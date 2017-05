Skal lage bedre solkart for Norge

Solenergiselskapene Otovo og Solcellespesialisten vil gi norske huseiere som vurderer å installere solcelleanlegg et bedre grunnlag for beslutningen.

Algoritmene som ligger bak tjenesten solkart.no blir endret for å bli mer presise. Blant annet skal data fra flere hundre installerte anlegg brukes for å gi bedre estimater for solinnstråling.

Dette skjer i forbindelse med at de to selskapene nå begynner å samarbeide om salg av solcelleanlegg til private.

Skal bruke egne data

Både Otovo og Solcellespesialisten investerer for å utvikle algoritmene som ligger bak solkart-løsningen.

De skal bruke erfaringsdata fra monterte solcelleanlegg sammen med data fra solinnstrålingsdatabasen PVGIS. Målet er at estimert ytelse på et solcelleanlegg skal stemme enda bedre med faktisk ytelse.

Bakgrunnen er at informasjonen om solinnstråling ikke er veldig presis for Norge.

Otovo-sjef Andreas Thorsheim på sitt eget hustak. Solcellepanelene produserer omlag 8500 kWh per år. Bilde: Kyrre Lien/NTB Scanpix

– Etter hvert som vi får opp hundrevis av solcelleanlegg rundt omkring i landet, så vil de også fungere som målestasjoner, som rapporterer tilbake produksjons-data, forteller Simen F. Jørgensen, produktdirektør i Otovo.

– Da vil vi kunne bruke denne informasjonen til å gjøre modellene mer og mer presise. Når det har kommet opp tusenvis av solcelleanlegg, så vil dette bli enda mer presist, sier han.



– Man kan få veldig mye læring rundt dette, mener han.



Jørgensen forteller at avviket mellom estimert ytelse og faktisk ytelse i gjennomsnitt ikke er så galt, men at det varierer fra sted til sted. Målet er å gi mer treffsikre estimater på flere steder.



– Det er en viktig sak for oss, som vi kommer til å legge mye ressurser i, sier han.

- For dårlig kvalitet

Tjenesten solkart.no er populær. Det er gjort 15 millioner unike tak-oppslag gjennom de 15 månedene den har eksistert - nærmere en million i måneden, ifølge Solcellespesialisten.

Men fagfolk har kritisert denne og andre, tilsvarende tjenester for å være for upresise. Avhengig av sted har estimatene enten vært for pessimistiske eller for optimistiske.

Resultatet er at gode prosjekter kan bli skrinlagt, eller at folk får mindre solstrøm enn de trodde da de tok investeringsbeslutningen.

– I Norge er det spesielt utfordrende å lage solkart-tjenester, fordi vi har for dårlig kvalitet på solinnstrålingsdataene. Det finnes ikke en eneste database for solinnstråling som er riktig for hele landet, uttalte Bjørn Thorud i Multiconsult til Teknisk Ukeblad i fjor.

Oslo kommune varslet den gang at de ville lage sitt eget solkart.

Skal dele data

Otovo og Solcellespesialisten vil også dele soldataene deres med resten av bransjen.

– Så alle kan hente ut data for spesifikke steder i Norge, men også dele data, forteller produktdirektøren i Otovo.

– Vi tenker at det er like mye sol uansett om du kjøper solcelleanlegget fra oss eller en av våre konkurrenter. Det å beregne mer sol enn andre, er ikke et konkurransefortrinn for noen, forteller han om motivasjonen for å dele dataene.

– Alle bør være interessert i å ha så presise modeller som mulig, sier Jørgensen.

Han forteller at de skal rulle ut løsningen fortløpende.

Maskinlæring

Otovo jobber også videre med planleggingsalgoritmen som de mener er helt unik.

– Kunden kan legge inn adressen og umiddelbart få en pris som vi holder oss til. Da planlegger vi ut fra oppslag i ganske mange datakilder, alt fra kjørevei for montørene til hvor høye stillaser de må sette opp, forteller han.

Estimatene blir hele tiden sammenliknet med de reelle kostnadene for prosjektene.

– Vi har et maskinlæringselement her, forteller han.



De har nå seks utviklere og kommer trolig til å ansette flere.

– Tatt på sengen

Samarbeidet blir en løsning der solkart.no fortsetter som før, men der Otovos produkt, prising og prosjektledere møter kunder i salgsprosessen.

Anleggene skal monteres av Solcellespesialistens montører.

– Vi ble tatt litt på sengen av hvor populær Solkart.no ble. Siden vi ikke har et salgsapparat for å håndtere direktesalg til privatpersoner var det naturlig å inngå et samarbeid med en aktør som Otovo. Gjennom samarbeidet med Otovo føler vi oss sikre på at vi kan håndtere alle henvendelsene vi får på en god måte, sier Carl Christian Strømberg i Solcellespesialisten i en melding.