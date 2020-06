Slutt for Airbus A380: Her kjøres delene til den siste superjumboen som skal bygges

Det er ikke mer enn 13 år siden det ble satt i drift første gang, men allerede nå går det mot produksjonsslutt for verdens største passasjerfly, Airbus A380.

Tidligere i juni ble store skrogdeler til det siste eksemplaret som skal bygges fraktet med bil inn fra Saint-Nazaire på den franske vestkysten til Airbus-fabrikken.

Mye folk var samlet for å se de digre flydelene bli buksert gjennom gatene i de mindre tettstedene rundt Toulouse for siste gang. Det er en luftfartsæra som er over.

Flyet, med serienummer MSN 272, skal etter planen leveres til Emirates i 2021 og deretter er det slutt for godt.

Bestemt før korona

Inne på fabrikken «Jean-Luc Lagardère» ved Toulouse-Blagnac lufthavn befinner de siste fem A380-ene seg nå på ulike stadier av sluttmonteringsprosessen. I tillegg er det noen fly på fabrikken i Hamburg der de lakkeres og får installert interiør.

Å avslutte A380-produksjonen har ikke noe å gjøre med koronaepidemien, som har dyttet luftfarten ned i den dypeste dal, men er en beslutning som ble fattet for snart halvannet år siden.

Etter lange forhandlinger endte det i februar 2019 med at Emirates reduserte sin A380-bestilling fra 162 til 123 fly og erstattet disse 39 A380-ene med å bestille 40 A330-900 og 30 A350-900.

Da hadde ikke Airbus lenger noen ordrereserve å snakke om for A380, og dermed heller ikke grunnlag for å opprettholde produksjonen.

– A380 er ikke bare en ingeniørbragd og et enestående industrielt prosjekt. Dette er et fly som passasjerer verden rundt elsker å fly. Derfor er dette en vond beskjed å gi. Men husk at A380 kommer til å fly i mange år fremdeles, sa daværende Airbus-sjef Tom Enders i den forbindelse.

Det gjelder ikke for alle selskaper, eksempelvis hjemme i Frankrike: Air France har besluttet å sette sine ti A380 på bakken for godt, varslet flyselskapet i mai. Dette var også en beslutning som ble gjort pre korona, men krisa har framskyndet utfasinga med et par år.

De største firemotors passasjerflyene har i nyere tid nok blitt mer verdsatt av passasjerene enn flyselskapene som opererer dem, der både Boeing 747-8 og Airbus 380 er blitt utkonkurrert av egne mer effektive tomotors alternativer som B777 og B787 og A330 og A350.

Snart tilbake i lufta

Den overlegent største A380-brukeren er altså Emirates, som tirsdag kom med nyheten om at de nå setter flytypen inn i trafikk igjen. Fra 15. juli skal de begynne å fly til Paris og London hjemme fra Dubai med sine største passasjerfly som de per i dag har 115 eksemplarer av, og som i likhet med de fleste andre passasjerfly har stått parkert i over tre måneder.

For Airbus gjenstår det nå ni fly å ferdigstille og levere. Ett til japanske All Nippon Airways (ANA), som er ferdig men har utsatt levering, og åtte til Emirates.

Imidlertid har Bloomberg sitert anonyme kilder i Dubai som sier at Emirates forsøker å komme seg ut av kontrakten og kun motta tre av de åtte flyene.

Emirates har tidligere sagt at A380 vil forbli flaggskipet i deres flåte til utpå 2030-tallet en gang. Nå i vår er det blitt spekulert i om koronakrisa kunne bety slutten for alle A380-flyginger. Dette ble grundig tilbakevist av Emirates-sjef Tim Clark på et webinar i mai, ifølge Flight Global.

– Det ville vært idiotisk å kvitte oss med alle de største bredbuksflyene. A380 har tjent oss godt og vært en stor suksess. Dersom oljeprisen hadde holdt seg på dette nivået i all framtid, ville det fortsatt vært et meget potent fly, sa Clark.

Tåketest på OSL

Før luftfartskrisa ble dobbeltdekkeren brukt på cirka 150 ruter. Ifølge Airbus er det 400 A380-kompatible flyplasser rundt om i verden.

A380s jomfruferd fant sted 27. april 2005, mens den første kommersielle flygingen var Singapore Airlines flyging fra Changi til Sydney 25. oktober 2007.

Som vanlig i denne bransjen skjedde idriftsettelsen noe forsinket. Vi skal ikke påstå at testprogrammet var på hæla, men uansett var det først senere samme år at airbusingeniørene fikk anledning til å teste flyet i frosttåke. Hvor bedre å dra da enn Gardermoen?

Dermed var det duket for A380s første norgesbesøk. Den 11. desember 2007 landet et av produsentens testfly på Oslo Lufthavn.

I løpet av snart 13 års drift har flytypen ikke hatt noen fatale ulykker. Men det vært nære på. Den mest kjente hendelsen skjedde 4. november 2010 da Qantas Flight 32 nødlandet etter at en av motorene eksploderte og forårsaket store skader på flyet. TU traff kapteinen på flygingen, Richard de Crespigny, i 2018.