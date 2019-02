Nå er det vedtatt: Det er slutt for Airbus 380

Så gikk det slik det lenge har sett ut: Det nærmer seg slutten for produksjonen av verdens største passasjerfly, Airbus 380.

Forhandlingene med storkunden Emirates de siste to ukene har nå blitt avsluttet med følgende konklusjon:

Emirates reduserer sin A380-bestilling med 39 fly, der det siste eksemplaret skal mottas i 2021. Deretter stenger fabrikken.

– Som et resultat av denne avgjørelsen har vi deretter ikke noen ordrereserve å snakke om for A380, og dermed heller ikke grunnlag for å opprettholde produksjonen. På tross av våre salgsframstøt mot andre flyselskaper de siste årene, uttaler avtroppende Airbus-sjef Tom Enders i en pressemelding torsdag morgen.

Slik så det ut da Emirates mottok sitt første A380 i 2008. Foto: Tobias Schwarz

– Ingeniørbragd

Emirates reduserer sin A380-bestilling fra 162 til 123 fly. I stedet for disse 39 A380-ene, bestiller Emirates 40 A330-900 og 30 A350-900.

Flyselskapet har i dag 109 A380 i drift, og skal fortsatt motta ytterligere 14 slike fly de kommende to år. Men så er det altså produksjonsstans for flytypen, bare drøyt elleve år etter at den første gang ble satt i drift.

– A380 er ikke bare en ingeniørbragd og et enestående industrielt prosjekt. Dette er et fly som passasjerer verden rundt elsker å fly. Derfor er dette en vond beskjed å gi. Men husk at A380 kommer til å fly i mange år fremdeles, understreker Enders.

Airbus skriver at de økonomiske konsekvensene av denne beslutningen i stor grad er innbakt i 2018-resultatet som ble lagt fram i dag. Airbus omsatte i fjor for 64 milliarder euro med et justert driftsresultat på 5,8 milliarder euro (cirka 57 milliarder kroner).

Over tre tusen arbeidsplasser

Emirates har per 21. januar en flåte som teller hele 164 Boeing 777 i tillegg til 109 A380. Nå supplerer de altså med 70 andre airbusfly.

Selskapet i Dubai hadde fra før ingen bestillinger inne på A350, etter at de brått bestemte seg for å kansellere sin bestilling på 70 fly i 2014. Påtroppende Airbus-sjef, Guillaume Faury, trøster seg med at Emirates' bestilling av A330 Neo og A350 er en bekreftelse på at Airbus har en konkurransedyktig familie bredbuksfly.

Airbus-fly nummer 6.000 var denne A380-en til Emirates som ble levert i Hamburg 18. januar 2010. Foto: Christian Charisius

Airbus skal etter planen produsere åtte A380 i 2019. Når sluttmonteringsfabrikken ved Toulouse-Blagnac lufthavn stenger om to års tid, vil dette berøre et sted mellom 3.000 og 3.500 arbeidsplasser.

Airbus skriver at de håper å løse dette med så få oppsigelser som mulig. Den pågående økningen i produksjonstakten på A320 og den nye Emirates-bestillinga kan bidra til at en «betydelig andel» av dem kan få jobber andre steder i selskapet.

Slik det ser ut nå, kommer A380 opp til å ende på ganske nøyaktig 250 produserte eksemplarer. Til sammenligning er det produsert 1.548 eksemplarer av konkurrenten Boeing 747, selv om den også virker å ha utspilt sin rolle som passasjerfly.