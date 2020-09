Nå blir Airbus-flyet sølekopp-sikkert

Airbus har nå redesignet visse deler av cockpiten på sitt nyeste langdistansefly A350 XWB slik at kontrollpanelet om ikke blir helt vanntett, så i hvert fall mer motstandsdyktig mot væskeinntrenging.

Det kommer fram i et varsel om et kommende luftdyktighetspåbud (AD) som ble sendt ut fra europeiske luftfartsmyndigheter (Easa) 3. september.

Ved første øyekast kan det virke som en litt fjollete tematikk, men bakteppet er alvorlig nok:

På to flygninger med tre måneders mellomrom i 2019 og 2020 ble den ene av motorene skrudd av utilsiktet som følge av at det ble sølt drikke i midtkonsollen i cockpit.

Modifisert midtkonsoll

Ifølge Easa ble det i begge tilfellene sølt drikke i konsollen som er plassert mellom de to flygerne, det som er kjent som «Integrated Control Panel» (ICP). En stund senere har flyet på egen hånd bestemt seg for å stoppe en av motorene.

Ingen av de to besetningene klarte å få liv i Rolls-Royce Trent XWB-motoren igjen, men i begge tilfeller ble flyene omdirigert og landet trygt. Som andre moderne tomotorsfly, er A350 fullt i stand til å fly fint og lenge med én motor ute av drift (det er sertifisert med ETOPS-370).

I et hastepåbud i februar påpekte Easa imidlertid at slik A350-cockpiten og komponentene da var utformet, var det en risiko for at begge motorene ble skrudd av, og da ville situasjonen fort vært mer prekær.

Dette påbudet gjaldt et midlertidig tiltak der flyprodusenten kom med en revidert manual der det ble definert soner i cockpit hvor det ikke er lov med væske, og hvilke prosedyrer som gjelder dersom det allikevel havner en kaffekopp eller lignende i midtkonsollen.

Cockpiten på et Airbus A350-900. Foto: Airbus

I det nyeste Easa-dokumentet kommer det fram at Airbus først tok fram en midlertidig løsning med avtagbare deksler for å beskytte ICP, og deretter at de nå har på plass en vanntett midtkonsoll som kan ettermonteres i passasjerflyene.

Regn skadet avionikken

En annen fersk sak med beslektet tematikk omhandler det mindre passasjerflyet Airbus A220.

Her har det vært en hendelse i nyere tid der regnvann har kommet inn mens flyet sto på bakken med åpen kabindør og havnet i det som kalles «forward avionics bay» og skadet elektronikken der.

Det førte til en kortslutning som igjen resulterte i motorstopp under taksing, kommer det fram i et luftdyktighetspåbud som kanadiske luftfartsmyndigheter sendte ut 7. september. For å rette opp i denne feilen må det gjøres noen mindre endringer på dreneringssystemet og inn med noen nye deksler.

A220 var tidligere kjent som Bombardier C-serie, men byttet navn i juli 2018 etter at Airbus høsten før inngikk et partnerskap med den kanadiske flyprodusenten og kjøpte majoriteten i C Series Aircraft Limited Partnership (CSALP). Dermed ble passasjerflyene CS100 og CS300 omdøpt til A220-100 og A220-300.

A220-100 og A220-300. Foto: Airbus

CS100 fløy første gang 16. september 2013, mens CS300 gjennomførte sin jomfruferd 27. februar 2015, fra Bombardier-anlegget på Mirabel lufthavn, like vest for Montréal i provinsen Québec. Flytypen ble satt i drift i 2016 med Swiss som lanseringskunde.

A350 XWB fløy for første gang 14. juni 2013. SAS har så langt mottatt halvparten av sine åtte bestilte A350-900, men det har selvsagt ikke blitt mange flytimer på dem i 2020. Selskapet har blitt enige med Airbus om å utsette leveransen av to av flyene fra 2021 til 2022.