Solenergiklyngen er kritisk til rapport om solceller og brannfare

I slutten av september publiserte selskapet Rise Fire Research en studie om solcelleteknologi og brannsikkerhet i bygg, som ble omtalt av Teknisk Ukeblad.

Den skal først og fremst være et ledd i å øke kunnskapen om hvordan best håndtere brann i bygg med solcelleanlegg. Den konkluderer også med at solcelleinstallasjoner kanskje kan gi økt sannsynlighet for antennelse i det elektriske anlegget enn et vanlig elektrisk anlegg, basert på statistikk fra Italia.

Dette får ledelsen i Solenergiklyngen til å reagere sterkt, både på rapporten og artikkelen.

– Det grenser mot useriøst når TU slår opp at solcelleanlegg kan utgjøre ekstra brannfare. Italienske tall er sannsynligvis ikke sammenlignbare, og den tyske studien som brukes i rapporten viser at solceller ikke utgjør noen større brannfare enn andre elektriske anlegg, sier Trine Kopstad Berentsen, daglig leder i Solenergiklyngen.

Her kan du lese rapporten fra Rise Fire Research. I rapporten inkluderer forskerne tall fra en tysk 2013-studie som viser til 30 branner per million solcelleinstallasjoner i året. Til sammenligning viser statistikk fra Norge at 182 branner per million boliger i året starter i elektrisk utstyr. Det kan også inkludere solceller, men solcelleanlegg er foreløpig lite utbredt i Norge.

Tysk studie: Solceller er annerledes, ikke farligere

I forbindelse med en annen tysk studie fra 2013, som ikke er inkludert i Rise-rapporten konkluderes det med at solcellepanel er annerledes, men ikke mer farlige, enn tradisjonelle elektriske installasjoner.

– Hver brann er én for mye, uttalte prosjektlederen for studien, Herbert Schmidt i Frauenhofer Institute for Solar Energy Systems, i en pressemelding fra 2013.

– Om man tar en kikk på statistikken, ser man imidlertid at 0,006 prosent av solcelleanleggene startet branner som resulterte i større skader, uttalte prosjektlederen.

I Italia er tallene høyere. Branntoppen ble nådd i 2012, da «The Society of Fire Protection Engineers» registrerte 700 solcellerelaterte branner i løpet av året. I samme periode rullet Italia ut en gunstig insentivordning for solceller, som førte til at antall utbygginger eksploderte.

– Viktig at vi spiller på lag

Rise Fire Research påpeker at tallene fra Tyskland og Italia ikke nødvendigvis er sammenlignbare, og skriver:

«Rask økning i installert effekt kan gi en økning i antall branner, noe som kan gi store utslag på statistikken.»

– Det vesentlige her er jo å forstå hvorfor det er så mange branner i Italia, og unngå at vi gjør de samme feilene her i Norge. Her er det viktig at bransjen, myndigheter og forskere spiller på lag sånn at vi kan finne gode tiltak som gjør at vi kan unngå det høye antallet branner som rapporteres fra Italia, sier Ragni Fjellgaard Mikalsen.

Hun er en av tre forskere i Rise Fire Research, som står bak rapporten.

– Vi i Rise er positive til ny, grønn teknologi. Vårt mål er å samle og dokumentere internasjonal forskning, slik at myndigheter og brannvesen kan få et best mulig beslutningsgrunnlag, sier Mikalsen.

Solenergiklyngen går lengre enn Rise i å avskrive Italia-tallene som lite sannsynlige.

– Tallene fra Italia er høye, men Norge ligger på den tyske standarden. Norge likner nok mer på Tyskland enn Italia, sier Berentsen.

– Norsk feilprosent trolig godt under den tyske

Hun får støtte fra Erik Sauar. Han var med å bygge opp solcellegiganten REC, og var teknologisjef i selskapet i 12 år. Det innebar blant annet å være formelt ansvarlig for å bestemme når et produkt var teknisk godt nok til å kunne lanseres. I en e-post til TU skriver han:

– Typiske årsaker til brann kan være feilmontering, feil i koblingsboks eller i en enkelt solcelle. Sterk italiensk sol gir mer strøm og sterkere lokal varmeutvikling i en liten defekt. Samtidig er omgivelsene varmere i Italia. Det gjør at ting lettere tar fyr. Landet innførte også kraftige subsidier ganske brått og med tidsfrister som måtte rekkes for å få lov til å motta subsidiene, så mange ukyndige eller stressa prosjektledere kjøpte antakelig en del moduler av lavere kvalitet for å rekke å bli ferdige i tide.

Mer strøm i panelene, varmere vær og trolig høyere underliggende feilprosent i panelene enn i Tyskland, gjør at anlegg i Italia kan forventes å ha større fare for brann, skriver solgründeren. Han fortsetter:

– Av de samme tre grunnene kan man forvente at Norge vil ligge under Tyskland igjen. Feilprosenten hos solpanelprodusentene har gått videre ned siden de fleste tyske soltak ble installert, det er litt kaldere her og oftest litt svakere sol. Vi har heller ingen super-subsidier som går ut på dato, og unngår dermed mye av hastverksarbeidet som preget italienske installasjoner.

Sauar påpeker at feilmontering, slik at det blir for kort avstand til underliggende tak, er én av brannårsakene. Her tror han også at Italia er vesentlig verre enn både Tyskland og Norge.

Jobber med bransjeguide

Det både forskerne i Rise og Solenergiklyngen kan være enig om, er at det foreløpig er for lite kunnskap om brann og solcelleanlegg generelt.

– Det er fordi dette er en relativt ny bransje, og man har lite erfaringer hos for eksempel brannvesenet, sier Berentsen.

Solenergiklyngen er i ferd med å lage flere guider som skal inkludere alt fra HMS og brann til installasjonsteknisk informasjon i samarbeid med flere bransjer.

– På linje med alt annet som er nytt, finnes det en usikkerhet for solcelleinstallasjoner og brannfare hos dem som ikke kjenner til det. Vi ønsker å minimere usikkerheten ved å lage en veileder for brannmannskap, og gjøre dem kjent med solceller gjennom kurs. Hvis solcellene er riktig installert og godt vedlikeholdt utgjør de ikke økt brannfare, sier prosjektleder Barbro Renland Nordby i Solenergiklyngen.

Hun leder arbeidet med de nye bransjeguidene i tett samarbeid med brannvesenet.

– Vi er ikke bekymret for pionerene som nå er i markedet. Men det vil komme stadig flere til, som kanskje ikke har den samme teknisk-faglige bakgrunnen. Samtidig er det viktig både av hensyn til sikkerhet og garantier at ingen importerer selv fra ukjente leverandører, sier Berentsen.

Solcellebibelen: Hundrevis av sider med høytysk

Mye av kunnskapen om brannsikkerhet og solcelleanlegg finner man i en omfattende veiledning fra Rheinland Energy and Environment.

– For de fleste er det en utfordring å lese hundrevis av sider med høytysk. Her må vi nok vurdere å bruke noen kroner på å få dette oversatt, slik at det blir lettere tilgjengelig, sier Berentsen.

Det viktigste for å lykkes med arbeidet er at man lager regelverk og standarder sammen med alle de involverte bransjene.

– Solcelleanlegg er tverrfaglige prosjekter som involverer bygningsingeniører, arkitekter, elektro og brannrådgivere. Vi mener at klar kommunikasjon mellom de forskjellige fagene er et av de viktigste sikkerhetstiltakene, sier Berentsen.