadde laget det som så ut som en liten diktafon. Men det var ikke en diktafon. Riktignok kunne du snakke inn i den, men poenget her er å oversette mellom språk. Da vi spurte om den kunne oversette fra norsk var svaret ja, det kunne den, men vi måtte velge mellom nynorsk og bokmål.

Oversetter: Polske Vasco Electronics har laget en diktafonliknende oversetter som gjør det mye enklere å bestille en øl i de aller fleste land du kommer til. Foto: Odd Richard Valmot

Teksten som snakkes og oversettes kommer til syne på skjermen.

– Men dette kan jo en telefon gjøre?

– Ja da, men husk at du må ha nettforbindelse for å oversette på denne måten. Når man kjøper denne for 250 dollar har den innebygget SIM-kort som du kan bruke så mye du ønsker i alle land i verden så lenge du vil. Det gjør det mye enklere, ikke sant, sa representanten for Vasco Elektronics.

En rask test mellom engelsk og polsk til norsk virket perfekt, selv om vi ikke kunne verifisere den polske talen. Men det som kom ut på norsk, tydet på at den gjorde translatørjobben.

Vi ble lovet en til test, så vi får se hvor fantastisk dette er.

Gjennomsiktig TV

Det er et bruksområde for det meste. Det er det sikkert også for Sharps gjennomsiktige TV. Selv om vi ikke kommer på et i farten. Men hvem som helst kan jo ha glede av en gruppe klovnefisk som svømmer rundt i rommet.

Laser mot hårtap

Får hår på blanke isser: Du verden så mye laserdioder kan brukes til. Denne lua gir hår på issen igjen. Kanskje. Foto: HairMax

Om en laserlue er noe mer effektivt mot hårtap enn alle de andre mirakelkurene skal være usagt, men det mener i hvert fall HairMax om deres Laser 272 PowerFlex Cap. Her har vi i hvert fall en teknologisk løsning på problemet som attpåtil har en pris som gjør at man ledes til å tro at dette må da vike. For laserlua kan bli din for 2000 dollar. Etter sigende skal det monokrome lyset nå ned til nervene under huden og dempe eventuell smerte og forbedre blodgjennomstrømmingen. Om det får restartet hårveksten skal være usagt, men det å ha en lasercaps må da være morsomt? Eller?

Barmaskin

Bartender: Med slike drink-kapsler blir du en proff bartender. Akkurat som at du blir en barrista med en Nespressomaskin. Foto: Odd Richard Valmot

Er du glad i drinker, men mangler utdannelse som bartender har selskapet Bartesian maskinen for deg. Den nærmeste sammenlikningen vi kan komme på er en Nespressomaskin. Men i motsetning til en slik har Bartesian ikke bare en vanntank, den har fire sprittanker også. En for vodka, en for tequila, en for whisky og en for gin eller rom.

Så når du har brukt opp 350 dollar for maskinen og 15 dollar for seks drink-kapsler er det bare å legge inn en etter en og åpne baren. Selskapet tilbyr til og med månedsabonnement på 18 drink-kapsler og 43 dollar. Kanskje et abonnement på Blå Kors også burde fulgt med?

En svakhet med den automatiske drinkemikseren er at den ikke har CO₂-patron, så en GT er ikke på tale. Men en slik trenger du neppe en robot for å blande.

Smartseng

Med sengen Climate360 får du en madrass som holder temperaturen akkurat der den skal være for at du skal få sove og deretter sove godt. Når du skal sovne går det raskere med varme føtter og deretter må du kjøles for å sove best mulig.

Natta: Kontroll med temperaturen i madrassen og stivheten er det som skal til for en god natts søvn. Foto: Odd Richard Valmot

Senga holder orden på hjerterytme, pusting og bevegelser og overvåker søvnmønsteret ditt. Så justeres madrassens hardhet og temperatur ved å ventilere luft gjennom den i ulike soner. Og den behandler selvfølgelig deg og partneren din i den andre halvdelen individuelt.

Skulle din bedre halvdels drøvel begynne å avgi lyd kan du løfte opp støykildens hode, noe som skal virke lyddempende.

For dem som vil ha den aller mest komfortable og smarte senga snakker vi rundt 5 000 dollar.

Slagsensor

Smakk: Hvor hardtslående er du? det kan denne impulssensoren fortelle deg. Foto: Odd Richard Valmot

Vi har jo sensorer for alt mulig rart. Så hvorfor kan ikke de slagferdige få sin egen? Det er akkurat den gruppen StrikeTec retter seg inn på. Med en impulssensor på håndleddet kan du lese av i appen som følger med hvor mye trøkk det er i slagene dine. Sensoren er nok beregnet til trening, men den er nok sikkert et veldig godt redskap for dem som skal ansette torpedoer også.

På to hjul, og vel så det

Elmotorsykler var det mange av på CES. TQi-GT fra det kinesiske selskapet NIU er en selvbalanserende variant med tre hjul. Her sitter du noenlunde beskyttet mot elementene. 80 km/t og over 200 km rekkevidde burde holde: den har to løse batterier som man kan ta ut og lade.

Elektrisk på tre: Her sitter du beskyttet mor regn og snå og slipper å tenke så mye på å holde balansen. Foto: Odd Richard Valmot

Samme selskap kommer også med RQi-GT elektrisk motorsykkel med en toppfart på over 160 km/t og en rekkevidde på nesten 130 km. Men det er garantert ikke når du virkelig drar på. Her er det også doble, løse batterier på til sammen 7kWh. Ikke veldig mye. Trehjulingen er stappfull av kameraer og sensorer som til og med skal gjøre den selvparkerende.

Ut og fly i stua

Hva med å fly som en fugl? I egen stue. Det er hva Icaros Home lover. Poenget er ikke bare opplevelsen du får gjennom VR-brillene, men at dette er et treningsapparat. Bokstavelig nok med «noko attåt». I VR-brillene kan du fly, men det krever kroppslig innsats. Resultatet er ifølge selskapet styrket kjernemuskulatur, bedre balanse, koordinasjon og hvassere reaksjonsevne. Ikke dårlig! For rundt 4 500 dollar får du VR-utgaven eller du kan nøye deg med en billigutgave med nettbrett til 2 400 dollar.

Vi gleder oss allerede til ideene som skal vises fram neste år!