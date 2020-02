Slår alarm etter at motorene på A350 har stoppet etter søling i cockpit

Det høres nesten for utrolig ut og er ei ripe i lakken for Airbus og deres nyeste langdistansefly A350XWB:

På to flyginger de siste tre månedene har én av motorene skrudd seg av i lufta. Feilen skyldes trolig at det er blitt sølt væske i midtkonsollen i cockpit.

– Dersom ikke dette rettes opp i, kan det føre til at begge motorene stopper i lufta med påfølgende risiko for skader på fly og mennesker, advarer europeiske luftfartsmyndigheter (Easa) i et luftdyktighetspåbud («Emergency Airworthiness Directive», AD) de sendte ut onsdag.

Et luftdyktighetspåbud er et påbud om inspeksjon eller modifikasjon av luftfartøy.

Væskefri sone fra nå

Ifølge Easa ble det i begge tilfellene sølt væske i konsollen som er plassert mellom de to flygerne, nærmere bestemt på panelene «ENG START» og «ECAM Control Panel» (ECP). En stund senere har flyet på egen hånd bestemt seg for å stoppe en av motorene.

Ingen av de to besetningene klarte å få liv i Rolls-Royce Trent XWB-motoren igjen, men i begge tilfeller ble flyene omdirigert og landet trygt. Som andre moderne tomotorsfly, er A350 fullt i stand til å fly fint og lenge med én motor ute av drift (det er sertifisert med ETOPS-370).

Easa viser til tekniske undersøkelser som indikerer at komponentene ikke har fungert som de skal i etterkant av å ha blitt utsatt for væskesøl.

Airbus har nå kommet med en revidert manual (AFM) der det defineres soner i cockpit der det ikke er lov med væske og hvilke prosedyrer som gjelder dersom det allikevel havner en kaffekopp eller lignende i midtkonsollen.

Der er gjennomgang av denne AFM-revisjonen som er gjenstand for dette luftdyktighetspåbudet, men Easa understreker at dette må ses på som et midlertidig tiltak. Det kan komme flere påbud.

Delta mottok sitt første A350 i juni 2017 og ble det første amerikanske flyselskapet til å ta i bruk flytypen. Foto: Airbus

Flere kopper kaffe og te

Allerede før myndighetene og flyprodusenten tok grep, hadde Flight Global avslørt denne tilsynelatende svakheten med det nye langdistanseflyet.

Ifølge fagbladet skjedde den første hendelsen i Asia i november etter at det ble sølt te, mens den andre hendelsen skjedde med et fly fra Delta som var på vei fra Detroit til Seoul 21. januar. Motorstoppen skjedde cirka et kvarter etter at det ble sølt drikke. Da befant flyet seg over Beauforthavet. Det snudde og landet med en motor i Fairbanks i Alaska et par timer senere.

Også på eldre fly kan væskesøl utgjøre en sikkerhetsrisiko. Flight viser til en britisk undersøkelse etter at et A330-200 måtte omdirigeres til Shannon fordi flygerne hadde store problemer med radiokommunikasjonen etter å ha sølt kaffe.

Blant operatørene som nå må gå gjennom sin A350-manual, er SAS. I forrige uke tok selskapet i bruk sin første av åtte bestilte A350-900 på ruta fra København til Chicago.

Første gang A350 besøkte Oslo lufthavn var for øvrig for mer enn fire år siden. Dette var Finnairs første eksemplar av flytypen som i oktober 2015 reiste innom Gardermoen på en av mange kortdistanseflyginger som ble gjennomført for at besetningen kunne bli kjent med nyvinningen.

A350 XWB fløy for første gang 14. juni 2013. Året etter var det første testflyet (MSN-2) med passasjerkabin klart, og Teknisk Ukeblad var blant de heldige første ikke-Airbus-ansatte som fikk en liten tur over Pyreneene i samme fly.