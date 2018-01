Airbus vurderer å legge ned produksjonen av verdens største passasjerfly

Kun ti år etter at det ble tatt i bruk, kan det allerede gå mot slutten for Airbus A380.

Airbus er avhengig av en ny bestilling fra storkunden Emirates for å at det skal være liv laga å opprettholde produksjonslinja i Toulouse.

Seks fly i året

De avtroppende Airbus-sjefene John Leahy og Fabrice Brégier satte seg ned med hver sin kaffekopp og gikk gjennom fjoråret og tida framover på en nettkringkastet pressekonferanse mandag morgen.

Et av temaene var situasjonen for A380, som lenge har vært det Brégier kaller en «kommersiell utfordring».

Airbus leverte 15 slike fly i 2017 og produksjonsnedtrappingen fortsetter. I år skal det leveres 12 fly, mens planen er å rulle ut 8 fly i 2019. Ifølge Brégier vil det svare seg for dem med en produksjonstakt så lav som 6 fly i året.

Men dette er avhengig av storkunden Emirates. Airbus leverte det hundrede A380-flyet til Emirates i 2017 og har fortsatt bestilling på 42 fly fra flyselskapet fra De forente arabiske emirater. Det var ventet at de skulle bestille flere A380 på flymessa hjemme i Dubai for et par måneder siden. I stedet var det konkurrenten Boeing som stakk av med en bestilling på 40 B787-10.

Et av de 15 A380-flyene som ble levert i 2017 var dette tilhørende Singapore Airlines, som har bestilt fem nye og skal innrede 14 eksisterende fly på nytt. Foto: Airbus

– Vi vil aldri produsere hvithaler (fly som ikke er bestilt). Emirates er de eneste som kan ta seks fly i året framover. Uten en ny avtale med dem, vil vi ikke ha noe annet valg enn å legge ned produksjonen, sa salgssjef John Leahy.

Han la til at han fortsatt er overbevist om at A380 har en framtid i luftfarten. Han påpekte at passasjervolumet dobler seg hver femtende år, og at det er en rekke overfylte luftrom som vil kreve at denne veksten tas ved hjelp av større fly.

Airbus har levert 222 A380 og har fortsatt en ordrereserve på 95 fly, selv om mange av disse begynner å bli ganske teoretiske.

Nye rekorder

Når det gjelder 2017 generelt, konkluderte Leahy og Brégier at dette ble et meget godt år. Ikke minst sammenlignet med hvordan de så for seg året på den tilsvarende pressekonferansen for nøyaktig ett år siden. Markedet er sterkere, og det vil forsette i 2018, uttalte airbussjefene.

I fjor uttalte Leahy at han ville bli veldig overrasket om de kom i nærheten av å få et positivt såkalt «book to bill»-forhold, flere bestillinger enn produserte fly, i 2017. Fasit ble faktisk 1,5.

For femtende år på rad øker Airbus produksjonsvolumet. I fjor leverte selskapet 718 fly til 85 forskjellige kunder. den forrige rekorden, fra 2016, var på 688 fly.

Enda bedre gjorde konkurrenten det. Boeing produserte og leverte hele 763 fly i 2017, viser tall som ble lagt fram 9. januar.

Den første Boeing B-787-10 ble rullet ut av sluttmonteringsfabrikken i North Charleston, South Carolina i oktober i fjor., Singapore Airlines skal etter planen sette denne i drift i mai. Bilde: Joshua Drake Photography

Mens Boeing i fjor kunne notere seg for 912 bestillinger netto, slik at de til sammen har ei ordrebok på 5.864 fly, sanket Airbus inn 1.109 nye bestillinger.

Men når det gjelder nybestillinger av de største flyene, bredbuksflyene («widebodies»), var det Boeing som gjorde det best med god margin i fjor, med 75 prosent markedsandel. Dessuten produserte Boeing hele 136 eksemplarer av 787 Dreamliner i fjor.

Motortrøbbel

Konfrontert med dette, sa airbussjefene mandag at ett år ikke utgjør noen trend, og at de har solgt flere bredbuksfly enn Boeing i sju av de siste ti årene. Ifølge Leahy har de dessuten tre større widebody-bestillinger han tror kan gå i boks i løpet av en måned eller to.

– Når det gjelder A350 har vi konsentrert oss om å trappe opp produksjonen på 900-utgaven. A350-1000 ble sertifisert først mot slutten av året og blir et fantastisk fly som vil være meget godt rustet når utskiftingsbølgen av B777-300ER kommer fra 2020, sa Brégier.

Han erkjente samtidig at også 2017 ble et vanskelig år, dog ikke så ille som året før. Mens de ikke nådde produksjonsmålene for A350 i 2016, hovedsaklig på grunn av problemer med kabinutstyr, klarte de å øke leveransene med 60 prosent til 78 fly i 2017.

Slik oppsummerer Airbus 2017. Foto: Airbus

Når det gjelder volumfamilien, A320, var det som året før også i fjor store problemer knyttet til de nye motorene til Neo-flyene. Både GTF-motorene fra Pratt & Whitney og Leap-motorene fra CFM.

– Uten motorer er det vanskelig å levere fly, og det har også vært problemer med reservedeltilgang til motorene som allerede er levert. Så sent som i november hadde vi 60 «glidefly» stående i Hamburg og Toulouse. Men vi samarbeider tett med produsentene og fikk hentet inn mye på slutten av året, opplyste Brégier.

De produserte til sammen 558 A320-fly i fjor, hvorav 181 var av den remotoriserte utgaven (108 med CFM-motorer, 73 med PW-motorer).

– Størst i 2020

De fire A320-fabrikkene Airbus har i Toulouse, Hamburg, Mobile (USA) og Tianjin (Kina) skal om halvannet år være i stand til å produsere til sammen 60 fly i måneden.

Den første Airbus Beluga XL nærmer seg nå ferdig. Disse transportflyene er viktige verktøy for den kommende produksjonsopptrappinga. Foto: Airbus

I tillegg skal A350-fabrikken mot slutten av dette året være oppe i en produksjonstakt på ti i måneden av langdistanseflyet som finnes i to versjoner. Airbus har studier som viser at det med nye motorer vil være mulig på sikt å forlenge A350 ytterligere.

For ti år siden hadde Boeing og Airbus ordrebøker som var ganske identiske i størrelse. Siden den gang er bestillingslista til Airbus blir 2,1 ganger så stor, mens den tilhørende Boeing er 1,7 ganger så stor.

Ordreboka hos Airbus teller nå 7.265 fly. Til sammenligning hadde selskapet bestillinger på 4.682 fly i 2012.

– I 2020 kommer vi til å levere flere fly enn Boeing, konstaterte Brégier som forlater Airbus om en måned.