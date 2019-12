Airbus A350: I dag kommer SAS til Norge med sin nye stolthet for første gang

Det er halvannen måned til det skal settes inn på rutetrafikk, men allerede i dag kan spesielt interesserte eller tilfeldige besøkende på Oslo lufthavn få den første titten:

SAS' nye langdistansefly av typen Airbus A3509XWB tar den korte turen fra sin hjemmebase på Kastrup til Norge for første gang.

Flyet, som er registrert som SE-RSA og heter «Ingegerd Viking», er det første av åtte bestilte eksemplarer av A350-900. Første offisielle flyging er planlagt 28. januar 2020, og ruta går fra København til Chicago.

Flyet ble levert fra Airbus-fabrikken like utenfor Toulouse i Frankrike 28. november og fløy deretter til Danmark. Mandag var det visning der, mens det onsdag altså er nordmennenes tur til å ta en nærmere kikk blant annet inn i kabinen der SAS-flyene har nøyaktig 300 passasjerseter.

De 40 som punger ut for å sitte foran i business, eller har en arbeidsgiver som betaler, kan blant annet tilbringe tida i en egen baravdeling før de slår setet helt flatt til en 196 cm lang seng med fotmassasje og underholdning fra en 18,5-tommers skjerm.

Dette er et Airbus A340-300 som SAS mottok sitt første eksemplar av i juli : SAS

Litt lenger bak er det en egen plusavdeling med 32 for SAS helt nye seter, mens flesteparten av passasjerene befinner seg bakerst i et av de 228 økonomisetene.

Flytypen skal settes inn på i sju ruter i løpet av 2020. I tillegg til Chicago er dette Beijing, New York, Tokyo, Shanghai, Hongkong og San Francisco.

SAS' eksisterende langdistansefly, A330-300 og A340-300, har henholdsvis 266 og 245 seter. I tillegg skal selskapet lease inn tre A321LR-flyene med plass til 157 passasjerer som skal begynne å fly transatlantisk fra september neste år.

Første gang A350 besøkte Oslo lufthavn var for øvrig for mer enn fire år siden. Dette var Finnairs første eksemplar av flytypen som i oktober 2015 reiste innom Gardermoen på en av mange kortdistanseflyginger som ble gjennomført for at besetningen kunne bli kjent med nyvinningen.

A350 XWB fløy for første gang 14. juni 2013. Året etter var det første testflyet (MSN-2) med passasjerkabin klart, og Teknisk Ukeblad var blant de heldige første ikke-Airbus-ansatte som fikk en liten tur over Pyreneene i samme fly.

SAS er i ferd med å modernisere både kort- og langdistanseflåten. Fram til 2023 skal selskapet ha fått levert til sammen 80 A320 Neo, 5 A330 Enhanced, 8 A350-900 og 3 A321LR.

SAS satte i drift sin første Boeing 767 i april : SAS

Likevel er det langt imellom at selskapet kan presentere, for dem, nye flytyper. Når det gjelder bredbuksfly beregnet på langdistanse, må vi faktisk mer enn 18 år tilbake i tid.

SAS flyr i dag Airbus A330-300 og A340-300 på sine langdistanseruter. Den første A340-maskinen ble levert i Toulouse i slutten av juli 2001, og timinga kunne vært bedre. Dette var halvannen måned før 9/11-terroren og den påfølgende kollapsen i flymarkedet.

For å finne forgjengeren på langdistanse må vi 30 år tilbake i tid. Dette var Boeing 767.

Tidligere hadde SAS benyttet en bukett langdistansefly som DC8, DC10, A300 og B747 og prosessen med å skaffe nye langdistansefly for 1990-årene startet i 1987. Airbus ble raskt sjaltet ut, slik at det sto mellom DC10-etterkommeren MD11 og B767.

Pilotene den gang ville ha MD11 på grunn av tre motorer, men ettertida har vist seg at tomotors operasjoner var veien å gå. Tremotorsflyene er en utdøende rase. I januar 1988 falt valget på 767.

SAS mottok sin første Airbus A300 i januar 1980.

14. april 1989 fløy «Ingjerd Viking» første gang og to uker senere startet selskapet daglige flyginger Oslo-New York med «Astrid Viking» som første fly. Det var selvsagt prinsesse Astrid, fru Ferner som døpte flyet med Björn Borg på plass i kabinen på første ruteflyging. Tennis- og boksershortsstjernen måtte imidlertid nøye seg med businessete. 767-introduksjonen markerte samtidig slutten på første klasse i SAS.

SAS beholdt maskinene i 14 år. Til sammen var hele 33 Boeing 767-er innom SAS-flåten.

Selskapet er heller ikke fremmed med å kjøpe langdistansefly i Toulouse: 17. januar 1980 mottok SAS sitt første A300B2-320, som var en skreddersydd variant med om lag 400 endringer fra standard B2. I starten fløy Snorre Viking faktisk blant annet mellom Oslo og København, altså ikke spesielt langdistanse.

Under den første landingen på Arlanda fokuserte TU på at maskinen og dens Pratt & -motorer bråket lite. SAS hadde A300 i noen få år, før Airbus altså fikk fornyet tillit på tidlig 2000-tall med A330/340.